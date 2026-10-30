இன்றைய ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 30, 2026): சவால்களும் சாதனைகளும் நிறைந்த நாள் – 3 ராசிகளுக்கு முக்கியமான பலன்கள்!

WhatsApp
Friday, October 30, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...

செய்திகள்

நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிக்கும் ‘ஏ ஓ டி’ திரைப்படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
ஹொங்கொங் சர்வதேச சிக்சஸ் ஆரம்பப் போட்டியில் பங்களாதேஷை வென்றது இலங்கை
by பூங்குன்றன்
பழம்பெரும் நடிகை வத்சலா ராஜகோபால் காலமானார்!
by பூங்குன்றன்
எரிபொருள் தாங்கி வெடித்ததில் 3 ஊழியர்கள் படுகாயம்: பொலிஸார் விசாரணை
by பூங்குன்றன்
ஒக்டோபரில் முதன்மைப் பணவீக்கம் 8.8 சதவீதமாக அதிகரிப்பு
by பூங்குன்றன்
திருக்கோவில் கிரிக்கெட் போட்டி உணர்த்திய பாடம் என்ன? | அமலன் 
by பூங்குன்றன்
முறையான திட்டமின்றி நலத்திட்ட நிதியைக் குறைக்க முடியாது என பிரதமர்...
by இளவரசி
இஸ்ரேல் தேர்தல்: அரபு கட்சிகளின் வெற்றிக்கு வாக்கு மோசடியே காரணம்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை நிவேதா பேதுராஜ்ஜின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆஷா பட் அவர்களின் புகைப் படத்தொகுப்பு

நடிகை அம்ரிதா ஐயறின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 30, 2026): சவால்களும் சாதனைகளும் நிறைந்த நாள் – 3 ராசிகளுக்கு முக்கியமான பலன்கள்!

இன்றைய ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 30, 2026): சவால்களும் சாதனைகளும் நிறைந்த நாள் – 3 ராசிகளுக்கு முக்கியமான பலன்கள்!

written by இளவரசி 3 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 30, 2026): சவால்களும் சாதனைகளும் நிறைந்த நாள் – 3 ராசிகளுக்கு முக்கியமான பலன்கள்!

வேத ஜோதிட நம்பிக்கைகளின்படி, கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதாகக் கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, தொழில், நிதி நிலை, குடும்ப உறவுகள் மற்றும் ஆரோக்கியம் போன்றவற்றில் சாதகமான அல்லது சவாலான சூழ்நிலைகள் உருவாகலாம் என ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

அந்த வகையில், 2026 ஒக்டோபர் 30, வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் எவ்வாறான பலன்கள் கிடைக்கலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும். பயணம் மேற்கொள்ளும்போதும் வாகனங்களைப் பயன்படுத்தும்போதும் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். நண்பர்களிடமிருந்து நிதியுதவி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அதேவேளை, வியாபாரத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படலாம். குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருடன் கருத்து வேறுபாடு அல்லது வாக்குவாதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், பேசும் வார்த்தைகளில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிதமான பலன்கள் கிடைக்கலாம். உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவதுடன், முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்பு நன்றாக ஆலோசிப்பது அவசியம். மற்றவர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து விழிப்புடன் இருப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் புதிய உறுப்பினரின் வருகை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம். உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் கவனமாக இருப்பதுடன், தேவையற்ற செலவுகளையும் தவிர்க்க வேண்டும்.

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாளாக இருக்கலாம். சிறிய விஷயங்களுக்காகக் கோபப்படுவதையும் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும். கடந்தகால முடிவுகள் தொடர்பான கவலைகள் மனதில் தோன்றினாலும், புதிய முயற்சிகள் வெற்றியடைய வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் பொறுமையையும் தைரியத்தையும் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. குழந்தைகளிடமிருந்து மகிழ்ச்சியளிக்கும் செய்திகளைக் கேட்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்கள் இன்று தொழில் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை ஆகிய இரண்டிலும் சமநிலையைப் பேணுவது அவசியம். வேலைப்பளு காரணமாக குடும்பத்தினரின் உணர்வுகளைப் புறக்கணிக்காமல் இருப்பது நல்லது. பொருளாதார நிலை வழக்கத்தைவிடச் சாதகமாக அமையலாம். மாணவர்கள் சில ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்திக்கக்கூடும். வியாபார நடவடிக்கைகள் சீராக நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. உத்தியோகத்தில் முன்னேற்றத்துக்குத் தடையாக இருந்த சில பிரச்சினைகள் நீங்கலாம். வேலை தொடர்பான நல்ல செய்திகளும் கிடைக்கக்கூடும்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இன்று பணியிடத்தில் சில சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். எந்தச் சூழ்நிலையிலும் நிதானமாக நடந்துகொள்வது முக்கியம். பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வாழ்க்கைத்துணையிடமிருந்து மகிழ்ச்சியளிக்கும் செய்தி கிடைக்கலாம். கூட்டுத் தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் கூட்டாளிகளுடன் தேவையற்ற மோதல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். அலுவலகத்திற்குத் தொடர்ந்து தாமதமாகச் செல்லும் பழக்கம் இருந்தால், அது பணியில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தலாம் என்பதால் நேர மேலாண்மையில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்கள் இன்று பிரச்சினைகளைக் கண்டு அஞ்சாமல் அவற்றுக்குத் தீர்வு காண முயற்சிக்க வேண்டும். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அவசரச் செயல்பாடுகள் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கலாம். உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டால் மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியம். திருமண வாழ்க்கையில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், துணையுடன் வெளிப்படையாகப் பேசி பிரச்சினைகளைத் தீர்த்துக்கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள்.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் சில சிரமங்கள் ஏற்பட்டாலும், அவற்றைச் சமாளிக்க பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது. அன்றாடப் பரபரப்புக்கு இடையில் உங்களுக்காகவும் சிறிது நேரம் ஒதுக்குங்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் முக்கியமான செய்தி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரிகளின் பணிகள் சுமுகமாக நடைபெறலாம். உத்தியோகஸ்தர்களின் செயல்திறன் அதிகரிப்பதுடன், மேலதிகாரிகளின் ஆதரவும் கிடைக்கக்கூடும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டால், அமைதியாகப் பேசித் தீர்வு காணுங்கள்.

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வியாபாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் உருவாகலாம். மற்றவர்களின் கருத்துகளால் உங்கள் முயற்சிகள் தடைபடாமல் பார்த்துக்கொள்வது நல்லது. சமூக சேவை சார்ந்த பணிகளில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், தேவையற்ற சர்ச்சைகளில் சிக்காமல் இருப்பது முக்கியம். கூட்டுத் தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் தங்களின் கூட்டாளிகளுடன் தெளிவான புரிதலைப் பேண வேண்டும்.

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கக்கூடிய நாளாக அமையலாம். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ளும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் மேலதிக பொறுப்புகள் வழங்கப்படுவதால் வேலைப்பளு அதிகரிக்கக்கூடும். குடும்ப விவகாரங்களிலும் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். முக்கியமான விஷயங்களைப் பேசும்போது வார்த்தைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துங்கள். பொறுமையும் பொறுப்புணர்வும் உங்களுக்கு நன்மை அளிக்கலாம்.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கலாம். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவினாலும், சில செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. உங்கள் முயற்சிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் துணையாக இருக்கலாம். நண்பர்களின் ஆதரவும் கிடைக்கக்கூடும். இருப்பினும், குழந்தைகளின் உடல்நலம் தொடர்பான கவலைகள் ஏற்படலாம் என்பதால் குடும்பத்தின் தேவைகளில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முக்கியமான காரியம் ஒன்றைச் சாதிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பணிகளைத் திட்டமிட்டு விரைவாக முடிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். வியாபாரம் தொடர்பான கவலைகள் மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தினாலும், முயற்சிகளைத் தளர்த்தாமல் செயல்படுவது நல்லது. வாழ்க்கைத்துணையின் உடல்நலம் குறித்த கவலைகள் குறையலாம். பெற்றோரின் ஆதரவுடன் நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிக்க வாய்ப்புள்ளது. நண்பர்களுக்கு நிதியுதவி செய்யும் சூழ்நிலையும் உருவாகலாம்.

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிப்பதற்கு ஏற்ற நாளாக இருக்கலாம். வேலைகளைத் தள்ளிப்போடாமல் உடனுக்குடன் முடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில் தொடங்கத் திட்டமிடுபவர்கள் அதற்கான ஆரம்பகட்ட முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். சமூக சேவையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு அவர்களின் பங்களிப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கக்கூடும்.

இன்றைய ராசிபலன் சுருக்கம்

இன்றைய ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, மிதுனம், கடகம் மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சவால்களைக் கடந்து முன்னேற்றம் காண்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். மிதுன ராசிக்காரர்கள் பொறுமையுடன் செயல்படுவதும், கடக ராசிக்காரர்கள் குடும்பம் மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் சமநிலையைப் பேணுவதும், கும்ப ராசிக்காரர்கள் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவதும் முக்கியம்.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இன்றைய ராசிபலன் (ஒக். 26, 2026): குடும்பத்தில் பிரச்சினைகள் ஏற்பட...

வார ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 25–31, 2026): பண விஷயத்தில் மிகவும்...

ஒக்டோபர் 23, 2026 ராசிபலன்: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு...

ஒக்டோபர் 22 ராசிபலன்: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்...

ஒக்டோபர் 21, 2026 ராசிபலன்: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...

ஒக்டோபர் 19 ராசிபலன்: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் தொட்டதெல்லாம்...

பிரபலமானவை

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்ற 5 அரிசி வகைகள்!
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 30, 2026): சவால்களும் சாதனைகளும் நிறைந்த நாள் – 3 ராசிகளுக்கு முக்கியமான பலன்கள்!
இலங்கை – இந்திய பௌத்த பாரம்பரியம், கலாசாரத்தை பரப்ப உதவும் | டில்வின் சில்வாவிடம் இந்திய நடிகர் ககன் மாலிக்
எபோலா வைரஸ் பரவல் இங்கிலாந்து வரை நீடிக்கக்கூடும்: ஆப்பிரிக்க சுகாதாரப் பிரிவு எச்சரிக்கை

ஆன்மீகம்

வார ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 25–31, 2026): பண விஷயத்தில் மிகவும் கவனமாக...
by இளவரசி
ஒக்டோபர் 23, 2026 ராசிபலன்: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு டபுள்...
by இளவரசி
ஒக்டோபர் 22 ராசிபலன்: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்குமாம்!
by இளவரசி
ஒக்டோபர் 21, 2026 ராசிபலன்: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர்...
by இளவரசி
ஒக்டோபர் 19 ராசிபலன்: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் தொட்டதெல்லாம் தங்கமாகப்...
by இளவரசி

மகளிர்

நம் வாழ்க்கையை மாற்றிய ஆசிரியர்களை நினைவுகூரும் நாள்!
by இளவரசி
வீட்டில் நுளம்புகளின் தொல்லையா? இந்த செடிகளை வளர்த்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
கோடைக்காலத்தில் சருமத்தை பளிச்சென வைத்திருக்க பப்பாளி ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி
நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏன் நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே உள்ளனர்?
by இளவரசி
வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி

சமையல்

சுவையான சிக்கன் ரசம் ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
அவித்த முட்டையில் இப்படி ஒரு ஆம்லெட் செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே உருளைக்கிழங்குடன் சிக்கன் குருமா!
by இளவரசி
கல்யாண வீட்டு பூரி மசாலா – ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே செய்து...
by இளவரசி
சிப்ஸ் பாக்கெட்டில் ஏன் இவ்வளவு காற்று?
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளி ஆபரணம் அணிந்தால் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதா? இதன் பின்னணியில் உள்ள...
by இளவரசி
லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? இந்தத் தவறுகளைச் செய்யாதீங்க… பார்வைக்கே ஆபத்தாகிவிடும்!
by இளவரசி
பெண்களிடையே அதிகரிக்கும் மார்பகப் புற்றுநோய்! அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி
சிகரெட்டை விட்டாச்சா? உங்கள் நுரையீரலுக்காக இனி இதை செய்யுங்கள்!
by இளவரசி
தினமும் ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை… உடலுக்கு கிடைக்கும் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள்!
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிக்கும் ‘ஏ ஓ டி’ திரைப்படத்தின் அப்டேட்

by பூங்குன்றன்
பழம்பெரும் நடிகை வத்சலா ராஜகோபால் காலமானார்!
by பூங்குன்றன்
நேரடியாக டிஜிட்டல் தளத்தில் வெளியாகும் ஹரீஷ் கல்யாணின் ‘நூறு கோடி வானவில்’
by பூங்குன்றன்
நவம்பரில் வெளியாகும் நடிகர் இனிகோ பிரபாகரின் ‘மின்னும் ஓர் இரவு’
by பூங்குன்றன்
யோகி பாபுவின் ‘அர்ஜுனன் பேர் பத்து’ படத்தின் வெளியீட்டு திகதி அறிவிப்பு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

சட்டமும் நீதியும் 2 | இணையத்தொடர் விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
418 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரணபாலி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கிட்டி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டோரத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

திருக்கோவில் கிரிக்கெட் போட்டி உணர்த்திய பாடம் என்ன? | அமலன் 

by பூங்குன்றன்
கிரிக்கெட் போட்டி ஒத்திவைப்பும் கனிம வளங்களைப் பெறுவதற்கான மூலோபாயமும் | அ. நிக்ஸன் 
by பூங்குன்றன்
கடல் திருப்பித் தந்த உடல்களும் விற்கப்படாத நீதிக்கான கேள்விகளும்: மட்டு. வலம்புரிப் படுகொலைகள்...
by பூங்குன்றன்
பிரான்ஸ் அரசின் அதிஉயர் விருதை நிராகரித்த திருத்தந்தை | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
வெந்து தணிந்தது காடு’ திரைப்பட இயக்குநர்- நடிகர்கள் மீதான விசாரணையின் பின்னணி! |...
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.