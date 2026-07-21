பெண்களே கவனம்! மாரடைப்பு அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!

இன்றைய காலகட்டத்தில் இதய நோய் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஆண்களை விட பெண்களுக்கு இந்த ஆபத்து அதிகமாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, 35 வயதிற்குப் பிறகு பெண்களுக்கு மாரடைப்பு ஏற்படும் அபாயம் கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
பெண்களுக்கு ஏற்படும் மாரடைப்பு அறிகுறிகள் ஆண்களிடமிருந்து வேறுபடுவதால், பல நேரங்களில் இவை சாதாரண சோர்வு அல்லது வாயுத் தொல்லை எனத் தவறாகக் கருதப்படுகின்றன.
நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய 4 முக்கிய அறிகுறிகள்:
மூச்சுத் திணறல்:
கடினமான வேலைகளைச் செய்யாத போதும் அல்லது கனமான பொருட்களைத் தூக்காத போதும் சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டால் அது ஆரோக்கியமானதல்ல.
அடிக்கடி குமட்டல் அல்லது வாந்தி:
மாரடைப்பின் போது சில பெண்களுக்கு வயிறு கனமாகவோ அல்லது குமட்டலாகவோ இருக்கும். இதை உணவு நச்சுத்தன்மை (Food Poisoning) அல்லது அசிடிட்டி எனப் புறக்கணிக்க வேண்டாம்.
நெஞ்சு வலி அல்லது அழுத்தம்:
மார்பின் நடுப்பகுதியில் வலி அல்லது ஒருவித பாரமான அழுத்தம் ஏற்படுவது பொதுவான அறிகுறியாகும். பெண்களுக்கு இந்த வலி எப்போதும் கடுமையாக இருக்காது, லேசான அழுத்தமாகவும் உணரப்படலாம்.
அசாதாரண சோர்வு:
எந்தவொரு வெளிப்படையான காரணமும் இல்லாமல் பல நாட்களுக்கு நீங்கள் பலவீனமாகவோ அல்லது சோர்வாகவோ உணர்ந்தால், அது மாரடைப்புக்கான ஆரம்ப அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
யாருக்கெல்லாம் ஆபத்து அதிகம்?
உயர் இரத்த அழுத்தம், அதிக கொழுப்பு, உடல் பருமன் கொண்டவர்கள், மாதவிடாய் நின்ற பெண்கள் மற்றும் புகையிலை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு மாரடைப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
எச்சரிக்கை: மார்பு வலி உங்கள் கைகள், கழுத்து அல்லது முதுகுப் பகுதிக்குப் பரவினால், நிலைமை தீவிரமானது என்று அர்த்தம். உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுங்கள்.
உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள்! இந்தத் தகவலை மற்ற பெண்களுடனும் பகிர்ந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்கள்.