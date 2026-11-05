இன்றைய ராசிபலன் (நவம்பர் 5, 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் வெற்றிகளைக் குவிக்கப்போகிறார்களாம்!

வேத ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதாக நம்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், 2026 நவம்பர் 5ஆம் திகதியான இன்று தொழில், நிதி, குடும்பம், ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட விடயங்களில் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் எப்படிப்பட்ட பலன்கள் கிடைக்கப்போகின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் கிடைக்கும். உங்களின் அறிவாற்றலையும் திறமையையும் வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அமையலாம். புதிய விடயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகரிப்பதுடன், சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப உங்களை மாற்றிக்கொள்ளும் திறனும் மேம்படும். இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருந்தாலும், முக்கியமான பணிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து செயல்படுவது அவசியம்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் நிறைந்த நாளாக அமையும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பான முன்னேற்றத்தைக் காணலாம். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைப்பதுடன், உடல்நலத்திலும் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். தேவையான நேரத்தில் உடன்பிறந்தவர்களின் உதவியும் கிடைக்கும். வேலைப்பளு அதிகமாக இருந்தாலும், குடும்பத்தினருடன் நேரத்தைச் செலவிடும் வாய்ப்பு கிடைப்பது மனதிற்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும்.
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வழக்கத்தைவிட சிறப்பான நாளாக அமையலாம். வியாபாரத்தில் ஏற்படும் சாதகமான மாற்றங்கள் மகிழ்ச்சியைத் தரும். காதல் உறவில் இருப்பவர்களுக்கு இனிமையான தருணங்கள் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. கடந்த காலத்தில் செய்த முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரக்கூடும். இருப்பினும், உங்களால் நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை வழங்குவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்கள் இன்று சில சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். உங்களுக்குள்ள பிரச்சினைகளை அலட்சியப்படுத்தாமல் உடனடியாகத் தீர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். உங்கள் கண்ணியமான பேச்சும் அணுகுமுறையும் மற்றவர்களிடம் மரியாதையையும் அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுத்தரும். வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். இருப்பினும், உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். உடல் சோர்வு காரணமாக சில பணிகளை முடிப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இன்று சில தடைகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். இருப்பினும், முன்னேற்றத்திற்கான பாதையில் காணப்படும் தடைகள் படிப்படியாக நீங்கும். குடும்பப் பிரச்சினைகளை வெளியாட்களிடம் பகிர்ந்துகொள்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. ஆரம்பத்தில் சவாலாகத் தோன்றும் பணிகள் இறுதியில் சுமுகமாக நிறைவேறலாம். வீட்டைப் புதுப்பிப்பதற்காக அதிக பணம் செலவிட வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். மற்றவர்களின் புண்படுத்தும் கருத்துகளால் மன அமைதி பாதிக்கப்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். இருப்பினும், பணியிடத்தில் வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கலாம். ஒருவரின் கருத்துகள் மனதைப் பாதிக்கக்கூடும் என்பதால் உணர்ச்சிவசப்படாமல் செயல்படுங்கள். சக ஊழியர்களுடன் உங்கள் எண்ணங்களையும் திட்டங்களையும் பகிர்ந்துகொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பணியில் மாற்றங்களை மேற்கொள்ள விரும்பினால், அவசரப்படாமல் நன்கு ஆலோசித்து முடிவெடுப்பது நல்லது.
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வெற்றியும் முன்னேற்றமும் நிறைந்த நாளாக அமையும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பணிகளில் சாதகமான முடிவுகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவக்கூடும். உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களின் நடவடிக்கைகளைக் கவனமாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும்போது அவசரப்பட வேண்டாம். முறையாக ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பது எதிர்காலச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உதவும்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். குடும்ப விடயங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் மூலம் சில நன்மைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எந்தவொரு வேலையையும் கவனமாகச் செய்வது அவசியம். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு பழைய நண்பர் ஒருவரைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் கல்வியில் சில சிரமங்களை எதிர்கொண்டாலும், ஆசிரியர்களின் ஆலோசனைகள் மூலம் அவற்றைத் தீர்த்துக்கொள்ள முடியும்.
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்கள் இன்று வருமானத்தை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கலாம். தேவையற்ற வதந்திகளை நம்புவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு பழைய நண்பர் ஒருவருடன் மீண்டும் தொடர்புகொள்வதால் மகிழ்ச்சி ஏற்படலாம். சிலர் உங்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்த முயற்சி செய்யக்கூடும் என்பதால் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள்.
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக அமையலாம். நீண்ட தூரப் பயணம் மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். வாகனங்களில் பயணம் செய்யும்போது பாதுகாப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். முடிக்கப்படாத பணிகளால் மனக்கவலை ஏற்படுவதுடன், நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகளும் உருவாகலாம். இருப்பினும், குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பலமாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் நிதி விடயங்களில் கவனமாகச் செயல்படுங்கள்.
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியும் சாதகமான முன்னேற்றங்களும் கிடைக்கக்கூடும். பணியிடத்தில் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைப்பதுடன், பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் நம்பிக்கையளிக்கும் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். உடல்நலத்தில் சில ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும் விரைவில் முன்னேற்றம் காணலாம். சமூகத்தில் உங்கள் நற்பெயரும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தின் எதிர்காலம் தொடர்பாக முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும் சூழலும் உருவாகலாம்.
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்கள் இன்று மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். மற்றவர்களால் ஏமாற்றப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதால் பணம் மற்றும் நிதி விடயங்களில் கவனம் தேவை. உடல்நலத்தில் பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் அலட்சியம் காட்டாதீர்கள். வியாபாரத்தில் நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் புதிய முயற்சிகளைத் தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில், குறிப்பாகச் சொத்து தொடர்பான விடயங்களில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். வாகனம் ஓட்டும்போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள்.
இன்று அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த ராசிகள்
இன்றைய ராசிபலனின்படி, ரிஷபம், மிதுனம், துலாம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி, முன்னேற்றம் மற்றும் மகிழ்ச்சியான அனுபவங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, தொழில் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் சாதகமான மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.