வெகுவிமர்சையாக இடம்பெற்ற அமரதாஸ் ஒளிப்படநூல் வெளியீடு

இலங்கையில் இடம்பெற்ற உள்நாட்டு இறுதிப் போரில் மறைக்கப்பட்ட ஈழத்தமிழர்களது உண்மைகளையும், போர்க்கால வாழ்வியலின் பரிமாணங்களையும், போரினால் ஏற்பட்ட பேரவலங்களையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட ‘THROUGH THE FIRE ZONES: PHOTOGRAPHS OF AMARATHAAS IN SRI LANKA S WAR ZONES’ என்னும் ஒளிப்பட நூலின் வெளியீட்டு நிகழ்வு, லண்டனில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.

இந்நூல் வெளியீட்டு விழா, திரள் சமூக கலை இலக்கிய குழுமத்தின் ஏற்பாட்டில் இங்கிலாந்தில் கடந்த சனிக்கிழமை 22 ஆம் திகதி College Rd, Harrow HA1 1BA என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ள Harrow Baptist Church மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. சர்வதேச ஊடகவியலாளர்கள், செயற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் ஒளிப்படங்களில் இருக்கும் போராளிகள், எழுத்தாளர்கள், பொது மக்கள் எனப் பலரும் நிகழ்விற் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.