81/2 மணித்தியால மின்வெட்டு

8 மணித்தியாலம் 30 நிமிடங்களுக்கு மின்வெட்டினை அமுல்படுத்த பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

Groups ABCDEF

4 hours from 8am to 12pm

3 hours from 4pm to 7pm

1 hour & 30 minutes from 9pm to 10:30pm.

Groups GHIJKL

4 hours from 12pm to 4pm

3 hours from 6pm to 9pm

1 hour & 30 minutes from 10:30pm to 12am.

Groups PQRS

4 hours from 8am to 12pm

3 hours from 4pm to 7pm

1hour & 30 minutes from 9pm to 10:30pm.

Groups TUVW

4 hours from 12pm to 4pm

3 hours from 6pm to 9pm

1 hour & 30 minutes from 10:30pm to 12am.

Groups MNOXYZ

3 hours and 30minutes from 5.30am to 9am.