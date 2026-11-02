அவன் யார்ங்குற ஆர்வம்தான் ‘ஜான் டோ’ – இயக்குநர் மதுமிதா நேர்காணல்

WhatsApp
Monday, November 2, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...

செய்திகள்

அவன் யார்ங்குற ஆர்வம்தான் ‘ஜான் டோ’ – இயக்குநர் மதுமிதா...
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணனுக்கு iPhone பரிசளித்த சிவகார்த்திகேயன்
by பூங்குன்றன்
இந்தியாவுடனான கடைசி ரி20 இல் நியூஸிலாந்து 7 விக்கெட்களால் அபார...
by பூங்குன்றன்
இரு முறை ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்ற தடகள வீராங்கனை சியாரா மேகீன்...
by பூங்குன்றன்
மயிலத்தமடு – மாதவனை பண்ணையாளர்களுக்கு நீதி கோரி மட்டக்களப்பில் மாபெரும்...
by பூங்குன்றன்
முல்லைத்தீவு கேப்பாபிலவில் நில மீட்புப் போராட்டக் கொட்டகை தீயிட்டு எரிப்பு!
by பூங்குன்றன்
கார்த்திகை மாதமது | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
ஜெர்மனியில் வெடித்த கலவரம்: கடைகள் சூறையாடப்பட்டன; 100 பொலிஸார் காயம்;...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை நிவேதா பேதுராஜ்ஜின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆஷா பட் அவர்களின் புகைப் படத்தொகுப்பு

நடிகை அம்ரிதா ஐயறின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆசிரியர் தெரிவு அவன் யார்ங்குற ஆர்வம்தான் ‘ஜான் டோ’ – இயக்குநர் மதுமிதா நேர்காணல்

அவன் யார்ங்குற ஆர்வம்தான் ‘ஜான் டோ’ – இயக்குநர் மதுமிதா நேர்காணல்

written by பூங்குன்றன் 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

தமி​ழில், ‘வல்​லமை தாராயோ’, ‘கே.டி.என்​கிற கருப்​புதுரை’, இந்​தி​யில் ‘காளிதர் லாபதா’ உள்​பட சில படங்​களை இயக்கி யிருக்​கும் மது​மிதா, இரட்டை மகிழ்ச்​சி​யில் இருக்​கிறார் இப்​போது. அவர் இயக்கி இருக்​கும் ‘லவ் ஆல்​வேஸ்’ என்ற வெப் தொடர், ஜியோ ஹாட்​ஸ்டாரில் வெளியாகி இருக்​கிறது. அடுத்து அவர் இயக்கி இருக்​கும் ‘ஜான் டோ’ திரைப்​படம் நவ.13-ல் வெளியாக இருக்​கிறது. புரமோஷனில் பிசி​யாக இருந்த மது​மிதாவிடம் பேசினோம்.

ஒரே நேரத்​துல வெப் சீரிஸ், திரைப்​படம் என்று ரெண்டு ரிலீஸ்… எப்​படி​யிருக்கு?
ரெண்​டுமே ஒரே நேரத்​துல வெளியாகறது மகிழ்ச்​சியா இருக்கு. இது எதேச்​சையா அமைஞ்​சது​தான். பொதுவா 20, 25 வயசு இளம் வயசுக்​காரங் களுக்​கான ரொமான்ஸ்​தான் பேசப்​படுது. ஆனா, 60 வயசு ஜோடிக்​கும் ரொமான்ஸ் இருக்​குமில்ல; அதாவது அதோட பார்வை, வெளிப்​பாடு வேற வகையா இருக்​கும். எடுத்​துக்​காட்டா, கணவன் – மனைவி தீவிரமா சண்​டைப் போட்​டுட்டு இருக்​கும் போது, கணவனுக்கு இருமல் வருது, அப்ப மனைவி தண்​ணீர் பாட்​டிலை எடுத்​துக் கொடுத்தா, அது​வும் ஒரு வகை​யான ரொமான்ஸ்தானே.

அந்த மாதிரி ஒரு 60 வயது ஜோடி, 20 வயசானவங்​களா மாறிடறாங்க, அப்ப என்ன மாதி​ரியான மேஜிக் நடக்​குதுங்​கறது​தான் ‘லவ் ஆல்​வேஸ்’ வெப் தொடரோட கான்​செப்ட். அத​னாலதான் இதை மேஜிக்​கல் ரொமான்​டிக் காமெடின்னு சொல்​லி​யிருக்​கோம். கொஞ்​சம் புதுசா இருக்​கும். இந்த தொடருக்கு வர்ற விமர்​சனங்​கள் பாசிட்​டிவா இருக்கு. இது கொரியால ஹிட்​டான ‘ஹியர் வி கோ அகைன்’ அப்​படிங்​கற வெப் டூன் பாதிப்​புல உரு​வாக்​குன கதை இது. மொத்​தம் 8 எபிசோட். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்​பட இந்​திய மொழிகள்ல வெளியாகி இருக்கு.

இடைவெளின்னு சொல்ல முடி​யாது. நான் இயக்​கிய ‘கே.டி’ படத்​தோட ரீமேக்-கை இந்​தி​யில பண்​ணினேன். அபிஷேக் பச்​சன் முதன்மை வேடத்​துல நடிச்​சார். அதுல பிசியா இருந்​ததால உடனடியா தமிழ்ல படங்​கள் பண்​ணல. இப்ப இந்த வெப் தொடரை​யும் ‘ஜான் டோ’ படத்​தையும் தமிழ்​லதான் பண்ணியிருக்கேன்.
‘ஜான் டோ’ சைக்​காலஜிக்​கல் த்​ரில்​லர்னு சொன்​னாங்​களே?
ஆமா. ​இது கேரளா – தமிழ்​நாடு பார்​டர்ல நடக்​கிற கதை. ஒரு உடல் கேரளா பார்​டர்ல கண்​டு​பி​டிக்​கப் படுது. அதன் பின்​னணி​யில நடக்​கிற கதைதான் படம். ‘மகாராஜா’ மாதிரி ரெண்டு கதை மாறி மாறி நடக்​கும். எந்த இடத்​துல ரெண்​டும் இணை​யுதுங்​கறது​தான் படம். அர்​ஜுன் தாஸ் முதன்​முறை​யாக போலீஸ் கேரக்​டர்ல நடிச்​சிருக்​கார்.

போலீஸ்னா, வழக்​க​மான போலீஸ் கேரக்​டரா இருக்​காது. ஹீரோயிசம் இல்​லாத போலீஸ் அதி​காரி. சஞ்​சனா நடராஜனும் போலீஸ் அதி​காரியா வர்​றாங்க. அவங்​களும் வழக்​க​மான போலீஸா இருக்​க​மாட்​டாங்க. அப்​புறம் சிருஷ்டி, ஜாரா… இன்​னும் நிறைய பேர் நடிச்​சிருக்​காங்க. இது சைக்​காலஜிக்​கல் த்​ரில்​லர் படம்​தான். ஜாரா ஒரு 17 வயது டீன்- ஏஜ் பெண்ணா வர்​றாங்க. எல்​லாருமே அவங்​கவங்க கேரக்​டருக்கு ரொம்ப பொருத்​தமா இருப்​பாங்க.

நிறைய த்​ரில்​லர் படங்​கள் வருது… அதுல இருந்து இது எப்​படி வித்​தி​யாசப்​படுது?

அதை இப்​பவே சொல்ல முடி​யாது. சொன்னா, சஸ்​பென்ஸ் போயிடுமே! ஆனா, கண்​டிப்பா வித்​தி​யாச​மான ட்​ரீட்​மென்டா இருக்​கும். நானும் ஸ்கி​ரிப்ட் ரைட்​டர் நிக்​கோலஸ் செவாலியரும் சேர்ந்து கதை, திரைக்​கதை எழுதி இருக்​கோம். ‘நான் இதுக்​குலாம் தகுதி​யானவனா?

நான் சரியான மகனா, மகளா? சரியான மனைவியா?’ன்னு பொதுவா எல்​லாருக்​குள்​ளயும் ஒரு கேள்வி இருக்​கும்ல. அந்த கேள்​விதான் இந்​தப் படம். ‘பாகுபலி’யை தயாரிச்ச அர்கா மீடியா ஒர்க்ஸ் தயாரிச்​சிருக்​காங்க. கண்​டிப்பா இந்​தப் படம் புது அனுபவத்தை தருங்​கறது என் நம்​பிக்கை.

‘ஜான் டோ’ -ன்னா என்ன?

‘ஜான் டோ’ – ங்கறது கேரக்​டரோட பெயரில்லை. அது அடை​யாளம் தெரியாத அல்​லது உறுதிப்​படுத்த முடி​யாத ஒரு​வரைக் குறிக்​கிற சொல். அத​னாலதான் ‘அவன் யார்?’ அப்​படிங்​கற டேக் லைன் வச்​சிருக்​கோம். ​அது பாதிக்​கப்​பட்​ட​வரா இருக்​கலாம், போலீஸா இருக்​கலாம், அல்​லது யாராகவும் இருக்​கலாம். ‘அவன் யார்?’ ங்கற ஆர்​வம் தான் ஜான் டோ.
மலை​யாள ‘அங்​க​மாலி டைரீஸ்’ படத்தை இந்​தி​யில ரீமேக் பண்​றதா சொல்லி இருந்​தீங்​களே?
அது ரீமேக் இல்லை. அந்​தப் படத்​தோட தழு​வல்னு சொல்​லலாம். ​அர்​ஜுன் தாஸ் ஹீரோவா பண்​ணி​யிருக்​கார். படப்​பி​டிப்பு ஏற்​கெனவே முழு​மையா முடிஞ்​சிடுச்சு. இப்ப போஸ்ட் புரொடக் ஷன் வேலைகள் போயிட்டு இருக்கு. ​அடுத்த ஆண்டு தொடக்​கத்​துல படம் வெளியாகும்.
நன்றி – தமிழ் இந்து
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

இந்தியாவுடனான கடைசி ரி20 இல் நியூஸிலாந்து 7 விக்கெட்களால் அபார...

இரு முறை ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்ற தடகள வீராங்கனை சியாரா மேகீன்...

மயிலத்தமடு – மாதவனை பண்ணையாளர்களுக்கு நீதி கோரி மட்டக்களப்பில் மாபெரும்...

முல்லைத்தீவு கேப்பாபிலவில் நில மீட்புப் போராட்டக் கொட்டகை தீயிட்டு எரிப்பு!

கார்த்திகை மாதமது | நதுநசி

ஜெர்மனியில் வெடித்த கலவரம்: கடைகள் சூறையாடப்பட்டன; 100 பொலிஸார் காயம்;...

பிரபலமானவை

சுயதொழில் முயற்சி; பண்ணை அமைத்து சாதனைப் பயணம் தொடங்கிய பட்டதாரி
முதலமைச்சர் விஜய் டைட்டில் கார்டால் அதிர்ந்த திரையரங்கம்!
நவம்பர் 2026: தொழில் வாழ்க்கையில் உச்சத்தைத் தொடப்போகும் 5 ராசிகள் – உங்கள் ராசி இதில் இருக்கிறதா?
நடிகர் மணிகண்டன் செல்வராஜ் நடிக்கும் ‘பொலிஸ் ஸ்டோரி ‘ படத்தின் மோசன் போஸ்டர் வெளியீடு

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் (ஒக். 26, 2026): குடும்பத்தில் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 25–31, 2026): பண விஷயத்தில் மிகவும் கவனமாக...
by இளவரசி
ஒக்டோபர் 23, 2026 ராசிபலன்: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு டபுள்...
by இளவரசி
ஒக்டோபர் 22 ராசிபலன்: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்குமாம்!
by இளவரசி
ஒக்டோபர் 21, 2026 ராசிபலன்: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர்...
by இளவரசி

மகளிர்

நம் வாழ்க்கையை மாற்றிய ஆசிரியர்களை நினைவுகூரும் நாள்!
by இளவரசி
வீட்டில் நுளம்புகளின் தொல்லையா? இந்த செடிகளை வளர்த்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
கோடைக்காலத்தில் சருமத்தை பளிச்சென வைத்திருக்க பப்பாளி ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி
நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏன் நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே உள்ளனர்?
by இளவரசி
வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி

சமையல்

காரசாரமான பன்னீர் தேங்காய் மசாலா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சுவையான சிக்கன் ரசம் ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
அவித்த முட்டையில் இப்படி ஒரு ஆம்லெட் செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே உருளைக்கிழங்குடன் சிக்கன் குருமா!
by இளவரசி
கல்யாண வீட்டு பூரி மசாலா – ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே செய்து...
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளி ஆபரணம் அணிந்தால் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதா? இதன் பின்னணியில் உள்ள...
by இளவரசி
லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? இந்தத் தவறுகளைச் செய்யாதீங்க… பார்வைக்கே ஆபத்தாகிவிடும்!
by இளவரசி
பெண்களிடையே அதிகரிக்கும் மார்பகப் புற்றுநோய்! அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி
சிகரெட்டை விட்டாச்சா? உங்கள் நுரையீரலுக்காக இனி இதை செய்யுங்கள்!
by இளவரசி
தினமும் ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை… உடலுக்கு கிடைக்கும் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள்!
by இளவரசி

சினிமா

இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணனுக்கு iPhone பரிசளித்த சிவகார்த்திகேயன்

by பூங்குன்றன்
ஜீவா நடிக்கும் ‘தகப்பன்’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெறும் விஜய் சேதுபதியின் ‘ட்ரெயின்’ பட டீசர்
by பூங்குன்றன்
முதலமைச்சர் விஜய் டைட்டில் கார்டால் அதிர்ந்த திரையரங்கம்!
by பூங்குன்றன்
நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிக்கும் ‘ஏ ஓ டி’ திரைப்படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

சட்டமும் நீதியும் 2 | இணையத்தொடர் விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
418 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரணபாலி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கிட்டி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டோரத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சுயதொழில் முயற்சி; பண்ணை அமைத்து சாதனைப் பயணம் தொடங்கிய பட்டதாரி

by பூங்குன்றன்
திருக்கோவில் கிரிக்கெட் போட்டி உணர்த்திய பாடம் என்ன? | அமலன் 
by பூங்குன்றன்
கிரிக்கெட் போட்டி ஒத்திவைப்பும் கனிம வளங்களைப் பெறுவதற்கான மூலோபாயமும் | அ. நிக்ஸன் 
by பூங்குன்றன்
கடல் திருப்பித் தந்த உடல்களும் விற்கப்படாத நீதிக்கான கேள்விகளும்: மட்டு. வலம்புரிப் படுகொலைகள்...
by பூங்குன்றன்
பிரான்ஸ் அரசின் அதிஉயர் விருதை நிராகரித்த திருத்தந்தை | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.