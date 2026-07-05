நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏன் நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே உள்ளனர்?

இன்றைய உலகில் பெரும்பாலான மக்கள் தங்களது வாழ்க்கையை ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளாதார நிலையில் தொடங்குகிறார்கள். சிலர் காலப்போக்கில் பெரிய செல்வந்தர்களாக மாறுகின்றனர்; சிலர் உயர்ந்த வாழ்க்கை நிலையை அடைகிறார்கள்; ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் நடுத்தர வர்க்க வாழ்க்கைச் சூழலிலேயே நீண்ட காலம் இருந்து விடுகின்றனர். இது திறமை இல்லாததால் அல்லது கடின உழைப்பு இல்லாததால் மட்டுமே நடக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது. வாழ்க்கை முறை, நிதி பழக்கங்கள், சிந்தனை முறை மற்றும் முடிவெடுக்கும் விதம் போன்ற பல காரணிகள் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
இந்தக் கட்டுரையில், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏன் அதே நிலையில் தொடர்கிறார்கள் என்பதையும், பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் தேவை என்பதையும் பார்க்கலாம்.
வருமானம் அதிகரித்தாலும் செலவுகள் அதிகரிப்பது
நடுத்தர வர்க்க வாழ்க்கையில் மிகவும் பொதுவாக காணப்படும் ஒரு விஷயம், சம்பளம் அதிகரிக்கும் போது செலவுகளும் அதே வேகத்தில் அதிகரிப்பதாகும்.
உதாரணமாக, மாதச் சம்பளம் உயர்ந்தவுடன்:
பெரிய வீடு தேடுவது
விலையுயர்ந்த மொபைல் வாங்குவது
புதிய கார் வாங்குவது
தேவைக்கு அதிகமான செலவுகள் செய்வது
இவை வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தினாலும், சேமிப்பு மற்றும் முதலீட்டு திறனை குறைக்கலாம். அதிக வருமானம் கிடைப்பது மட்டுமே செல்வத்தை உருவாக்காது; பணத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதுதான் முக்கியமானது.
சம்பளத்தை மட்டுமே நம்பும் மனநிலை
பலர் “எனக்கு நல்ல வேலை இருக்கிறது; மாதந்தோறும் சம்பளம் வருகிறது; அதுவே பாதுகாப்பு” என்று நினைக்கிறார்கள்.
ஆனால் உண்மையில் ஒரு வருமான ஆதாரத்தை மட்டுமே நம்புவது நீண்ட காலத்தில் சவால்களை உருவாக்கலாம்.
ஒரு வேலை:
நிறுவன மாற்றங்களால் பாதிக்கப்படலாம்
பொருளாதார மந்தநிலையால் பாதிக்கப்படலாம்
உடல்நிலை காரணமாக நிறுத்தப்படலாம்
இதனால் பலர் கூடுதல் வருமான வாய்ப்புகளை உருவாக்க முயற்சி செய்வதில்லை.
நிதி அறிவின் பற்றாக்குறை
பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் பல விஷயங்கள் கற்றுக்கொடுக்கப்படுகின்றன. ஆனால் பணத்தை நிர்வகிப்பது, முதலீடு செய்வது, வரவு-செலவு திட்டம் அமைப்பது போன்ற விஷயங்கள் பெரும்பாலும் கற்றுத்தரப்படுவதில்லை.
நிதி அறிவு இல்லாதபோது:
தேவையற்ற கடன்கள் அதிகரிக்கலாம்
சேமிப்பு குறையலாம்
பணத்தை வளர்க்கும் வாய்ப்புகள் தவறிப் போகலாம்
பணம் சம்பாதிப்பது ஒரு திறன் என்றால், பணத்தை நிர்வகிப்பதும் அதே அளவுக்கு முக்கியமான திறனாகும்.
“பாதுகாப்பு” என்ற எண்ணம் அதிகமாக இருப்பது
நடுத்தர வர்க்க குடும்பங்களில் வளர்ந்த பலருக்கு ஒரு பொதுவான சிந்தனை இருக்கும்:
“பாதுகாப்பான வாழ்க்கை வேண்டும்.”
இந்த எண்ணம் தவறானது அல்ல. ஆனால் சில நேரங்களில் அதிக பாதுகாப்பு உணர்வு புதிய வாய்ப்புகளை முயற்சி செய்யத் தயங்க வைக்கலாம்.
உதாரணமாக:
புதிய திறன் கற்றுக்கொள்ள தயங்குவது
சிறிய தொழில் தொடங்க பயப்படுவது
புதிய முதலீட்டு வாய்ப்புகளைப் பற்றி அறியாமல் இருப்பது
முன்னேற்றம் பெரும்பாலும் கணக்கிட்ட அபாயங்களுடன் இணைந்திருக்கிறது.
கடன்களின் தாக்கம்
இன்றைய காலத்தில் கடன் எடுப்பது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது.
கிரெடிட் கார்டு
தனிநபர் கடன்
வாகனக் கடன்
தேவையற்ற தவணை வாங்குதல்கள்
இவை உடனடி வசதியை தரலாம். ஆனால் நீண்ட காலத்தில் மாத வருமானத்தின் பெரும் பகுதி கடன் செலுத்துவதற்கே செல்கிறது.
இதனால்:
முதலீடு செய்ய முடியாது
சேமிப்பு குறையும்
பொருளாதார அழுத்தம் அதிகரிக்கும்
பணக்காரர் ஆக உதவும் நடைமுறை வழிகள்
பணக்காரர் ஆக வேண்டும் என்றால் ஒரே இரவில் மாற்றம் ஏற்படாது. சிறிய பழக்கங்கள் நீண்ட காலத்தில் பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கலாம்.
1. வரவு–செலவு திட்டம் உருவாக்குங்கள்
ஒவ்வொரு மாதமும்:
எவ்வளவு வருமானம் வருகிறது?
எவ்வளவு செலவாகிறது?
எவ்வளவு சேமிக்கப்படுகிறது?
என்பதை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
கண்காணிக்கப்படாத பணம் பெரும்பாலும் கவனமின்றி செலவாகிவிடும்.
2. பல வருமான வாய்ப்புகளை உருவாக்குங்கள்
ஒரே சம்பளத்தை மட்டும் நம்பாமல்:
சுயதொழில்
இணையவழி வேலைகள்
திறன் அடிப்படையிலான சேவைகள்
சிறிய தொழில் முயற்சிகள்
போன்ற மாற்று வழிகளை ஆராயலாம்.
3. தொடர்ந்து புதிய திறன்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
உலகம் வேகமாக மாறுகிறது.
இன்றைக்கு தேவைப்படும் சில திறன்கள்:
டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்
நிரலாக்கம்
செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான திறன்கள்
தகவல் தொடர்பு திறன்
வணிக மேலாண்மை திறன்
புதிய திறன்கள் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குகின்றன.
4. சேமிப்பதை விட பணத்தை வளர்க்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
சேமிப்பு முக்கியமானது. ஆனால் பணத்தை வெறுமனே சேமிப்பது மட்டும் போதாது.
பணத்தை வளர்க்க:
நீண்டகால திட்டமிடல்
அபாயத்தைப் புரிந்துகொள்வது
முதலீட்டு அறிவை மேம்படுத்துவது
போன்ற அணுகுமுறைகள் உதவலாம்.
5. நீண்டகால சிந்தனையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்
பலர் உடனடி பலனை எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
ஆனால் பெரும்பாலான செல்வ உருவாக்கம்:
தொடர்ச்சியான முயற்சி
ஒழுங்கான சேமிப்பு
கட்டுப்பாடான செலவுகள்
பல வருட திட்டமிடல்
இவற்றின் மூலம் உருவாகிறது.
நடுத்தர வர்க்கத்தில் இருப்பது ஒரு பிரச்சினை அல்ல; ஆனால் முன்னேற விரும்பும் ஒருவர் தனது பழக்கங்கள், பணத்தை அணுகும் முறை மற்றும் வாழ்க்கை முடிவுகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். அதிக சம்பளம் மட்டுமே செல்வத்தை உருவாக்காது. சரியான நிதி ஒழுக்கம், தொடர்ந்து கற்றல், கணக்கிட்ட முடிவுகள் மற்றும் நீண்டகால சிந்தனை ஆகியவை பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியமான காரணிகளாக அமைகின்றன.
செல்வம் என்பது பணத்தின் அளவை மட்டுமே குறிக்கவில்லை; அது சுதந்திரம், பாதுகாப்பு மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் திறனையும் குறிக்கிறது.