Tuesday, April 21, 2026
இன்றைய ராசிபலன் 21 ஏப்ரல் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் உச்சத்தை அடைய வாய்ப்பு!

இன்றைய ராசிபலன் 21 ஏப்ரல் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் உச்சத்தை அடைய வாய்ப்பு!

written by இளவரசி 2 minutes read
வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் தினமும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிகளின் தொழில், நிதி, குடும்ப மற்றும் உறவுகள் போன்ற பல அம்சங்களில் இன்று (ஏப்ரல் 21, 2026 – செவ்வாய்) என்ன பலன் என்பதை பார்க்கலாம்.

மேஷம்:
இன்று வாகனம் ஓட்டும் போது கூடுதல் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். இளைய உறுப்பினர்களுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். அலுவலகத்தில் சவால்கள் இருந்தாலும் புத்திசாலித்தனமாக சமாளித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். பண விஷயங்களில் கவனமாக இருக்கவும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – பச்சை.

ரிஷபம்:
சாதகமான மாற்றங்கள் உங்களை நோக்கி வருகின்றன. மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபம் கிடைக்கும். வணிகர்களுக்கு நல்ல நாள். வேலைக்குச் செல்வோர் மேலதிகாரிகளுடன் எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – வெள்ளை.

மிதுனம்:
நெருக்கமானவரால் மனஅழுத்தம் ஏற்படலாம். புதிய முயற்சிகளில் இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் பதட்டம் அதிகரிக்கக்கூடும். அமைதியை கடைபிடிப்பது நல்லது. அதிர்ஷ்ட நிறம் – மெரூன்.

கடகம்:
அதிர்ஷ்டம் முழுமையாக உங்களை ஆதரிக்கும். வேலைப்பளுவில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும். எதிர்பாராத பணவரவு மகிழ்ச்சி தரும். கடந்த தவறுகள் நினைவில் வந்து மனஅழுத்தம் தரலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம் – கருப்பு.

சிம்மம்:
மனநிலையில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரம் செலவிடுவீர்கள். நிதி உதவி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப பிரச்சினைகள் தீரும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – ஊதா.

கன்னி:
நிதி சிக்கல்கள் மற்றும் வணிக தடைகள் சற்று சிரமத்தை தரலாம். குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரிக்கலாம். முதலீடுகளில் எச்சரிக்கை அவசியம். தனிப்பட்ட விஷயங்களை பகிர்வதில் கவனம் தேவை. அதிர்ஷ்ட நிறம் – மஞ்சள்.

துலாம்:
இன்று நல்ல நாளாக அமையும். குடும்பத்தில் அன்பும் ஒத்துழைப்பும் அதிகரிக்கும். புதியவர்களை எளிதில் நம்ப வேண்டாம். வெளிநாட்டு கல்வி வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம் – கருப்பு.

விருச்சிகம்:
புதிய வேலை வாய்ப்புகள் அல்லது சலுகைகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும். உடல்நலத்தில், குறிப்பாக கண் தொடர்பான பிரச்சினைகளை கவனிக்கவும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – நீலம்.

தனுசு:
அவசர கோபத்தை தவிர்க்க வேண்டும். பொறுமை மற்றும் தைரியம் அவசியம். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – பிங்க்.

மகரம்:
முக்கியமான நாள். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். தாமதங்களை தவிர்த்து வேலைகளை முடிக்க வேண்டும். பயணங்களில் செலவு அதிகரிக்கலாம். நிலுவை பணிகள் நிறைவேறும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – சிவப்பு.

கும்பம்:
சில சிக்கல்கள் இருந்தாலும் பொறுமையால் அனைத்தையும் சமாளிப்பீர்கள். குடும்ப உறவுகளை கவனமாக பேண வேண்டும். திட்டமிட்டு செயல்படுவது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – வெள்ளை.

மீனம்:
பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுபடும் நாள். எதிரிகள் சதி செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. பேச்சில் கட்டுப்பாடு அவசியம். சட்ட விஷயங்களில் சாதகமான முடிவு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் புரிதல் மேம்படும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – ப்ரவுன்.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

