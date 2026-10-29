போர்த்துக்கல்லில் தீவிரமடைந்து வரும் வீட்டுவசதி நெருக்கடி: பொலிஸாரின் நடவடிக்கையைக் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்

போர்த்துக்கல் தலைநகர் லிஸ்பனில் தீவிரமடைந்து வரும் வீட்டுவசதி நெருக்கடி மற்றும் வீட்டுவசதி உரிமை ஆர்வலர்களுக்கு எதிராக முன்னெடுக்கப்பட்ட பொலிஸ் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாரிய ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐரோப்பிய நாடுகளில் நிலவும் மிகக் கடுமையான வீட்டு விலை உயர்வு மற்றும் கட்டுப்படியாகாத வாழ்க்கைச் செலவு நெருக்கடிகளில் ஒன்றை போர்த்துக்கல் தற்போது எதிர்கொண்டு வருகின்றது.
அந்நாட்டில் 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து வீடுகளின் விற்பனை விலைகள் இரண்டு மடங்கிற்கும் மேலாக அதிகரித்துள்ளதுடன், புதிய குத்தகைக்கான வாடகைத் தொகையும் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்காக உயர்வடைந்துள்ளது. எனினும், பொதுமக்களின் வருமானம் மற்றும் மாதாந்த ஊதியங்கள் அதற்கேற்ப அதிகரிக்காத காரணத்தினால், இந்நிலைமை குறிப்பாக இளைஞர்களைக் கடுமையாகப் பாதித்துள்ளது.
இந்த நெருக்கடிக்குத் தீர்வு கோரி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பொதுமக்கள் கூடாரங்களை அமைத்துப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். எனினும், சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்த பொலிஸார் அமைக்கப்பட்டிருந்த கூடாரங்களை அகற்றி, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அங்கிருந்து வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினர்.
பொலிஸாரின் இந்நடவடிக்கைக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தே நேற்றைய தினம் இந்த பாரிய எதிர்ப்புப் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது.