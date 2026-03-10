இங்கிலாந்தில் மீண்டும் குளிர்: சில இடங்களில் பனி பெய்யலாம்: வெளியான அறிவிப்பு

இங்கிலாந்து முழுவதும் சில நாட்கள் வெப்பமான வானிலை இருந்த பிறகு, இந்த வாரம் மீண்டும் குளிரான வானிலை காணப்படுவதுடன், சில இடங்களில் பனி பெய்யும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
மார்ச் மாதம் பொதுவாக வெயில் வெப்பமாகத் தோன்றும் காலம் என்றாலும், வடக்கு ஆட்ட்லாண்டிக் காற்று இன்னும் குளிராக உள்ளது. வாரம் போகும் போது வடமேற்கு திசையிலிருந்து குளிர் காற்று வந்து பல பகுதிகளுக்கு குளிரை கொண்டு வரும்.
இந்த வாரம் பகலில் வெப்பநிலை குறையும், வெள்ளிக்கிழமைக்குள் வெப்பம் 10°C கூட செல்லாது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
காற்று வழித்தடம்வேகமாக செயல்படுவதால் தொடர்ந்து நனைந்த வானிலை முன்னோட்டங்கள் வரும். வார இறுதிக்குள் பனிப்பொழிவு ஏற்படும் வாய்ப்பும் இருக்கிறது.
இரவில் வானம் தெளிவாக இருக்கும் சில இடங்களில் வெப்பம் பனிக்கட்டி நிலைக்கு கீழே இறங்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.