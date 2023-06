ஆசிரியர்களை “சார்” அல்லது “மிஸ்” என்று அழைக்க மாணவர்களுக்கு தடை

இலண்டனில் உள்ள உயர்மட்ட அரச பாடசாலையில், ஆசிரியர்களை அழைக்க “சார்” அல்லது “மிஸ்” என்ற தலைப்புகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Harris Westminster Sixth Form and Harris Clapham Sixth Form- இன் நிர்வாக அதிபர் ஜேம்ஸ் ஹேண்ட்ஸ்கோம்ப், “கலாசார பெண் வெறுப்பை” தவிர்க்க பாடசாலை மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை அவர்களின் பெயர்களால் அழைக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.

அத்துடன், இந்த முடிவு பாடசாலையின் “சிறந்த மற்றும் சமமான உலகத்திற்கான தொடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பை காட்டுகிறது” என தனது ட்விட்டர் கணக்கில் ஜேம்ஸ் ஹேண்ட்ஸ்கோம்ப் பதிவொன்றை இட்டுள்ளார்.

We're trying something new at Harris Westminster – https://t.co/Di0bA83FC7 – introduced, obviously, in an assembly. Equally obviously sly references, liminal spaces, and an attempt at the record for most shocking language abound.

— James Handscombe (@JamesHandscombe) June 5, 2023