வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!

ஒருவரின் வாழ்க்கையில் “சொந்த வீடு” என்பது ஒரு கனவாக மட்டுமல்ல, நீண்டகால முதலீடாகவும் கருதப்படுகிறது. இலங்கையில் வீட்டு கட்டுமானச் செலவுகள், நில விலைகள் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் கடந்த சில ஆண்டுகளில் அதிகரித்துள்ளன. இதனால் பலர் வீடு வாங்குவதற்கோ, கட்டுவதற்கோ வங்கிக் கடன்களை நாடுகின்றனர்.
ஆனால், வீட்டுக் கடன் என்பது சாதாரண தனிநபர் கடன் அல்ல. இது பொதுவாக 10 முதல் 30 ஆண்டுகள் வரை நீளும் நீண்டகால நிதி ஒப்பந்தமாகும். அதனால் கடன் எடுப்பதற்கு முன் பல அம்சங்களை ஆராய வேண்டும்.
1. உங்கள் மாதாந்திர வருமானத்தையும் செலவையும் மதிப்பிடுங்கள்
கடன் எடுக்கும் முன் முதலில் உங்கள் நிதிநிலையை சரியாக கணக்கிட வேண்டும்.
உதாரணம்:
ஒருவர் மாதம் ரூ. 180,000 சம்பளம் பெறுகிறார் எனக் கொள்வோம்.
அவருடைய மாதாந்திர செலவுகள்:
குடும்ப செலவு – ரூ. 70,000
குழந்தைகள் கல்வி – ரூ. 20,000
போக்குவரத்து – ரூ. 15,000
பிற செலவுகள் – ரூ. 25,000
மொத்த செலவு = ரூ. 130,000
மீதமுள்ள தொகை = ரூ. 50,000
இந்த நிலையில் மாதம் ரூ. 80,000 தவணை கொண்ட வீட்டுக் கடன் எடுத்தால் அவர் சிரமத்தை சந்திக்கலாம். பொதுவாக மாத வருமானத்தின் 30%–40%க்கும் மேல் கடன் தவணை செல்லாதவாறு திட்டமிடுவது நல்லது.
2. வட்டி விகிதத்தை கவனமாக பார்க்க வேண்டும்
இலங்கையில் வீட்டுக் கடன்களுக்கு பொதுவாக இரண்டு வகை வட்டி முறைகள் உள்ளன:
நிலையான வட்டி (Fixed Interest Rate)
குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வட்டி மாறாது.
மாறும் வட்டி (Variable Interest Rate)
சந்தை நிலைமையைப் பொறுத்து வட்டி உயரலாம் அல்லது குறையலாம்.
உதாரணம்:
ரூ. 10,000,000 கடனை 20 ஆண்டுகளுக்கு எடுக்கிறீர்கள் என வைத்துக் கொள்வோம்.
12% வட்டி இருந்தால் மாத தவணை சுமார் ரூ. 110,000 ஆக இருக்கலாம்.
பின்னர் வட்டி 15% ஆக உயர்ந்தால் மாத தவணை ரூ. 130,000–140,000 வரை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
எனவே “குறைந்த வட்டி” என்ற விளம்பரத்தை மட்டும் நம்பாமல், அதன் நிபந்தனைகளையும் கேட்க வேண்டும்.
3. மறைமுக கட்டணங்களை விசாரிக்க வேண்டும்
பலர் வட்டி விகிதத்தை மட்டும் கவனிக்கிறார்கள். ஆனால் சில கூடுதல் செலவுகளும் இருக்கும்:
செயலாக்கக் கட்டணம் (Processing Fee)
மதிப்பீட்டு கட்டணம் (Property Valuation Fee)
சட்ட ஆலோசனை செலவு
ஆவண பதிவு செலவு
காப்புறுதி செலவு
முன்கூட்டியே கடன் முடித்தால் விதிக்கப்படும் கட்டணம்
உதாரணம்:
ஒரு வங்கி ரூ. 15 மில்லியன் கடனுக்கு 1% செயலாக்கக் கட்டணம் வசூலித்தால்:
1% × 15,000,000 = ரூ. 150,000
இது கூடுதல் செலவாகும்.
4. முன்பணம் (Down Payment) எவ்வளவு தேவை என்பதை அறியுங்கள்
இலங்கையில் பெரும்பாலான வங்கிகள் வீட்டின் முழு மதிப்பையும் கடனாக வழங்காது.
உதாரணம்:
வீட்டின் மதிப்பு = ரூ. 20,000,000
வங்கி 80% வரை கடன் வழங்கினால்:
கடன் = ரூ. 16,000,000
மீதமுள்ள ரூ. 4,000,000 ஐ நீங்கள் முன்பணமாக செலுத்த வேண்டும்.
அதனால் முன்பணத்திற்கான சேமிப்பு அவசியம்.
5. உங்கள் கடன் வரலாறு (Credit History) முக்கியம்
வங்கிகள் கடன் வழங்கும் முன் உங்கள் நிதி ஒழுக்கத்தைப் பார்ப்பார்கள்.
பின்வரும் விடயங்கள் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம்:
பழைய கடன் தவணை தாமதங்கள்
கிரெடிட் கார்டு நிலுவைகள்
அதிக கடன் சுமை
ஒழுங்கற்ற வருமானம்
உதாரணம்:
ஒருவர் மாதம் நல்ல வருமானம் பெற்றாலும், முந்தைய தனிநபர் கடனில் தொடர்ந்து தாமதம் செய்திருந்தால், வங்கி அவரது வீட்டுக் கடனை நிராகரிக்கலாம்.
6. அவசர நிதியை வைத்திருக்க வேண்டும்
வீட்டுக் கடன் எடுத்த பின் வேலை இழப்பு, உடல்நல பிரச்சினை போன்ற சூழ்நிலைகள் வரலாம்.
எனவே குறைந்தது 3–6 மாத குடும்பச் செலவுகளுக்கான தொகையை தனியாக வைத்திருப்பது நல்லது.
உதாரணம்:
மாத செலவு = ரூ. 150,000
6 மாத அவசர நிதி:
150,000 × 6 = ரூ. 900,000
7. கடன் காலத்தை கவனமாக தேர்வு செய்யுங்கள்
குறைந்த காலம்:
அதிக மாத தவணை
குறைந்த மொத்த வட்டி
அதிக காலம்:
குறைந்த மாத தவணை
அதிக மொத்த வட்டி
உதாரணம்:
ரூ. 12 மில்லியன் கடன்:
15 ஆண்டுகள் – மாத தவணை அதிகம், ஆனால் மொத்த வட்டி குறையும்.
25 ஆண்டுகள் – மாத தவணை குறையும், ஆனால் மொத்த வட்டி பல மில்லியன் ரூபாய் கூடலாம்.
8. காப்புறுதியின் அவசியம்
பல வங்கிகள் வாழ்க்கைக் காப்புறுதி மற்றும் சொத்து காப்புறுதியை கட்டாயப்படுத்துகின்றன.
இதன் நன்மைகள்:
எதிர்பாராத சூழலில் குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பு
தீ, வெள்ளம் போன்ற பாதிப்புகளிலிருந்து பாதுகாப்பு
கடன் நிலுவை பாதுகாப்பு
9. பல வங்கிகளை ஒப்பிடுங்கள்
ஒரே வங்கியை மட்டும் நம்பாமல் பல வங்கிகளின்:
வட்டி விகிதம்
கடன் காலம்
மாத தவணை
கூடுதல் கட்டணங்கள்
சலுகைகள்
ஆகியவற்றை ஒப்பிட வேண்டும்.
சில நேரங்களில் குறைந்த வட்டி கொண்ட வங்கி, அதிக சேவை கட்டணங்களை வசூலிக்கலாம்.
வீட்டுக் கடன் என்பது ஒரு நிதி ஒப்பந்தம் மட்டுமல்ல; அது நீண்டகால பொறுப்பும் ஆகும். இலங்கையின் தற்போதைய பொருளாதார சூழ்நிலையில் வட்டி விகித மாற்றங்கள், வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் வருமான நிலைத்தன்மை ஆகியவை மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.
“எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?” என்பதை விட “எவ்வளவு கடனை நிதி அழுத்தமின்றி திருப்பிச் செலுத்த முடியும்?” என்பதே முக்கியமான கேள்வியாக இருக்க வேண்டும்.
சரியான திட்டமிடல், தெளிவான தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் நிதி ஒழுக்கம் ஆகியவை இருந்தால் வீட்டுக் கடன் உங்கள் கனவு வீட்டை நனவாக்கும்; இல்லையெனில் அது நீண்டகால நிதிச் சுமையாக மாறும்.