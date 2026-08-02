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Home மருத்துவம் மாரடைப்பு அபாயம் உள்ளதா? இந்த 5 ரத்தப் பரிசோதனைகள் உண்மையை சொல்லும்!

மாரடைப்பு அபாயம் உள்ளதா? இந்த 5 ரத்தப் பரிசோதனைகள் உண்மையை சொல்லும்!

written by இளவரசி 2 minutes read
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மாரடைப்பு அபாயம் உள்ளதா?

உலகம் முழுவதும் உயிரிழப்பிற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக மாரடைப்பு (Heart Attack) உள்ளது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், மாரடைப்பு திடீரென ஏற்படுவது போலத் தோன்றினாலும், அதற்கு முன்பே உடலில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும். இதய நோய் அபாயத்தை முன்கூட்டியே கண்டறிவதற்கு மருத்துவர்கள் பல்வேறு ரத்தப் பரிசோதனைகளை பரிந்துரைக்கின்றனர்.

இந்த பரிசோதனைகள் மட்டும் மாரடைப்பு வரும் என்பதை உறுதியாகக் கூற முடியாது. ஆனால், இதய நோய் அபாயத்தை மதிப்பிடவும், தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் மிகவும் உதவுகின்றன.

1. லிப்பிட் ப்ரொஃபைல் (Lipid Profile)

இதய ஆரோக்கியத்தை மதிப்பிடுவதற்கான மிக முக்கியமான ரத்தப் பரிசோதனைகளில் இதுவும் ஒன்று.

இந்தப் பரிசோதனையில்:

மொத்த கொலஸ்ட்ரால் (Total Cholesterol)
LDL (கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்)
HDL (நல்ல கொலஸ்ட்ரால்)
டிரைகிளிசரைடுகள் (Triglycerides)

ஆகியவை பரிசோதிக்கப்படுகின்றன.

LDL அதிகமாகவும், HDL குறைவாகவும் இருந்தால், இரத்த நாளங்களில் கொழுப்பு படிந்து மாரடைப்பு அபாயம் அதிகரிக்கலாம்.

2. அதிக உணர்திறன் கொண்ட C-Reactive Protein (hs-CRP)

இந்த பரிசோதனை உடலில் உள்ள அழற்சியின் (Inflammation) அளவை கண்டறிய உதவுகிறது.

hs-CRP அளவு அதிகமாக இருந்தால், இரத்த நாளங்களில் அழற்சி இருக்கக்கூடும். இது இதய நோய் மற்றும் மாரடைப்பு அபாயத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம்.

3. இரத்த சர்க்கரை மற்றும் HbA1c

நீரிழிவு நோய் இருப்பவர்களுக்கு இதய நோய் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம்.

அதனால்,

வெறும் வயிற்று இரத்த சர்க்கரை (Fasting Blood Sugar)
HbA1c (கடந்த 2–3 மாதங்களின் சராசரி இரத்த சர்க்கரை அளவு)

ஆகிய பரிசோதனைகள் மிகவும் முக்கியமானவை.

நீரிழிவு நோயை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது மாரடைப்பு அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும்.

4. ட்ரோபோனின் (Troponin Test)

இந்த பரிசோதனை பொதுவாக மாரடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் இருக்கும் அவசர நிலைகளில் செய்யப்படுகிறது.

இதய தசைகளுக்கு சேதம் ஏற்பட்டால் ட்ரோபோனின் என்ற புரதத்தின் அளவு இரத்தத்தில் அதிகரிக்கும். எனவே, திடீர் நெஞ்சுவலி, மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவர் இந்தப் பரிசோதனையை பரிந்துரைக்கலாம்.

5. லைப்போபுரோட்டீன் (a) – Lipoprotein(a)

இது அனைவருக்கும் வழக்கமாக செய்யப்படும் பரிசோதனை அல்ல. ஆனால் குடும்பத்தில் இளம் வயதிலேயே இதய நோய் அல்லது மாரடைப்பு ஏற்பட்ட வரலாறு இருந்தால், மருத்துவர் இந்தப் பரிசோதனையை பரிந்துரைக்கலாம்.

Lipoprotein(a) அளவு அதிகமாக இருந்தால், இரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கலாம்.

இந்த பரிசோதனைகளை யார் செய்ய வேண்டும்?

பின்வரும் நபர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் இதய அபாய மதிப்பீட்டை மேற்கொள்வது நல்லது.

40 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்.
உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள்.
நீரிழிவு நோயாளிகள்.
அதிக கொலஸ்ட்ரால் இருப்பவர்கள்.
புகைப்பிடிப்பவர்கள்.
உடல் பருமன் உள்ளவர்கள்.
குடும்பத்தில் இதய நோய் வரலாறு உள்ளவர்கள்.

இதயத்தை பாதுகாக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

சமச்சீரான உணவுகளை சாப்பிடுங்கள்.
தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் நடைப்பயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மதுபானப் பழக்கத்தைத் தவிர்க்கவும்.
உடல் எடையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருங்கள்.
இரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் அளவுகளை தவறாமல் பரிசோதியுங்கள்.
மனஅழுத்தத்தைக் குறைத்து போதுமான தூக்கம் பெறுங்கள்.

கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயம்

ரத்தப் பரிசோதனைகள் மட்டும் மாரடைப்பு வருமா என்பதைத் தீர்மானிக்காது. மருத்துவர்கள் நோயாளியின் வயது, குடும்ப வரலாறு, வாழ்க்கை முறை, இரத்த அழுத்தம், எடை, அறிகுறிகள் மற்றும் தேவையானால் ECG, Echocardiogram, Stress Test போன்ற பிற பரிசோதனைகளின் முடிவுகளையும் இணைத்து இதய நோய் அபாயத்தை மதிப்பிடுவார்கள்.

மாரடைப்பு ஏற்படும் அபாயத்தை முற்றிலும் தவிர்க்க முடியாவிட்டாலும், சரியான நேரத்தில் பரிசோதனை செய்து, ஆபத்து காரணிகளைக் கண்டறிந்து, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் அதன் அபாயத்தை கணிசமாகக் குறைக்க முடியும். குறிப்பாக குடும்பத்தில் இதய நோய் வரலாறு இருந்தாலோ அல்லது நெஞ்சுவலி, மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தாலோ, தாமதிக்காமல் மருத்துவரை அணுகுவது மிகவும் அவசியம்.

குறிப்பு: இந்தக் கட்டுரை பொதுவான உடல்நலத் தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே. உங்களுக்கு இதய நோய் தொடர்பான அறிகுறிகள் அல்லது உடல்நலக் கவலைகள் இருந்தால், தகுதியான மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுங்கள்.

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இளவரசி

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