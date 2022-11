யாழ் சர்வதேச திரைப்பட விழா | விண்ணப்பம் கோரல்

யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச திரைப்பட விழாவிற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன

November 6, 2022141

8 ஆவது யாழ்ப்பாண சர்வதேச திரைப்பட விழா எதிர்வரும் டிசம்பர் 30 ஆம் திகதி முதல் 2023 ஜனவரி 8 ஆம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளது.

இதில், அறிமுகத்திரைப்படங்கள் {Debut Film Competition (first features only)}, சர்வதேச குறும்பட போட்டி (International Short Film Competition) மற்றும் தேசிய ரீதியிலான குறும்படப்போட்டி (National Short Films for Ceylon Theatres Award) என்பன இடம்பெறவுள்ளன.

இதற்கான விண்ணப்பங்கள் தற்போது கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்பங்களை பெறுவதற்கு கீழ் காணும் இணைப்பினூடாக செல்லவும்.