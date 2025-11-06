WhatsApp
Thursday, November 6, 2025
செய்திகள்

புகைப்படத் தொகுப்பு

சிறையில் இருந்து தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்ட இரண்டு கைதிகளைத் தேடி வேட்டை

சிறையில் இருந்து தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்ட இரண்டு கைதிகளைத் தேடி வேட்டை

written by இளவரசி
இலண்டனில் ஒரே சிறையில் இருந்து இரண்டு கைதிகள் தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவர்களைத் தேடும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது.

இந்தத் தவறான விடுவிப்புகள் குறித்து நீதித்துறைச் செயலர் மீது கடுமையான அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. இந்தச் சம்பவமானது அரசாங்கத்திற்கும் நீதி அமைப்புக்கும் பெரும் தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்போது காவல்துறையினர் தேடிக் கொண்டிருக்கும் இரண்டு கைதிகளின் விவரங்கள்:

ப்ராஹிம் கத்தூர்-செரிஃப் 24 வயதான, அல்ஜீரியாவைச் சேர்ந்த பாலியல் குற்றவாளியாக தண்டிக்கப்பட்டவர். இவர் அக்டோபர் 29 (கடந்த புதன்கிழமை) அன்று தென்மேற்கு இலண்டனில் உள்ள HMP வாண்ட்ஸ்வொர்த் சிறையில் இருந்து தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்டார். ஆனால் இந்தத் தவறு செவ்வாய்க்கிழமை அன்றுதான் மெட்ரோபொலிட்டன் பொலிஸாருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.

வில்லியம் ஸ்மித் 35 வயதான இவர், மோசடி குற்றத்திற்காக 45 மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர். இவர் திங்களன்று சிறையில் அடைக்கப்பட்ட அதே நாளில் Category B சிறைச்சாலையான HMP வாண்ட்ஸ்வொர்த்தில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.

நீதிமன்றத்தில் ஏற்பட்ட நிர்வாகப் பிழையின் காரணமாக ஸ்மித் விடுவிக்கப்பட்டார். இவரது சிறைத்தண்டனையை நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட தண்டனை (suspended sentence) என்று நீதிமன்றம் தவறுதலாக சிறைக்குத் தெரிவித்ததால் இவர் விடுவிக்கப்பட்டார்.

தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்ட கைதிகளைத் தேடும் பணி தொடரும் வேளையில், நீதித்துறைச் செயலர் டேவிட் லாம்மி கடுமையான விமர்சனங்களைச் சந்தித்து வருகிறார்.

முன்னதாக, கடந்த மாதம் HMP செல்ம்ஸ்ஃபோர்டில் இருந்து ஹடுஷ் கெபாட்டு என்ற புலம்பெயர்ந்த பாலியல் குற்றவாளி தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்குப் பிறகு இந்தச் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.

