திருக்கோவில் கிரிக்கெட் போட்டி உணர்த்திய பாடம் என்ன? | அமலன் 

இது கொழும்பை மையமாகக் கொண்ட இலங்கை அரசு என்ற கட்டமைப்பு நன்கு திட்டமிட்டு ஈடுபடுவதாகவே மக்கள் கருதுகின்றனர்.
–விளையாட்டு என்ற பெயரில் அரங்கேறும் மக்கள் ஏமாற்று வேலை–
சென்ற ஒக்ரோபர் மாதம் 10 ஆம் திகதி, பொத்துவில் நகரின் ஊரணிப் பகுதியில் இராணுவத்தின் 242 வது காலாட்படைப் பிரிவின் தளபதி கேர்னல் கே.ஏ.பி. கரவிட்ட முன்னிலையில் 400,000 ரூபாய் பரிசுத் தொகையைக் கொண்ட காசோலை ஒன்று கையளிக்கப்பட்டது.
உண்மையில், இந்த ‘கபிடல் மெட்டல்ஸ் கிரிக்கெட் கோப்பை’ திருக்கோவில் கடற்கரையின் மையப்பகுதியான தம்பிலுவிலில் தான் நடைபெறவிருந்தது. இங்குள்ள மணல் மேடுகளிலிருந்து இல்மனைட் உள்ளிட்ட கனிம வளங்களை அகழ்ந்தெடுக்கவே இந்நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.
ஆனால், தங்களது மண்ணைச் சுரண்டத் துடிக்கும் ஒரு நிறுவனத்திடமிருந்து எந்தவொரு நிதியுதவியையோ அல்லது விளையாட்டு நிகழ்வுகளையோ ஏற்க முடியாது என திருக்கோவில், தம்பிலுவில், வினாயகபுரம் மற்றும் தம்பட்டை ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த விளையாட்டுக்கழகங்கள் திட்டவட்டமாக மறுத்துவிட்டன. பதிவு செய்திருந்த 56 கழகங்களில் 30 கழகங்கள் இப்போட்டியை முற்றிலும் புறக்கணித்தன.
மக்கள் எதிர்ப்பால் வேறு வழியின்றி, முதல் போட்டிக்கு முந்தைய நாள் இரவு, அமைப்பாளர்கள் இத்தொடரை தெற்கே உள்ள ஊரணிப் பகுதிக்கு மாற்றினர். பொத்துவிலைச் சேர்ந்த இரு அணிகளுக்கு இடையே இறுதிப்போட்டி நடைபெற்ற போதிலும், போட்டியைப் பார்க்க உள்ளூர் மக்கள் எவரும் வரவில்லை.
உதயசூரியன் விளையாட்டுக்கழகம் இப்போட்டியில் பங்கேற்ற அணிகளுக்கு வாழ்நாள் தடை விதித்து நோட்டீஸ் ஒட்டியது. கோப்ரேட் நிறுவனங்களால் விழாக்களையோ, காசோலைகளையோ மேடைகளில் காட்சிப்படுத்த முடியும், ஆனால் மக்களின் சம்மதத்தையோ அல்லது கூட்டத்தையோ போலியாக உருவாக்கிவிட முடியாது என்பதை தம்பிலுவில் மக்களின் புறக்கணிப்பு நிரூபித்துள்ளது.
–சமூக அங்கீகாரம் என்ற போர்வையில் கோப்ரேட் அரசியல்—
கபிடல் மெட்டல்ஸ் நிறுவனம் இதுவரை எங்கும் கனிமங்களை அகழ்ந்தெடுத்த அனுபவம் இல்லாத ஒரு நிறுவனம். அம்பாறை கடற்கரையின் மணல் மேடுகளில் உள்ள இல்மனைட், ரூடைல், சிர்கான் மற்றும் கார்னட் ஆகியவற்றை அகழ்ந்தெடுக்கும் ‘தப்ரபேன் மினரல்ஸ் ப்ராஜெக்ட்’ (Taprobane Minerals Project) மட்டுமே இதன் ஒரே சொத்தாகும்.
சென்ற 16 மாதங்களில் பாடசாலை பைகள், புத்தகங்கள், கோவில் திருவிழாக்கள் மற்றும் தேவாலயப் புதுப்பித்தல் என 25 சமூக நலத்திட்டங்களை மேற்கொண்டதாக இந்நிறுவனத்தின் பேஸ்புக் பக்கம் பெருமையடிப் கொள்கிறது.
முதலீட்டாளர் ஊடகங்கள், இந்நிறுவனத்தின் இயக்குநரும் 1996 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் நாயகனுமான அரவிந்த டி சில்வாவை, “அரசியல் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தித் தருபவர்” என்றே வர்ணிக்கின்றன.
2023 இல் முதலீட்டு ஒழுங்குமுறை ஆணைக்குழு இந்த உரிமங்களை இரத்து செய்தபோது, சர்வதேச முதலீட்டு ஒப்பந்தங்களைக் காட்டி அச்சுறுத்தி, இந்நிறுவனம் தனது உரிமங்களை மீண்டும் பெற்றுக் கொண்டது..
அதேநேரம், சுற்றுலாப் பயணிகள் அலைச்சறுக்கு விளையாடும் அறுகம்பே பகுதி பாதுகாக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
–தமிழ் மொழி பற்றிய கோப்ரேட் அறியாமையும் உள்ளூர் எதிர்ப்பும்–
உள்ளூர் மக்களின் சந்தேகத்திற்குத் தன் பாணியில் விளக்கம் அளித்த ஃபாரெஸ்டர், தமிழ் மொழியில் ‘துளையிடுதல்’ (drilling) என்ற வார்த்தையே இல்லை என்றும், அதனால் தான் மக்கள் அஞ்சுகிறார்கள் என்றும் அறியாமையுடன் குறிப்பிட்டார்.
— மக்கள் கருதுவது என்ன?—
ஏனெனில், ‘கபிடல் மெட்டல்ஸ்’ நிறுவனம் திருக்கோவிலின் மண்வளத்தைச் சுரண்டுவதற்குத் தேர்ந்தெடுத்திருப்பதன் பின்னணியில் ஒரு தெளிவான அரசியல் புவிசார் கணக்கு உள்ளது.
இதற்கு நேர் வடக்கே உள்ள அக்கரைப்பற்றின் 28 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள் முற்றிலும் முஸ்லிம் மக்களின் தாயகமாக விளங்குகின்றன. இந்த நிறுவனத்தின் சொந்த சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கையின்படி, ஐந்து சுரங்கப் பிரிவுகளில் நான்கு திருக்கோவிலுக்குள்ளேயே அமைகின்றன. ஐந்தாவது பிரிவான சங்கமன்கண்டி, அதன் தெற்கு எல்லையை ஒட்டி அமைந்துள்ளது.
திருக்கோவிலில் சதுர கிலோமீட்டருக்கு 159 பேர் வாழும் வேளையில், அருகில் உள்ள அக்கரைப்பற்றில் 750 பேர் வாழ்கின்றனர்.
இதன் விளைவாகவே, 1963 இல் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 24% ஆக இருந்த தமிழர்களின் மக்கள் தொகை விகிதம், தற்போது 17% ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆரம்பத்தில், தங்களது பிள்ளைகளைக் கடத்திச் சென்ற அதே பொலிஸ் நிலையத்திற்குள் அச்சத்துடன் நடந்து சென்று தண்ணீர் எடுக்க வேண்டிய அவல நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டனர்.
அதாவது, ஏற்கனவே கனிம அகழ்வுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளில் இளைஞர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த சூழலில், மக்களின் அந்தப் போராட்ட உணர்வை மடைமாற்றும் நோக்கில் நன்கு திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட இக் கிரிக்கெட் போட்டியால் அவர்கள் கடும் ஆத்திரமடைந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், தங்களது தாயக நிலத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான அறவழிப் போராட்டத்தைத் திருக்கோவில் மண்ணின் இளைய தலைமுறை தொடர்ந்து முன்னெடுக்கும் என்பது இதன் மூலம் உறுதியாகத் தெரிகிறது.