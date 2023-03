ஆஸ்கர் விருது வென்ற தமிழ்ப் படம்! முழுமையான விருது விபரம் இணைப்பு

சர்வதேச அளவில் திரைத்துறையினருக்கு வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருதாகவும், மிகப்பெரிய கவுரவமாகவும் கருதப்படுவது ஆஸ்கர் விருது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்படுகிறது.

உலகம் முழுவதும் இருந்து திரைப்பிரபலங்கள் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்கின்றனர். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு, 95-வது ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா இன்று நடைபெற்று வருகிறது.

இதில், திரைத்துறையில் சிறந்த படம், நடிகர், துணை நடிகர், நடிகை உள்பட மொத்தம் 24 பிரிவுகளுக்கு ஆஸ்கர் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த முறை ஆஸ்கர் விருது வென்றவர்கள் முழு விவரம்…

சிறந்த நடிகர் -பிரண்டன் பிரேசர்(BRENDAN FRASER) – தி வேல்

சிறந்த துணை நடிகர் – கி கு யுவான் (KE HUY QUAN) – எவரி திங் எவரிவேர் அட் ஆல் ஒன்ஸ் (Everything Everywhere All at Once)

சிறந்த நடிகை – மிஷெல் யோ (MICHELLE YEOH) – எவரி திங் எவரிவேர் அட் ஆல் ஒன்ஸ் (Everything Everywhere All at Once)

சிறந்த துணை நடிகை – ஜாமி லீ கர்டிஸ் (JAMIE LEE CURTIS) – எவரி திங் எவரிவேர் அட் ஆல் ஒன்ஸ் (Everything Everywhere All at Once)

சிறந்த அனிமேஷன் திரைப்படம் – குளேர்மோ டி டிரோஸ் பினோக்கியோ (GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO)

சிறந்த ஒளிப்பதிவாளர் – ஜேம்ஸ் பிரண்ட் (James Friend) – ஆல் குயட் ஆன் தி வேஸ்டர்ன் ப்ரண்ட் (ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT)

சிறந்த ஆடை வடிவமைப்பாளர் – ரூத் கார்ட்டர் (Ruth Carter) -பிளாக் பந்தர் : வக்காண்டா ஃபார் எவர் (BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER)

சிறந்த இயக்குனர் – டேனியல் வான் மற்றும் டேனியல் ஸ்கீனர்ட் (Daniel Kwan and Daniel Scheinert) – எவரி திங் எவரிவேர் அட் ஆல் ஒன்ஸ் (EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE)

சிறந்த ஆவணப்படம் – நவல்னீ (NAVALNY)

சிறந்த ஆவண குறும்படம் – தி எலிஃபேண்ட் விஸ்பரர்ஸ் (THE ELEPHANT WHISPERERS)

சிறந்த படத்தொகுப்பு – பால் ரோகர்ஸ் (Paul Rogers) – எவரி திங் எவரிவேர் அட் ஆல் ஒன்ஸ் (EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE)

சிறந்த சர்வதேச திரைப்படம் – ஆல் குயட் ஆன் தி வேஸ்டர்ன் ப்ரண்ட் (ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT)

சிறந்த ஒப்பனை – ஆட்ரின் மோரட், ஜுடி சின் மற்றும் அனி மேரி பிராட்லீ (Adrien Morot, Judy Chin and Annemarie Bradley) – தி வேல் (THE WHALE) சிறந்த

ஒரிஜினல் ஸ்கோர் – வால்கர் பிரட்மேன் (Volker Bertelmann)- ஆல் குயட் ஆன் தி வேஸ்டர்ன் ப்ரண்ட் (ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT) சிறந்த

ஒரிஜினல் பாடல் – நாட்டு நாட்டு – கீரவாணி, சந்திர போஸ் (ஆர்.ஆர்.ஆர்)

சிறந்த படம் – எவரி திங் எவரிவேர் அட் ஆல் ஒன்ஸ் (EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE)

சிறந்த புரொடக்ஷன் டிசைன் – ஆல் குயட் ஆன் தி வேஸ்டர்ன் ப்ரண்ட் (ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT)

சிறந்த அனிமேஷன் குறும்படம் – தி பாய், தி மோல், தி ஃபாக்ஸ் மற்றும் தி ஹார்ஸ் (THE BOY, THE MOLE, THE FOX AND THE HORSE)

சிறந்த குறும்படம் – அன் ஐரிஸ் குட் பைய் (AN IRISH GOODBYE) – Tom Berkeley and Ross White

சிறந்த ஒலி – டாப் கன் : மேவரிக் (TOP GUN: MAVERICK) – Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon and Mark Taylor

சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் – அவதார்: தி வே ஆப் வாட்டர் (AVATAR: THE WAY OF WATER) – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon and Daniel Barrett

சிறந்த திரைக்கதை – வுமன் டாக்கிங் (WOMEN TALKING) – (சாரா போலே) Sarah Polley

சிறந்த ஒரிஜினல் திரைக்கதை – எவரி திங் எவரிவேர் அட் ஆல் ஒன்ஸ் (EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE) – டேனியல் வான் மற்றும் டேனியல் ஸ்கீனர்ட் (Daniel Kwan and Daniel Scheinert) ஆஸ்கர் 2023 oscar

இந்த ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழாவில் முதன்முறையாக இந்த ஆண்டு 3 இந்திய படங்கள் மூன்று பிரிவுகளில் இறுதி பரிந்துரை பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நன்றி -தாய்