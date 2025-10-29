WhatsApp
Wednesday, October 29, 2025
இலண்டன் குடியிருப்பில் ஆபத்தான இரசாயனங்கள் – ஒரு வயது குழந்தை பலி

இலண்டன் குடியிருப்பில் ஆபத்தான இரசாயனங்கள் – ஒரு வயது குழந்தை பலி

இளவரசி
இலண்டன் குடியிருப்பில் ஆபத்தான இரசாயனங்கள் - ஒரு வயது குழந்தை பலி

கிழக்கு இலண்டனில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பில் ஆபத்தான இரசாயனங்கள் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் ஒரு வயது குழந்தை ஒன்று உயிரிழந்துள்ளது.

இந்தச் சம்பவம், நியூஹாமில் உள்ள அப்டன் பார்க், பார்கிங் ரோட்டில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பில் நடந்துள்ளது. அங்குள்ள ஒரு குடியிருப்பில் இரசாயனங்களின் வாசனையால் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு பெரியவர்களும் இரண்டு குழந்தைகளும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர்.

துரதிர்ஷ்டவசமாக, அவர்களில் ஒரு வயதுக் குழந்தை, சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டிருந்தபோது மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தது.

இலண்டன் தீயணைப்புப் படையினர் அங்கு அனுப்பப்பட்டனர். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளில் இருந்து சுமார் 12 பேர் வெளியேற்றப்பட்டனர்.

விசேட பயிற்சி பெற்ற தீயணைப்பு வீரர்கள், பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பில் முறையான ஆய்வு மேற்கொண்டு, அங்கு உள்ள ஆபத்தான பொருட்களையும் கண்டறிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

இந்தச் சம்பவம் குறித்து முதல் அழைப்பு பிற்பகல் 1.18 மணிக்கு பெறப்பட்டதுடன், பாப்லர், மில்வால், யூஸ்டன் மற்றும் சுற்றியுள்ள தீயணைப்பு நிலையங்களில் இருந்து வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர்.

சம்பவம் தொடர்பில் பெருநகர பொலிஸ், தீயணைப்புப் படையின் ஆதரவுடன் விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

