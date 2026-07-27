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Home மருத்துவம் உடலின் பல பகுதிகளில் கொழுப்பு சேர காரணங்கள் இதுதான்! – தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள்

உடலின் பல பகுதிகளில் கொழுப்பு சேர காரணங்கள் இதுதான்! – தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள்

written by இளவரசி 2 minutes read
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உடலின் பல பகுதிகளில் கொழுப்பு சேர காரணங்கள் இதுதான்! – தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள்

பலருக்கு உடல் எடை அதிகரிப்பதை விட, குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மட்டும் கொழுப்பு சேர்வதே அதிக கவலையை ஏற்படுத்துகிறது. சிலருக்கு வயிற்றில் மட்டும் தொப்பை, சிலருக்கு தொடை மற்றும் இடுப்புப் பகுதியில், மற்றவர்களுக்கு கைகளிலும் முகத்திலும் கொழுப்பு அதிகமாகக் காணப்படும்.

உடலின் எந்தப் பகுதியில் கொழுப்பு சேர்கிறது என்பது உணவுப் பழக்கம் மட்டுமல்ல; மரபியல், ஹார்மோன் மாற்றங்கள், வாழ்க்கை முறை, உடற்பயிற்சி குறைபாடு மற்றும் வயது போன்ற பல காரணிகளாலும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

இனி உடலின் பல பகுதிகளில் ஏன் கொழுப்பு சேர்கிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.

வயிற்றுப் பகுதியில் கொழுப்பு சேர்வதற்கான காரணங்கள்

வயிற்றில் கொழுப்பு சேர்வது மிகவும் பொதுவான பிரச்சினையாகும்.

இதற்கான முக்கிய காரணங்கள்:

அதிக கலோரி மற்றும் சர்க்கரை நிறைந்த உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிடுதல்.
நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்தபடியே வேலை செய்வது.
உடற்பயிற்சி இல்லாத வாழ்க்கை முறை.
மனஅழுத்தம் அதிகரிப்பதால் கார்டிசோல் (Cortisol) ஹார்மோன் உயர்வது.
போதிய தூக்கமின்மை.
வயது அதிகரிப்பால் வளர்சிதை மாற்றம் (Metabolism) மந்தமாவது.

வயிற்றுக் கொழுப்பு அதிகமாக இருப்பது இதய நோய், நீரிழிவு மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் போன்ற உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும்.

இடுப்பு மற்றும் தொடைப் பகுதியில் கொழுப்பு

குறிப்பாக பெண்களுக்கு இடுப்பு மற்றும் தொடைப் பகுதியில் கொழுப்பு அதிகமாகச் சேர்வது இயல்பான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.

இதற்கான காரணங்கள்:

ஈஸ்ட்ரோஜன் (Estrogen) ஹார்மோனின் தாக்கம்.
மரபியல் காரணிகள்.
உடல் இயக்கம் குறைவாக இருப்பது.
அதிக கொழுப்பு மற்றும் மாவுச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்.

இந்த வகை கொழுப்பை குறைக்க நடைப்பயிற்சி, சைக்கிள் ஓட்டுதல் மற்றும் கால்களுக்கு வலு தரும் பயிற்சிகள் உதவக்கூடும்.

கைகளில் கொழுப்பு சேர்வது ஏன்?

மேல் கைகளில் தளர்வான கொழுப்பு காணப்படுவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன.

தசை வலிமை குறைவு.
வயது அதிகரிப்பால் தோலின் நெகிழ்வுத்தன்மை குறைதல்.
உடல் எடை அதிகரித்தல்.
உடற்பயிற்சி இல்லாமை.

கைகளுக்கான வலிமைப் பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் தசைகளை வலுப்படுத்தலாம்.

முகத்தில் கொழுப்பு சேர்வது

சிலருக்கு முகம் வட்டமாகவும், கன்னங்கள் பருத்தும் காணப்படும்.

இதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியவை:

உடல் எடை அதிகரித்தல்.
அதிக உப்பு சேர்த்த உணவுகளை சாப்பிடுதல்.
போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காதது.
தூக்கமின்மை.
சிலருக்கு மரபியல் காரணிகள்.

உப்பு அளவைக் குறைத்து, போதுமான தண்ணீர் குடித்து, உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்தினால் முக வீக்கம் குறைய உதவலாம்.

முதுகு மற்றும் மார்புப் பகுதியில் கொழுப்பு

இந்தப் பகுதிகளில் கொழுப்பு சேர்வதற்கு:

உடற்பயிற்சி இல்லாமை.
அதிக கலோரி உணவுகள்.
தவறான உட்காரும் பழக்கம்.
உடல் எடை அதிகரிப்பு.

முழு உடலுக்கும் பயிற்சி அளிக்கும் உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் சமச்சீரான உணவுப் பழக்கங்கள் இதை கட்டுப்படுத்த உதவும்.

கொழுப்பு சேர்வதைத் தவிர்க்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமும் குறைந்தது 30–45 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
அதிக காய்கறிகள், பழங்கள், முழுதானியங்கள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
சர்க்கரை கலந்த பானங்கள், ஜங்க் உணவுகள் மற்றும் அதிக எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
தினமும் 7–8 மணி நேரம் தரமான தூக்கம் பெறுங்கள்.
போதுமான அளவு தண்ணீர் குடியுங்கள்.

மனஅழுத்தத்தைக் குறைக்க தியானம், யோகா அல்லது நடைப்பயிற்சி போன்றவற்றை மேற்கொள்ளுங்கள்.

எப்போது மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?

உணவுப் பழக்கங்களையும் வாழ்க்கை முறையையும் மாற்றிய பின்னரும் உடல் எடை அல்லது குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் கொழுப்பு வேகமாக அதிகரித்தால், அல்லது அதனுடன் சோர்வு, மாதவிடாய் மாற்றம், அதிக தாகம், மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம். சில நேரங்களில் ஹார்மோன் கோளாறுகள், தைராய்டு பிரச்சினைகள் அல்லது பிற உடல்நலக் காரணங்களும் இதற்குப் பின்னணியாக இருக்கலாம்.

உடலின் எந்தப் பகுதியில் கொழுப்பு சேர்கிறது என்பது ஒரே ஒரு காரணத்தால் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை. மரபியல், ஹார்மோன்கள், உணவுப் பழக்கம், உடற்பயிற்சி, வயது மற்றும் வாழ்க்கை முறை ஆகிய அனைத்தும் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் மட்டும் கொழுப்பைக் குறைப்பது சாத்தியமில்லை என்றாலும், ஆரோக்கியமான உணவு, சீரான உடற்பயிற்சி மற்றும் நல்ல வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் உடல் கொழுப்பை ஒட்டுமொத்தமாகக் குறைத்து ஆரோக்கியமான உடல் அமைப்பைப் பெற முடியும்.

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இளவரசி

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