WhatsApp
Friday, July 3, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

இரு தலைமுறைகளின் மிகுதிறன் | ஜெர்மனியில் தந்தை மகனின் ஓவியக்...
by பூங்குன்றன்
எழுத்தாளர் தீபச்செல்வனின் நூல்களை விடுவிக்குமாறு PEN International வலியுறுத்தல்!
by பூங்குன்றன்
குரோஷியாவுக்கு எதிரான கடினமான வெற்றியுடன் 16 அணிகள் சுற்றுக்குள் நுழைந்தது...
by பூங்குன்றன்
டார்க் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
புதிய பேருந்து கட்டண திருத்தம் வெளியீடு | ஆரம்பக் கட்டணம்...
by பூங்குன்றன்
கொக்குத்தொடுவாய் அத்துமீறிய உப்பள நிர்மாணம் | கோரி ரவிகரன் அரச...
by பூங்குன்றன்
குறைந்த விலைக்கு நெல்லை விற்பனை செய்வதை தவிர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் |...
by பூங்குன்றன்
வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home மகளிர் வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!

வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!

written by இளவரசி 3 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!

ஒருவரின் வாழ்க்கையில் “சொந்த வீடு” என்பது ஒரு கனவாக மட்டுமல்ல, நீண்டகால முதலீடாகவும் கருதப்படுகிறது. இலங்கையில் வீட்டு கட்டுமானச் செலவுகள், நில விலைகள் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் கடந்த சில ஆண்டுகளில் அதிகரித்துள்ளன. இதனால் பலர் வீடு வாங்குவதற்கோ, கட்டுவதற்கோ வங்கிக் கடன்களை நாடுகின்றனர்.

ஆனால், வீட்டுக் கடன் என்பது சாதாரண தனிநபர் கடன் அல்ல. இது பொதுவாக 10 முதல் 30 ஆண்டுகள் வரை நீளும் நீண்டகால நிதி ஒப்பந்தமாகும். அதனால் கடன் எடுப்பதற்கு முன் பல அம்சங்களை ஆராய வேண்டும்.

1. உங்கள் மாதாந்திர வருமானத்தையும் செலவையும் மதிப்பிடுங்கள்

கடன் எடுக்கும் முன் முதலில் உங்கள் நிதிநிலையை சரியாக கணக்கிட வேண்டும்.

உதாரணம்:

ஒருவர் மாதம் ரூ. 180,000 சம்பளம் பெறுகிறார் எனக் கொள்வோம்.

அவருடைய மாதாந்திர செலவுகள்:

குடும்ப செலவு – ரூ. 70,000
குழந்தைகள் கல்வி – ரூ. 20,000
போக்குவரத்து – ரூ. 15,000
பிற செலவுகள் – ரூ. 25,000

மொத்த செலவு = ரூ. 130,000

மீதமுள்ள தொகை = ரூ. 50,000

இந்த நிலையில் மாதம் ரூ. 80,000 தவணை கொண்ட வீட்டுக் கடன் எடுத்தால் அவர் சிரமத்தை சந்திக்கலாம். பொதுவாக மாத வருமானத்தின் 30%–40%க்கும் மேல் கடன் தவணை செல்லாதவாறு திட்டமிடுவது நல்லது.

2. வட்டி விகிதத்தை கவனமாக பார்க்க வேண்டும்

இலங்கையில் வீட்டுக் கடன்களுக்கு பொதுவாக இரண்டு வகை வட்டி முறைகள் உள்ளன:

நிலையான வட்டி (Fixed Interest Rate)
குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வட்டி மாறாது.

மாறும் வட்டி (Variable Interest Rate)
சந்தை நிலைமையைப் பொறுத்து வட்டி உயரலாம் அல்லது குறையலாம்.

உதாரணம்:

ரூ. 10,000,000 கடனை 20 ஆண்டுகளுக்கு எடுக்கிறீர்கள் என வைத்துக் கொள்வோம்.

12% வட்டி இருந்தால் மாத தவணை சுமார் ரூ. 110,000 ஆக இருக்கலாம்.

பின்னர் வட்டி 15% ஆக உயர்ந்தால் மாத தவணை ரூ. 130,000–140,000 வரை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

எனவே “குறைந்த வட்டி” என்ற விளம்பரத்தை மட்டும் நம்பாமல், அதன் நிபந்தனைகளையும் கேட்க வேண்டும்.

3. மறைமுக கட்டணங்களை விசாரிக்க வேண்டும்

பலர் வட்டி விகிதத்தை மட்டும் கவனிக்கிறார்கள். ஆனால் சில கூடுதல் செலவுகளும் இருக்கும்:

செயலாக்கக் கட்டணம் (Processing Fee)
மதிப்பீட்டு கட்டணம் (Property Valuation Fee)
சட்ட ஆலோசனை செலவு
ஆவண பதிவு செலவு
காப்புறுதி செலவு
முன்கூட்டியே கடன் முடித்தால் விதிக்கப்படும் கட்டணம்

உதாரணம்:

ஒரு வங்கி ரூ. 15 மில்லியன் கடனுக்கு 1% செயலாக்கக் கட்டணம் வசூலித்தால்:

1% × 15,000,000 = ரூ. 150,000

இது கூடுதல் செலவாகும்.

4. முன்பணம் (Down Payment) எவ்வளவு தேவை என்பதை அறியுங்கள்

இலங்கையில் பெரும்பாலான வங்கிகள் வீட்டின் முழு மதிப்பையும் கடனாக வழங்காது.

உதாரணம்:

வீட்டின் மதிப்பு = ரூ. 20,000,000

வங்கி 80% வரை கடன் வழங்கினால்:

கடன் = ரூ. 16,000,000

மீதமுள்ள ரூ. 4,000,000 ஐ நீங்கள் முன்பணமாக செலுத்த வேண்டும்.

அதனால் முன்பணத்திற்கான சேமிப்பு அவசியம்.

5. உங்கள் கடன் வரலாறு (Credit History) முக்கியம்

வங்கிகள் கடன் வழங்கும் முன் உங்கள் நிதி ஒழுக்கத்தைப் பார்ப்பார்கள்.

பின்வரும் விடயங்கள் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம்:

பழைய கடன் தவணை தாமதங்கள்
கிரெடிட் கார்டு நிலுவைகள்
அதிக கடன் சுமை
ஒழுங்கற்ற வருமானம்

உதாரணம்:

ஒருவர் மாதம் நல்ல வருமானம் பெற்றாலும், முந்தைய தனிநபர் கடனில் தொடர்ந்து தாமதம் செய்திருந்தால், வங்கி அவரது வீட்டுக் கடனை நிராகரிக்கலாம்.

6. அவசர நிதியை வைத்திருக்க வேண்டும்

வீட்டுக் கடன் எடுத்த பின் வேலை இழப்பு, உடல்நல பிரச்சினை போன்ற சூழ்நிலைகள் வரலாம்.

எனவே குறைந்தது 3–6 மாத குடும்பச் செலவுகளுக்கான தொகையை தனியாக வைத்திருப்பது நல்லது.

உதாரணம்:

மாத செலவு = ரூ. 150,000

6 மாத அவசர நிதி:

150,000 × 6 = ரூ. 900,000

7. கடன் காலத்தை கவனமாக தேர்வு செய்யுங்கள்

குறைந்த காலம்:

அதிக மாத தவணை
குறைந்த மொத்த வட்டி

அதிக காலம்:

குறைந்த மாத தவணை
அதிக மொத்த வட்டி

உதாரணம்:

ரூ. 12 மில்லியன் கடன்:

15 ஆண்டுகள் – மாத தவணை அதிகம், ஆனால் மொத்த வட்டி குறையும்.

25 ஆண்டுகள் – மாத தவணை குறையும், ஆனால் மொத்த வட்டி பல மில்லியன் ரூபாய் கூடலாம்.

8. காப்புறுதியின் அவசியம்

பல வங்கிகள் வாழ்க்கைக் காப்புறுதி மற்றும் சொத்து காப்புறுதியை கட்டாயப்படுத்துகின்றன.

இதன் நன்மைகள்:

எதிர்பாராத சூழலில் குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பு
தீ, வெள்ளம் போன்ற பாதிப்புகளிலிருந்து பாதுகாப்பு
கடன் நிலுவை பாதுகாப்பு

9. பல வங்கிகளை ஒப்பிடுங்கள்

ஒரே வங்கியை மட்டும் நம்பாமல் பல வங்கிகளின்:

வட்டி விகிதம்
கடன் காலம்
மாத தவணை
கூடுதல் கட்டணங்கள்
சலுகைகள்

ஆகியவற்றை ஒப்பிட வேண்டும்.

சில நேரங்களில் குறைந்த வட்டி கொண்ட வங்கி, அதிக சேவை கட்டணங்களை வசூலிக்கலாம்.

வீட்டுக் கடன் என்பது ஒரு நிதி ஒப்பந்தம் மட்டுமல்ல; அது நீண்டகால பொறுப்பும் ஆகும். இலங்கையின் தற்போதைய பொருளாதார சூழ்நிலையில் வட்டி விகித மாற்றங்கள், வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் வருமான நிலைத்தன்மை ஆகியவை மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

“எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?” என்பதை விட “எவ்வளவு கடனை நிதி அழுத்தமின்றி திருப்பிச் செலுத்த முடியும்?” என்பதே முக்கியமான கேள்வியாக இருக்க வேண்டும்.

சரியான திட்டமிடல், தெளிவான தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் நிதி ஒழுக்கம் ஆகியவை இருந்தால் வீட்டுக் கடன் உங்கள் கனவு வீட்டை நனவாக்கும்; இல்லையெனில் அது நீண்டகால நிதிச் சுமையாக மாறும்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!

உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை...

பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய...

குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!

வீட்டிலேயே கிடைக்கும் பொருட்களில் உதட்டை பொலிவாக்கலாம்!

பிரபலமானவை

இன்றைய ராசிபலன் 03 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை… இன்று மகிழ்ச்சியில் திளைக்கப் போவது யார்?
பௌத்தத் துறவிகள் ஊர்வலத்தில் புகுந்த கெப் வாகனம்; 8 பேர் பலி, 11 வயது சிறுவன் ஓட்டியதாக தகவல்!
இங்கிலாந்தில் பிரசவத்தின்போது பெண்கள் உயிரிழப்பு 20% அதிகரிப்பு; விசாரணை அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்
கமேனியின் இறுதிச் சடங்கு: ஈரானில் உச்சகட்ட பாதுகாப்பு; கோடிக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்பு எதிர்பார்ப்பு

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 30 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 29 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (28 ஜூன் 2026 – 04 ஜூலை 2026):...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 25 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 23 ஜூன் 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள்...
by இளவரசி

மகளிர்

உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி
வீட்டிலேயே கிடைக்கும் பொருட்களில் உதட்டை பொலிவாக்கலாம்!
by இளவரசி

சமையல்

ஓட்ஸ், முட்டையில் சத்தான காலை உணவு!
by இளவரசி
1 கப் கோதுமை மாவில் ஈவ்னிங் ஸ்நாக்ஸ்!
by இளவரசி
இட்லியை வீணாக்காமல் மசாலா இட்லி செய்யுங்க!
by இளவரசி
உருளைக்கிழங்கு மட்டும் போதும்! குருமா செய்யுங்க…
by இளவரசி
பச்சை பயிறு கிரேவி | சத்து நிறைந்த ஆரோக்கிய ரெசிபி!
by இளவரசி

மருத்துவம்

தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி
7 நாள் முட்டை டயட்: உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி
எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
பருத்தி பாலின் நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

டார்க் – திரைப்பட விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அதர்வாவின் ‘இதயம் முரளி’ படத்திற்காக மூச்சு விடாமல் பாடிய தமன்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் அஷ்ரஃப் நடிக்கும் ‘போட்டோகிராபர் ‘ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இளையராஜா 134 படங்களின் பாடல்களுக்கும் உரிமை கோர முடியாது | உயர்நீதிமன்றம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் பாரத் நடிக்கும் ‘மிஸ்டர் பாரத்’ படத்தின் அறிமுக பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

இரு தலைமுறைகளின் மிகுதிறன் | ஜெர்மனியில் தந்தை மகனின் ஓவியக் கண்காட்சி

by பூங்குன்றன்
பாரதிராஜா – பாக்கியராஜ் கூட்டிணைப்பு ஓர் காவியம் | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
சிறுவயது தவில் வித்துவானின் மரணம்!!! | காதால் கேட்பவை எல்லாம் உண்மையா |...
by பூங்குன்றன்
தமிழர் தேசத்தை உலுக்கும் வீதி விபத்துக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
கல்வியா? கலையா? சமூகத்தின் தவறான கற்பிதத்தை உடைத்த கில்மிசா! | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.