ஹைட் பார்க்கில் பெண்ணை பலாத்காரம் செய்த சட்டவிரோத குடியேறி பயங்கரவாதி என நிரூபணமானது

இலண்டனின் ஹைட் பார்க்கில் ஒரு பெண்ணை பலாத்காரம் செய்ததற்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்ட எகிப்திய புகலிடக் கோரிக்கையாளர், ஓர் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதி என்பது தெரியவந்துள்ளது.
Abdelrahmen Adnan Abouelela (வயது 42), எகிப்தில் வெடிகுண்டு தயாரிக்கும் குழுவின் ஒரு பகுதியாக குற்றவாளி எனக் கண்டறியப்பட்டு, 2015 மே 5 அன்று ஏழு ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டார்.
ராடிக்கல் முஸ்லிம் சகோதரத்துவ இயக்கத்தின் உறுப்பினரான Abouelela, தண்டனை விதிக்கப்படுவதற்கு முன்பு எகிப்திலிருந்து தப்பி ஓடினார்.
அவர் இங்கிலாந்திற்கு வந்து புகலிடம் கோரினார். பின்னர் அவரது விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்படும்போது, இலண்டனில் உள்ள ஒரு ஹில்டன் ஹோட்டலில் வரி செலுத்துவோரின் செலவில் தங்க வைக்கப்பட்டார்.
ஹோமி ஆபீஸ் அவரது வெடிகுண்டு தயாரிப்பு குற்றப்பின்னணி குறித்து அறிந்திருந்தும், அவரது புகலிட விண்ணப்பம் குறித்து முடிவெடுக்க 17 மாதங்கள் ஆனது. இந்தக் காலகட்டத்தில்தான் கடந்த நவம்பர் மாதம் ஹைட் பார்க்கில் ஒரு பெண்ணை பலாத்காரம் செய்தார்.
அவர் மே 22 அன்று சவுத்வார்க் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில் பலாத்கார குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்பட்டு, செவ்வாய்க்கிழமை எட்டு அரை ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
பாதிக்கப்பட்டவர் இரவு நேர விருந்திலிருந்து தனியாக வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது, சுமார் இரவு 9 மணியளவில் Abouelela அவரை அணுகி, பூங்காவில் ஒரு ஒதுக்குப்புறமான இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று பலாத்காரம் செய்ததாக சவுத்வார்க் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அவர் நாட்டில் சட்டவிரோதமாக இருக்கிறார் என்று நீதிபதி கிரிகோரி பெர்ரின்ஸ் கூறினார். அவர் ஏப்ரல் 2023 இல் இங்கிலாந்துக்கு வந்தபோது, எகிப்தில் தான் ஓர் அரசியல் கைதியாக அடைக்கப்பட்டு, சித்திரவதை செய்யப்பட்டதாகக் கூறி, துன்புறுத்தலுக்கு அஞ்சி புகலிடம் கோரினார்.
ஈலிங், மேற்கு இலண்டனில் உள்ள ஒரு ஹில்டன் ஹோட்டல் அவரது முகவரியாக நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. இது புலம்பெயர்ந்தோரை தங்கவைக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
Abouelela உணர்ச்சி ரீதியாக நிலையற்ற ஆளுமைக் கோளாறு மற்றும் சிக்கலான PTSD நோயால் கண்டறியப்பட்டாலும், நீதிபதி இந்தக் காரணிகள் “குறைந்தபட்சம்” என்று கூறினார். மேலும், “நீங்கள் செய்தது தவறு என்று நீங்கள் நம்பவில்லை என்பது எனக்குத் தெளிவாகத் தெரிகிறது” என்று குறிப்பிட்டார்.
12 மாதங்களுக்கும் மேலான சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டதால், UK எல்லைச் சட்டம் 2007 இன் கீழ் Abouelela தானாகவே நாடு கடத்தப்படுவார் என்பது சுட்டிக்காட்டத்தக்கது.