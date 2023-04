அடுத்த 21 நாட்களுக்கான உங்களுடைய திட்டம் என்னவாக இருக்கும்?

வாழ்க்கை ல நான் என்ன பண்ணனும் னு நினைத்தேன் னோ அத இப்ப பண்ணனும்…

1–இரண்டு புது புத்தகம் இருக்கிறது அது படிக்கனும்.

2- எனக்கு பிடித்த எதாவது சமைத்து ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடனும்

3-குட்டியா ஒரு தோட்டம் இருக்கு என்னோட விடுதி ல அத கொஞ்சம் பெரிதாக செய்ய வேண்டும்.

4-கவிதை எழுதனும். கவிஞர் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் ரொம்ப யோசிச்சு 3 கவிதை எழுதி இருக்கேன்.

5-உடற்பயிற்சி பண்ணனும்.

6- எதாவது கைவினை பொருள்கள் (crafts)செய்ய வேண்டும்.

7- டைரி எழுதனும்.

வாழ்க்கை ய ரசிச்சு ஒவ்வொரு நிமிடமும் வாழனும். அடுத்த நிமிடம் நம்முடையது அல்லவே…

1

Huma Fathi

மொழிபெயர்ப்பாளர் (2004–தற்போது வரை)எழுத்தாளர் 476 பதில்களையும் 64.7ஆ பதில் பார்வைகளையும் பெற்றுள்ளார்1 வருடம்

தொடர்புடையது

ஒவ்வொரு நாளையும் சிறப்பாக மாற்றிக் கொள்வது எப்படி?

வேலை நாளாக இருந்தாலும் சரி, விடுமுறை நாளாக இருந்தாலும் சரி..

காலையில் அதிக நேரம் தூங்காது விரைவாக எழுந்துவிட வேண்டும்.

முதல் வேலையாக இறைவனை வணங்கி பிரார்திப்பதை செய்து முடிக்க வேண்டும். அது மனதிற்கு நிம்மதியாக இருக்கும்.

அடுத்து உடலை உற்சாகப்படுத்தும் யோகா, ஜாகிங், உடற்பயிற்சி போன்றவற்றுக்கு சிறிய நேரத்தை ஒதுக்கி கொள்ள வேண்டும்.

வெளியே சில்லென்ற காற்று, பறவைகளின் ஒலி, பல வண்ண மலர்கள், நீல வானம் என்று இயற்கையை கொஞ்சம் ரசிக்கலாம். அது மன அழுத்தங்களை குறைக்கும்.

எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக என்னை நானே விரும்ப வேண்டும். நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். மற்றவர்களிடம் இருந்து முன்னேற்றத்திற்கான பாடங்களை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் அவர்களுடன் எம்மை ஒப்பிட்டு மனம் தளராமல் இருக்க வேண்டும். அதற்காகவே தினமும் நேர்மறை எண்ணங்களுடன் எமது நாளை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.

மேலும், கொலை, கொள்ளை போன்ற விடயங்களால் நிறைத்து வைத்திருக்கும் செய்தித் தாள்களை விசிப்பதையும்..

பழிவாங்கள்களும், அழுது வடிக்கும் காட்சிகளும் நிறைந்த எவ்வித கருப்பொருளும் இல்லாத மெகா சீரியல்களை பார்ப்பதை தவிர்த்துக் கொள்வதும் மிகவும் சிறந்தது.

மேலும், மூட நம்பிக்கைகளை மனதிலிருந்து அகற்றுங்கள். ஒரு பணி நிமித்தம் வெளியே போகின்றீர்களா? அப்போது எதிரில் பூனை வந்தால் என்ன? வேறொன்று வந்தால் என்ன? அதை பற்றி மனதை வருத்திக் கொண்டால் அன்று முழுவதும் உங்களுக்கு கெட்டது நடப்பது போல் தான் இருக்கும். காரணம் நம்பிக்கை. ஆழ் மனதில் அது பதிந்து விடுவது தான் காரணம்.

எனவே, நடப்பது எதுவானாலும் அதில் நன்மை உண்டு என்ற நேர்மறை எண்ணத்தை ஆழ்மனதுக்கு ஒட்டி விட்டால் அன்றைய தினம் சிறப்பாக அமையும்.

நன்றி 🌹

150 பார்வைகள்

ஆதரவு வாக்குகளைப் பார்க்கவும்

1 பகிர்வைப் பார்வையிடுக

2

1

வெங்கடராமன் ராமசுப்ரமணியன்

எழுத்து, தனிமனித நிதி ஆர்வலன்.எழுத்தாளர் 1.1ஆ பதில்களையும் 4.5மி பதில் பார்வைகளையும் பெற்றுள்ளார்2 வருடம்

தொடர்புடையது

ஒரு நாளை எப்படியெல்லாம் நல்ல விதமாக பயன்படுத்தலாம்?

ஒரு நாளினை எவ்வாறு செலவழிக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றி வள்ளலார் நித்திய கரும விதி என்றே படிப்படியாக விளக்கியுள்ளார்.

படிமப்புரவு;

Ramalinga Swamigal – Wikipedia

Tamil Saint and poet (1823–1874) Thiruvarutprakasa Vallalār Chidambaram Ramalingam (5 October 1823 – 30 January 1874), commonly known in India and across the world [1] as Vallalār , Ramalinga Swamigal and Ramalinga Adigal , was one of the most famous Tamil Saints and also one of the greatest Tamil poets of the 19th century [2] and belongs to a line of Tamil saints known as ” gnana siddhars ” (gnana means higher wisdom ). The Samarasa Suddha Sanmarga Sathiya Sangam [3] was spread and passed on by him not only in theory but mainly in practice by his own way of living which by itself is an inspiration for his followers. Through the notion of Suddha Sanmarga Sangam , the saint endeavored to eliminate the caste system. [4] According to Suddha Sanmarga, the prime aspects of human life should be love connected with charity and divine practice leading to achievement of pure knowledge . Ramalinga advocated the concept of worshipping the flame of a lighted lamp as a symbol of the eternal power. [5] Early life [ edit ] Rāmalingam’s parents were Rāmayyā Pillai and Chinnammai of Seer Karuneegar caste. She was his sixth wife, as all his previous wives had died childless and in quick succession. They were a family in Marudhur, a village in the old South Arcot district , near Chidambaram . Rāmalingam was their fifth child. The older ones were two sons Sabhapati and Parasu Rāman; and two daughters, Sundarammal and Unnamulai. They named their youngest child Rāmalingam. Childhood and divine experiences [ edit ] Once, Rāmalingam’s parents went to the Chidambaram Natarājar Temple with their five month old child, and the infant was joyous while the priest was offering Deepa Aradhana (adoration by lighted lamp being brought close to the vigrahams); this was perceived by Rāmalingam as a deep spiritual experience. In later years he said of the experience: “No sooner the Light was perceived, happiness prevailed on me”, and “The sweet nectar was tasted by me as soon as the Arut perun jothi (Supreme Grace Of Light) became visible”. [6] In 1824, his father Rāmayyā pillai died. Because of his untimely demise, Chinnammai shifted her residence to her mother’s place at Chinna kāvanam, Ponneri. Saint Rāmalingam was a small child when he relocated with his mother to Chennai in 1826. He and his mother lived with his eldest brother Sabhapati and his wife Pāppāthi at 31/14 Veerasamy Pillai Street at Sevenwells area of Chennai , which is in the area near Chennai Kandha kottam Kandha swāmi temple. After Rāmalingam reached five years of age, Sabhapati initiated his formal education . But the young child was not interested in that, instead he preferred trips to the nearby Kandha swāmi temple. Sabhapati thought that the child needed punishment as a form of discipline, and he told his wife not to give Rāmalingam his daily meal. His kind sister-in-law, however, secretly gave him food and persuaded him to study seriously at home. In return, Rāmalingam asked for his own room, lighted lamp an

https://en.wikipedia.org/wiki/Ramalinga_Swamigal

இவற்றில் மூன்று உள்ளன.

1. சாதாரணவிதி

2. பொது விதி

3. சிறப்பு விதி

வள்ளலாரின் திருவருட்பா உரைநடை பகுதியில் இது உள்ளது. மூலத்தை இங்கு படிக்கலாம் –

நித்திய கரும விதி

திருச்சிற்றம்பலம் நித்திய கரும விதி 1. சாதாரண விதி சூரியோதயத்திற்கு முன் நித்திரை நீங்கி எழுந்து, 1 விபூதி தரித்து சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து, கடவுளைத் தியானஞ் செய்தல் வேண்டும். பின்பு களிப்பாக்கு மிகுதியாகவும் வெற்றிலை சுண்ணாம்பு குறைவாகவும் போட்டுக்கொண்டு, முன் ஊறுகிற ஜலத்தை உமிழ்ந்து, பின்வரும் ஜலத்தையெல்லாம் உட்கொள்ளல் வேண்டும். 2 பின்பு எழுந்து உள்ளே சற்றே உலாவுதல் வேண்டும். பின் மலஜல உபாதிகளைக் கழித்தல் வேண்டும். மலங்கழிக்கின்றபோது, வலது கையால் இடது பக்கம் அடிவயிற்றைப் பிடித்திருத்தல் வேண்டும். ஜலம் கழிக்கும் போது, இடது கையால் வலது பக்கம் அடிவயிற்றைப் பிடித்திருத்தல் வேண்டும். மலமாவது ஜலமாவது பற்றறக் கழியும் வரையில், வேறு விஷயங்களைச் சிறிதும் நினையாமல், மலஜல சங்கற்பத்தோடு இருக்க வேண்டும். மலம் பின்னுந் தடைபடுமானால், இடது பக்கமாகச் சற்றே படுத்துப் பிராண வாயுவை வலத்தே வரும்படி செய்து கொண்டு, மலசங்கற்பத்தோடு மலவுபாதி கழித்தல் வேண்டும். ஜலம் தடை பட்டால், வலது பக்கமாகச் சற்றே படுத்துப் பிராண வாயுவை இடது பக்கம் வரும்படி செய்து கொண்டு, ஜல சங்கற்பத்தோடு ஜலவுபாதி கழித்தல் வேண்டும். மலஜல வுபாதி கழிந்த பின், செவிகள், கண்கள், நாசி, வாய் தொப்புள் – இவைகளில் அழுக்கு, பீளை, சளி, ஊத்தை என்கின்ற அசுத்தங்களையும், கைகால் முதலிய உறுப்புக்களிலுள்ள அழுக்குகளையும் வெந்நீரினால் பற்றறத் துடைத்தல் வேண்டும். பின் வேலங்குச்சி ஆலம்விழுது – இவைகளைக் கொண்டு பல்லழுக்கெடுத்து, 3 அதன் பின் கரிசலாங்கண்ணித்தூள் கொண்டு உள்ளே சிறிது சாரம் போகும் படி பல்லில் தேய்த்து வாயலம்பின பின்பு, பொற்றலைக் கையாந்தகரை இலை அல்லது கரிசலாங்கண்ணி இலை ஒரு பங்கு, தூதுளையிலை 4 முசுமுசுக்கையிலை கால்பங்கு, சீரகம் கால் பங்கு – இவைகளை ஒன்றாகச் சேர்த்துச் சூரணமாகச் செய்து கொண்டு, அதில் ஒரு வராகனெடை ஒரு சேர் நல்ல ஜலத்திற் போட்டு, அதனுடன் ஒரு சேர் பசுவின் பால் விட்டுக் கலந்து, அதிலுள்ள ஒரு சேர் ஜலமுஞ் சுண்டக் காய்ச்சி அந்தப் பாலில் நாட்டுச் சர்க்கரை கலந்து சாப்பிடல் வேண்டும். காலையில் இளம் வெய்யில் தேகத்திற் படாதபடி, பொழுது விடிந்து 5 நாழிகை பரியந்தம் உடம்பைப் போர்வையோடு காத்தல் வேண்டும். பின்பு வெய்யிலில் நெடுநேரம் தேகமெலிவு வரத்தக்க உழைப்பையெடுத்துக் கொள்ளாமல், இலேசான முயற்சியில் சிறிது வருத்தந்தோன்ற முயலுதல் வேண்டும். பின் இளம் வெந்நீரில் குளித்தல் வேண்டும். விபூதி தரித்துச் சிவசிந்தனையோடு சிறிது நேரம் இருத்தல் வேண்டும். பசி கண்டவுடன் தடை செய்யாமல் ஆகாரம் கொடுத்தல் வேண்டும். ஆகாரங் கொடுக்கும்போது, மிகுந்த ஆலசியமுமாகாது மிகுந்த தீவிரமுமாகாது, 5 முதற்பக்ஷம் சீரகச்சம்பா அரிசி அன்றிப் புன்செய் விளைவும் காரரிசியுந் தவிர நேரிட்ட அரிசியின் வகைகள் – ஆகும். அது சாதமாகும்போது, அதிக நெகிழ்ச்சியு மாகாது, அதிக கடினமும் ஆகாது. நடுத்தரமாகிய சோற்றை அக்கினி அளவுக்கு அதிகப்படாமலும் குறைவு படாமலும் அறிந்துண்ணுதல் வேண்டும். ஆயினும் ஒரு பிடி குறைந்த பக்ஷமே நன்மை. போஜனஞ் செய்த பின்னர் நல்ல நீர் குடித்தல் வேண்டும். அந்த நல்ல நீரும் வெந்நீராதல் வேண்டும் அதுவும் அதிகமாகக் குடியாதிருத்தல் வேண்டும். கிழங்கு வகைகள் உண்ணாமல் இருக்க வேண்டும். அவற்றில் கருணைக்கிழங்கு மாத்திரம் கொள்ளுதல் கூடும். 6 பழ வகைகள் உண்ணாதிருத்தல்வேண்டும். அவற்றில் பேயன் வாழைப்பழம் ரஸ்தாளி வாழைப்பழம் – இவை நேர்ந்தால் சிறிது கொள்ளுதல் கூடும். பழைய கறிகளைக் கொள்ளாதிருத்தல் வேண்டும். பதார்த்தங்களில் புளி மிளகாய் சிறிதே சேர்க்க வேண்டும். மிளகு சீரகம் அதிகமாகச் சே

http://www.vallalar.org/Tamil/VORG000000046B

சுருக்கமாக, பின்வருமாறு;

1. சூரியோதயத்துக்கு முன்னால் தூக்கம் நீங்கி எழுந்து கொள்ள வேண்டும். சிறிது நேரம் அமர்ந்து, கடவுளைத் தியானம் செய்யவேண்டும்.

2. இயற்கைக் கடன்களைக் கழித்தபின் செவிகள், கண்கள், நாசி, வாய், தொப்புள் இவற்றில் அழுக்கு, பீளை, சளி, ஊத்தை என்கிற அசுத்தங்களையும் கை, கால் முதலிய உறுப்புகளில் உள்ள அழுக்குகளையும் வெந்நீரால் தேய்த்துச் சுத்தமாகக் கழுவ வேண்டும். பின் வேலங்குச்சி, ஆலம் விழுது கொண்டு பல் தேய்த்து, அதன்பின் கரிசலாங்கண்ணி கீரைத் தூள் கொண்டு, உள்ளே சிறிது சாறு போகும்படி பல்தேய்த்து வாய் கழுவ வேண்டும்.

3.அதன்பின் கரிசலாங்கண்ணி இலை ஒரு பங்கு, தூதுவளை, முசுமுசுக்கையி 3.அதன்பின் கரிசலாங்கண்ணி இலை ஒரு பங்கு, தூதுவளை, முசுமுசுக்கையிலை சேர்ந்த கலவை கால்பங்கு, சீரகம் கால்பங்கு இவற்றை ஒன்றாகச் சேர்த்துப் பொடி யாகத் தயாரித்து வைத்துக்கொண்டு, அந்தப் பொடியில் ஒரு கிராம் எடுத்துத் தண்ணீரில் சேர்த்துக் கொதிக்கவைக்க வேண்டும். ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணீரைக் கொதிக்க வைக்கலாம்.

அத்துடன் ஒரு டம்ளர் பாலையும் சேர்த்துக் கொதிக்க வைத்து, இரண்டு டம்ளர் திரவம், ஒரு டம்ளராகச் சுண்டியபின், அதில் நாட்டுச் சர்க்கரை கலந்து சாப்பிட வேண்டும்.

4. காலை வெயில் உடல்மேல் படாதவண்ணம் மேற்சட்டை அணியவேண்டும்.

5. ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து, வெயிலில் மிதமான உடற்பயிற்சிகள் செய்யவேண்டும். பின், இளம் வெந்நீரில் குளிக்க வேண்டும். சற்று நேரம் கடவுளை வணங்க வேண்டும்.

6. பசி எடுத்தவுடன் சாப்பிட வேண்டும். சாப்பிடும் போது அள்ளிப் போட்டுக் கொள்ளக்கூடாது. மிக நிதானமாகவும் (சோம்பேறித்தனத்துடன்) உண்ணக்கூடாது. சாப்பிட்டபின் ஒரு டம்ளர் வெந்நீர் அருந்த வேண்டும்.

7. கிழங்கு வகைகளை உண்ணக்கூடாது. ஆனால், கருணைக்கிழங்கை உண்ணலாம். பேயன் வாழைப்பழம், ரஸ்தாளி வாழைப்பழம் ஆகியவற்றை உட்கொள்ளலாம். பதார்த்தங்களில் புளி, மிளகாய் ஆகியவற்றைக் குறைவாகவும் மிளகு, சீரகம் ஆகியவற்றை அதிகமாகவும் சேர்க்க வேண்டும். கடுகு சேர்ப்பது அவசியமல்ல. உப்பைக் குறைவாகச் சேர்த்துக்கொள்வது உடல்நலத்துக்கு நல்லது. தாளிப்பதற்கு நல்ல எண்ணெய் உபயோகிக்கலாம். அல்லது பசு வெண்ணெயால் தாளிக்கலாம்.

8. கத்தரிக்காய், வாழைக்காய், அவரைக்காய், முருங்கைக்காய், பீர்க்கங்காய், பூசணிக்காய், புடலங்காய், கொத்தவரைக்காய் இவற்றை கறி செய்வதற்கு உபயோகப்படுத்தலாம். முருங்கை, கத்தரி, பேயன் வாழைக்காய் ஆகியவற்றை அடுத்தடுத்து கறி செய்யலாம். மற்றவற்றை எப்போதாவது பயன்படுத்த வேண்டும்.

9. சர்க்கரைப் பொங்கல், புளியோதரை, தயிர்சாதம் போன்ற சித்திரான்னங்களை அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாது. எப்போதாவது சாப்பிடலாம்.

10. புளித்த தயிர் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

11. பருப்பு வகைகளில் துவரம்பருப்பை அடிக்கடி சேர்த்துக்கொள்ளலாம். மற்ற பருப்பு வகைகளை எப்போதாவது சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

12. விருந்து உணவு என்றாலும், சற்றுக் குறைவாகவே புசிக்க வேண்டும்.

13. வெந்நீரையே குடிக்கவேண்டும்.

14. மாலை வெயில் உடலில் படுமாறு சற்று உலாவ வேண்டும். காற்று அதிகமாக இருந்தால் உலாவக் கூடாது. கடும் வெயில், பனி, மழை இவை தேகத்தில் படுமாறு உலவக்கூடாது.

15. இரவின் தொடக்கத்தில் முகம், கை, கால் ஆகியவற்றைக் கழுவிச் சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். பின் தியானம் செய்யலாம். மந்திரங்கள் சொல்லிக் கடவுளை வணங்கலாம். புத்தகங்களைப் படிக்கலாம். வீட்டு விவகாரங்களைப் பற்றிப் பேசலாம்.

16. பிறகு இரவு உணவு. பகல் உட்கொண்டதில் அரைப்பங்கு அளவே இரவு உண்ண வேண்டும்.

17. இரவில் கீரை, தயிர் மற்றும் உடலுக்குக் குளிர்ச்சி தரும் உணவு வகைகளைச் சேர்க்கக்கூடாது. இரவில் சூடான பதார்த்தங்களையே உண்ண வேண்டும்.

18. இரவுச் சாப்பாடு முடிந்து இரண்டு மணி நேரத்துக்குப் பின் பசும்பாலைக் காய்ச்சிக் குடிக்க வேண்டும்.

19. பெண்களுடன் உறவு கொள்ளும் நாட்களில், உறவு செய்வதற்கு அரைமணி நேரம் முன்னிருந்து உடலுறவைப் பற்றி எண்ணாமல், அதன்பின் உறவு கொள்ளவேண்டும். ஒருமுறைக்கு மேல் உடலுறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது | ஒரே இரவில்.

20. உடலுறவு முடிந்தபின் உடலைத் தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு கடவுளைத் தியானம் செய்து, பின் உறங்க வேண்டும். நான்கு நாட்களுக்கு ஒருமுறை உடலுறவு வைத்துக்கொள்வது அதமம். எட்டு தினங்களுக்கு ஒருமுறை என்றால் மத்திமம். பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை என்றால் உத்தமம்.

21. படுக்கும்போது இடதுகைப் பக்கமாகவே உறங்க வேண்டும். அதிகபட்சம் நான்கு மணி நேரத்துக்குமேல் உறங்கக்கூடாது.

22. கொலை, கோபம், சோம்பல், பொய், பொறாமை, கடுஞ்சொல் போன்றவை கூடாது.

23. உரத்துப் பேசுதல், வேகமாக நடத்தல், ஓடி நடத்தல், வழக்குப் போடுதல், சண்டையிடுதல் போன்றவை கூடாது.

24. பதற்றம் மிகுந்தால் பிராணவாயு அதிகமாகச் செலவாகும். எனவே, பதற்றம் கூடாது.

25. நான்கு நாட்களுக்கு ஒருமுறை நல்லெண்ணெயைத் தலையில் தேய்த்துக்கொண்டு, வெந்நீரில் குளிக்க வேண்டும். அல்லது, வாரத்துக்கு ஒருமுறையாவது காய்ச்சிய நல்லெண்ணெயைத் தலையில் தேய்த்துக்கொண்டு முழுக வேண்டும்.

26. புகை, கஞ்சா, கள், சாராயம் போன்றவை கூடாது.

27. மூன்று மாதத்துக்கு ஒருமுறை அல்லது ஆறு வாரத்துக்கு ஒருமுறை பேதிக்கான மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும்.

அட எதுக்குங்க 10 நிமிசம் . 1 நிமிசம் போதும். கீழே இருக்கிறத மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச வார்த்தைகளை சொல்லனும்.

காலையில எழுந்தவுடன்,

“நான் நல்லவன்,திறமையானவன் ,என் வாழ்க்கை கண்டிப்பா அருமையா மாறப்போகுது, நல்ல விசயங்கள் என்ன தேடிவரும். எனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை நல்லா அனுபவிக்கப்போகிறேன் “.

இன்னும் உங்களுக்கு பிடிச்சமாதிரி வாரத்தைகளை சொல்லலாம்.

இத மனசார உங்களுக்குள்ளே சொல்லுங்க. முதல்ல மனசார சொல்லும் போது, எதிர்மறையா “இல்ல உன் சூழ்நிலையில இப்படியெல்லாம் நடக்காது, இதுவரை நடக்கலன்னு ” மூளைச்சொல்லும். உடனை நீங்க “கண்டிப்பா என் வாழ்க்கை அழகா மாறும்”னு சொல்லி மூளைய தடுத்து நிறுத்தனும்.

நீங்க எப்ப பிரச்சனையில இருந்தாலும்,

“என் வாழ்க்கை கண்டிப்பா அழகா மாறும்.”என சொல்ல ஆரம்பிங்க. வாழ்க்கை அழகாக மாறும்.

எண்ணங்களே வாழ்க்கைங்கிறதை மறந்திடாதிங்க.