அமரதாஸின் ஒளிப்ட நூல் வெளியீட்டில் என். செல்வராஜா உரை

நீண்டகாலமாக இலங்கையில் நிலவிய உள்நாட்டுப் போரின் முடிவாக அமைந்த ‘இலங்கை இறுதிப் போர்’ சார்ந்த மறைக்கப்பட்ட உண்மைகளையும் ஈழத்தமிழரது போர்க்கால வாழ்வியலின் பரிமாணங்களையும் போர் சார்ந்த பேரவலங்களையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட ‘THROUGH THE FIRE ZONES: PHOTOGRAPHS OF AMARATHAAS IN SRI LANKA’S WAR ZONES’ என்னும் ஒளிப்படப் பெருநூலின் வெளியீட்டு நிகழ்வின் பதிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

ஒளிப்பட நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வின் உரை 03.

பின்வரும் வீடியோ இணைப்பில், நூலியலாளர் என். செல்வராஜா அவர்களது உரையினைப் பார்வையிடலாம். ஏனைய உரைகள் தனித்தனியாகப் பதிவுசெய்யப்படும்.

// இந்த ஒளிப்படத்தொகுப்பை Grayscale இல் அமைத்திருப்பது, காட்சிப்

படிமங்களின் உணர்வுகளை மனித மனங்களில் பதிய வைக்கும் ஒரு யுக்தியாக நான் பாரக்கிறேன். // – என்.செல்வராஜா.