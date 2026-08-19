உணவு உண்ட பின் வாக்கிங் போகலாமா? – தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள்!

உணவு சாப்பிட்ட பிறகு உடனடியாக படுத்துக்கொள்வது அல்லது நீண்ட நேரம் அசைவின்றி இருப்பது பலரது வழக்கமாக உள்ளது. ஆனால், உணவு உண்ட பிறகு சிறிது நேரம் மெதுவாக நடப்பது உடலுக்கு பல்வேறு வகைகளில் நன்மை தரக்கூடும். குறிப்பாக செரிமானம் மற்றும் உணவுக்குப் பிறகு இரத்தச் சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பை கட்டுப்படுத்துவதில் நடைப்பயிற்சி உதவக்கூடும்.
உணவு சாப்பிட்டவுடன் நடக்கலாமா?
ஆம். பொதுவாக உணவு உண்ட பிறகு மெதுவான நடைப்பயிற்சியை மேற்கொள்ளலாம். ஆனால், சாப்பிட்டவுடன் வேகமாக ஓடுவது, கடுமையான உடற்பயிற்சி செய்வது போன்றவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது.
உணவுக்குப் பிறகு 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் மெதுவாக நடப்பது பலருக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். குறிப்பாக வயிறு மிகவும் நிறைந்திருக்கும் அளவுக்கு உணவு சாப்பிட்டிருந்தால், வேகமான நடைப்பயிற்சிக்கு பதிலாக மெதுவாக நடப்பது சிறந்தது.
உணவுக்குப் பிறகு நடப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்
1. செரிமானத்திற்கு உதவலாம்
உணவு உண்ட பிறகு மெதுவாக நடப்பது உடலின் இயல்பான இயக்கத்தை ஊக்குவிக்கலாம். இதனால் உணவு செரிமானமாகும் செயல்முறைக்கு உதவி கிடைக்கலாம்.
2. இரத்தச் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவும்
உணவு உண்ட பிறகு இரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு அதிகரிப்பது இயல்பானது. இந்த நேரத்தில் மெதுவாக நடப்பது தசைகள் குளுக்கோஸை பயன்படுத்த உதவுவதால், உணவுக்குப் பிந்தைய இரத்தச் சர்க்கரை அதிகரிப்பை ஓரளவு கட்டுப்படுத்த உதவலாம்.
3. வயிறு நிறைந்த உணர்வை குறைக்க உதவலாம்
அதிகமாக உணவு எடுத்துக்கொண்ட பிறகு ஏற்படும் வயிறு பாரமாக இருப்பது போன்ற உணர்வை, மெதுவான நடைப்பயிற்சி சிலருக்கு குறைக்க உதவலாம்.
4. தினசரி உடல் இயக்கத்தை அதிகரிக்கலாம்
தினமும் உணவுக்குப் பிறகு சில நிமிடங்கள் நடப்பது, ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு நாளில் மேற்கொள்ளும் உடல் இயக்கத்தின் அளவை அதிகரிக்க உதவும். நீண்ட நேரம் தொடர்ந்து உட்கார்ந்திருப்பதற்குப் பதிலாக சிறிய நடைப்பயிற்சிகளை மேற்கொள்வது நல்ல பழக்கமாக இருக்கலாம்.
எவ்வளவு நேரம் நடக்கலாம்?
உணவுக்குப் பிறகு சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் மெதுவாக நடப்பது ஒரு எளிய வழியாகும். உடல் பழகியிருந்தால் நடைப்பயிற்சியின் நேரத்தை படிப்படியாக அதிகரிக்கலாம்.
இங்கு முக்கியமானது வேகம் அல்ல; உணவுக்குப் பிறகு உடலை மெதுவாக இயக்குவதுதான்.
சாப்பிட்டவுடன் என்ன செய்யக்கூடாது?
உணவு உண்ட உடனேயே கடுமையான உடற்பயிற்சி, வேகமாக ஓடுதல் அல்லது அதிக உடல் உழைப்பு தேவைப்படும் பயிற்சிகளை செய்வதை தவிர்ப்பது நல்லது. அதிகமாக சாப்பிட்டிருந்தால் உடனடியாக வேகமாக நடப்பதும் சிலருக்கு வயிற்று அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
அதேபோல், உணவு உண்ட உடனேயே படுத்துக்கொள்வதை தவிர்ப்பது நல்லது. குறிப்பாக அமிலத்தன்மை அல்லது நெஞ்செரிச்சல் ஏற்படுபவர்கள் உணவுக்குப் பிறகு உடனடியாக படுப்பதை தவிர்ப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்.
யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்?
உணவுக்குப் பிறகு நடைப்பயிற்சி பெரும்பாலான ஆரோக்கியமான பெரியவர்களுக்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்கலாம். இருப்பினும், உணவுக்குப் பிறகு அடிக்கடி வயிற்றுவலி, தலைச்சுற்றல், வாந்தி, கடுமையான நெஞ்செரிச்சல் அல்லது மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் நடைப்பயிற்சியை நிறுத்தி மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.
உணவு உண்ட பிறகு சிறிது நேரம் மெதுவாக நடப்பது, தினசரி வாழ்க்கையில் எளிதாக சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல பழக்கமாக இருக்கலாம். குறிப்பாக நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்திருப்பதை தவிர்த்து, உணவுக்குப் பிறகு 10–15 நிமிடங்கள் மெதுவாக நடப்பது செரிமானத்துக்கும் உணவுக்குப் பிந்தைய இரத்தச் சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டுக்கும் உதவக்கூடும்.
ஆனால், நடைப்பயிற்சியை உடல் எடையை குறைப்பதற்கான ஒரே வழியாக கருதாமல், சமச்சீர் உணவு, போதுமான தூக்கம் மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றுடன் இணைத்து மேற்கொள்வதே சிறந்தது.