பல்லி (lizard) என்பது நம் வீடுகளில் பொதுவாகக் காணப்படும் ஒரு சிறிய உயிரினம். சிலர் அதை வெறுப்பதோடு, சிலர் அதனை புனிதமாகவும் கருதுவர். குறிப்பாக இந்து மதத்தில், பல்லி ஒரு ஆபத்தைக் காட்டும் அடையாளம் என்றும், அறிகுறி கூறும் உயிரினம் என்றும் கருதப்படுகிறது. ஆனால் சில சமயங்களில் நாமே அறியாமல் பல்லியை கொல்வது போன்ற நிகழ்வு நடந்துவிடலாம். அப்போது இதனால் ஏற்படும் தோஷம் பற்றி பலர் குழப்பத்தில் ஆவார்கள்.
இப்போது, தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் என்ன தோஷம் ஏற்படும், அதன் விளைவுகள் என்ன, அதைத் தவிர்க்கும் நிவாரணங்கள் என்ன என்பதைப் பார்ப்போம்.
🦎 பல்லியின் ஆன்மீக முக்கியத்துவம்
இந்துமதம் மற்றும் சாஸ்திரங்களின்படி, பல்லி ஒரு பூஜ்யமான உயிரினம் எனக் கருதப்படுகிறது. பல்லி எங்காவது விழுவது அல்லது அதன் சத்தம் கேட்பது சில நேரங்களில் ஒரு சின்னம் அல்லது அறிகுறி எனப் பார்க்கப்படுகிறது. இது “பல்லி சாஸ்திரம்” எனப்படும் ஒரு பழமையான நம்பிக்கையுடன் தொடர்புடையது.
அதில், பல்லி உடலில் எந்தப் பகுதியில் விழுகிறது என்பது — நல்லது, கெட்டது, வரவிருக்கும் நிகழ்வு என விளக்கப்படுகின்றது.
⚠️ தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
பல்லி ஒரு பாவமில்லா உயிரினம் என்பதால், அதை அறிந்தோ அறியாமலோ கொல்வது ஒரு பாபமாக கருதப்படுகிறது. சாஸ்திரங்களில் இது “பல்லி தோஷம்” எனப்படுகிறது.
அது காரணமாக, நம்பிக்கையின்படி கீழ்க்கண்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்:
குடும்பத்தில் சின்ன சின்ன சண்டைகள் அல்லது மனஅமைதி குறைவு
பொருளாதார தடை அல்லது எதிர்பாராத இழப்புகள்
வீட்டில் ஆன்மீக ஆற்றல் குறைதல்
சில நேரங்களில் உடல்நலம் தொடர்பான சிறிய பிரச்சனைகள்
இவை அனைத்தும் நம்பிக்கையுடன் மட்டுமே தொடர்புடையவை — விஞ்ஞான ரீதியில் உறுதியாக நிரூபிக்கப்பட்டவை அல்ல. ஆனால், பலர் மன அமைதிக்காக இதற்கு நிவாரணம் செய்ய விரும்புகிறார்கள்.
🙏 பல்லி தோஷ நிவாரணம் செய்யும் வழிகள்
பல்லியை அறியாமல் கொன்றுவிட்டால், பயப்பட வேண்டாம். இதற்கான சில நிவாரண வழிமுறைகள் பண்டிதர்களும், ஆன்மீக நூல்களும் கூறுகின்றன:
விஷ்ணு அல்லது சிவன் கோவிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்யவும்.
“ஒம் நமோ நாராயணாய” அல்லது “ஒம் நம சிவாய” என ஜபம் செய்யலாம்.
திதியில் புண்ணிய தானம் செய்யவும்.
தண்ணீர், பழம், உணவு போன்றவற்றை ஏழைகளுக்கு அளிப்பது பாவ நிவாரணமாக கருதப்படுகிறது.
சனி அல்லது நவகிரக பூஜை செய்யலாம், ஏனெனில் சில சாஸ்திரங்களில் பல்லி தோஷம் நவகிரக சம்பந்தமானது என்றும் கூறப்படுகிறது.
பல்லி தோஷ நிவாரண ஹோமம் செய்ய சிலர் ஆலயங்களில் ஏற்பாடு செய்கின்றனர். இது ஒரு ஆன்மீக நிம்மதி அளிக்கக்கூடியது.
🌿 ஆன்மீக பார்வை
பல்லி போன்ற உயிரினங்களும் இயற்கையின் ஒரு பகுதி. அவற்றை கொல்லாமல், வீட்டிலிருந்து மெதுவாக வெளியே அனுப்புவது சிறந்தது. உயிர் கொலை பாவம் என கருதப்படும் போது, அதைத் தவிர்ப்பது தானே உண்மையான நிவாரணம்.
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றுவிட்டால் மனஅழுத்தம் கொள்ள வேண்டாம். பாவம் என்பது நம் நியதியிலும் நோக்கத்திலும் அடங்கியுள்ளது. நம் மனத்தில் வருந்தி, ஒரு நன்மை செயல் செய்து, இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தால் அது மிகப் பெரிய நிவாரணமாகும்.
உண்மை உணர்வு, நல்ல எண்ணம், நற்கருணை — இதுவே எல்லா தோஷங்களுக்கும் மிகப் பெரிய தீர்வு. 🌸