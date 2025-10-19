WhatsApp
Sunday, October 19, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

பட்டங்கள், பதவிகளை கைவிட்டார் இளவரசர் ஆண்ட்ரூ : “மகிழ்ச்சி” என்றார்...
by இளவரசி
தீபாவளிக்கு வீட்டை சுத்தம் செய்வோருக்கான சில குறிப்புகள்
by இளவரசி
தீபாவளி தினத்தில் எந்த கடவுளை வணங்க வேண்டும்?
by இளவரசி
தீபாவளி கொண்டாட்டத்திற்கு உகந்த பலகாரங்கள்!
by இளவரசி
நாடளாவிய ரீதியில் விசேட சுற்றிவளைப்பு!
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் சேரன் நடிக்கும் ‘லேடிஸ் ஹாஸ்டல் ‘படத்தின் தொடக்க விழா
by பூங்குன்றன்
ஒரு பவுண் நான்கு இலட்சம்? இன்றைய தங்க விலை நிலைவரம்!
by பூங்குன்றன்
சிறைச்சாலை அதிகாரி கைது!
by பூங்குன்றன்

பட்டங்கள், பதவிகளை கைவிட்டார் இளவரசர் ஆண்ட்ரூ : "மகிழ்ச்சி" என்றார் மன்னர் சார்லஸ்!

பட்டங்கள், பதவிகளை கைவிட்டார் இளவரசர் ஆண்ட்ரூ : “மகிழ்ச்சி” என்றார் மன்னர் சார்லஸ்!

written by இளவரசி
பட்டங்கள் பதவிகளை கைவிட்டார் இளவரசர் ஆண்ட்ரூ

பாலியல் குற்றவாளியான ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் விவகாரம் மற்றும் சீனா உடனான தொடர்பு போன்ற விவகாரங்களால் இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்திற்கு ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளை தொடர்ந்து இளவரசர் ஆண்ட்ரூவின் பட்டங்கள் மற்றும் பதவிகள் அனைத்தும் பறிக்கப்பட்டுள்ளன.

மன்னர் சார்லஸின் சகோதரரான இளவரசர் ஆண்ட்ரூ, தாமாகவே முன்வந்து, பட்டங்கள் மற்றும் பதவிகள் அனைத்தையும் கைவிட ஒப்புக்கொண்டதாகவும் தகவல் கசிந்துள்ளது.

மன்னர் சார்லஸ் மற்றும் பட்டத்து இளவரசர் வில்லியம் ஆகியோருடன் முன்னெடுக்கப்பட்ட விரிவான ஆலோசனைகளுக்கு முடிவில், ஆண்ட்ரூ இந்த முடிவுக்கு வந்துள்ளார் எனக் கூறப்படுகிறது.

வெள்ளிக்கிழமை இரவு வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் ஆண்ட்ரூ இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அதில் அவர் ஆர்டர் ஆஃப் தி கார்டர் உட்பட தனது அனைத்துப் பட்டங்களையும் கைவிடுவதாக அறிவித்தார்.

இளவரசர் ஆண்ட்ரூ தன்னுடைய பட்டங்களை ஒப்படைத்ததில் “மகிழ்ச்சி” என மன்னர் சார்லஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை, ஏற்கனவே முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் 2078 வரையில் அவர் அரச குடும்பத்திற்கு சொந்தமான மாளிகையில் வசிப்பார் என்றே கூறப்படுகிறது.

1986 இல் ஆண்ட்ரூ மற்றும் சாரா பெர்குசன் தம்பதியின் திருமண நாளில் அவர்களுக்கு டியூக் மற்றும் டச்சஸ் ஆஃப் யார்க் என்ற பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன. தற்போது சாராவும் தமது டச்சஸ் பட்டத்தை இழக்க வேண்டியிருக்கும்.

Duke of York என ஆண்ட்ரூ இனி அறியப்பட்டாலும், அந்த பட்டத்தை அவர் இனி எங்கேயும் பயன்படுத்த முடியாது. சாண்ட்ரிங்ஹாம் மாளிகையில் நடைபெறும் கிறிஸ்துமஸ் குடும்ப கொண்டாட்டங்களில் ஆண்ட்ரூ கலந்துகொள்ள மாட்டார்.

மன்னர் சார்லஸ் மற்றும் நெருக்கமான குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கலந்தாலோசித்து இந்த முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக ஆண்ட்ரூ தமது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இளவரசி

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

