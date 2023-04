கடவுச்சீட்டு மோசடி குறித்து இங்கிலாந்து மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

இங்கிலாந்து கடவுச்சீட்டு அலுவலக ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இந்த ஐந்து வார காலப்பகுதியில், கடவுச்சீட்டு மோசடிகள் குறித்து இங்கிலாந்து மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிவுறுத்தலை The Chartered Trading Standards Institute (CTSI) எனும் அமைப்பு விடுத்துள்ளது.

தொடர்புடைய செய்தி : இங்கிலாந்து கடவுச்சீட்டு அலுவலகங்கள் முடங்கும் அபாயம்

விரைவாக கடவுச்சீட்டை புதுப்பிக்க தங்களை அணுகுமாறு, மின்னஞ்சல்களும் குறுஞ்செய்திகளும் மோசடியாளர்களால் அனுப்பப்படுகின்றன. இந்த மோசடியாளர்களை நம்பி மக்கள் ஏமாறவேண்டாம் என CTSI எச்சரித்துள்ளது.

விரைவாக கடவுச்சீட்டை புதுப்பிக்கலாம் என நம்பி மோசடியாளர்களிடம் விவரங்களை தெரிவித்தால், தனிப்பட்ட தகவல்கள் திருடப்படுவதுடன், பணத்தையும் இழக்க நேரிடலாம் எனவும் CTSI அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

மேலும், இந்த மோசடிகளை தவிர்க்க, மக்கள் கடவுச்சீட்டை புதுப்பிப்பதற்காக அரசின் இணையதளத்தை மட்டுமே பயன்படுத்துமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Industrial action will impact staff at HM Passport Office.

Please continue to allow up to 10 weeks for all standard passport applications when applying from the UK.

We advise all customers not to book travel without a passport that meets their travel needs. pic.twitter.com/RzynzjpLI9

— His Majesty’s Passport Office (@HM_Passport) April 4, 2023