யாழ்ப்பாண சமையல் என்றாலே காரமும் மணமும் நிறைந்த, நாக்கைத் தூண்டும் சுவை நினைவுக்கு வரும். அந்த சமையலின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றுதான் யாழ்ப்பாண நண்டு கறி. தேங்காய் எண்ணெய், வறுத்த மசாலா, நண்டு ஆகியவற்றின் சேர்க்கை இந்த உணவை தனித்துவமாக மாற்றுகிறது.
வீட்டிலேயே உண்மையான யாழ்ப்பாண சுவையில் நண்டு கறி செய்வது எப்படி என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்:
நண்டு – 4 முதல் 5 (சுத்தம் செய்து துண்டுகளாக வெட்டியது)
தேங்காய் எண்ணெய் – 3 மேசைக்கரண்டி
சின்ன வெங்காயம் – 10 முதல் 12 (நறுக்கியது)
பூண்டு – 6 பல் (நறுக்கியது)
இஞ்சி – சிறிய துண்டு (நறுக்கியது)
கருவாப்பிலை – ஒரு கொத்து
மஞ்சள் தூள் – ½ தேக்கரண்டி
மிளகாய் தூள் – 1½ முதல் 2 தேக்கரண்டி
மல்லித் தூள் – 2 தேக்கரண்டி
சீரகத் தூள் – 1 தேக்கரண்டி
உப்பு – தேவையான அளவு
தண்ணீர் – தேவையான அளவு
தேங்காய் பால் / தடித்த தேங்காய் சாறு – ½ கப்
வறுத்து அரைக்க:
உலர்ந்த சிவப்பு மிளகாய் – 6 முதல் 8
மல்லி விதை – 2 தேக்கரண்டி
சீரகம் – 1 தேக்கரண்டி
பெருஞ்சீரகம் – ½ தேக்கரண்டி
கருவாப்பிலை – சில
செய்முறை:
கனமான வாணலியில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கவும்.
சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, கருவாப்பிலை சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கவும்.
மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், மல்லித் தூள், சீரகத் தூள் சேர்த்து குறைந்த தீயில் வறுக்கவும்.
வறுத்து அரைத்த மசாலாவை சேர்த்து எண்ணெய் பிரியும் வரை கிளறவும்.
சுத்தம் செய்த நண்டு துண்டுகளை சேர்த்து மசாலாவில் நன்றாக கலக்கவும்.
உப்பு சேர்த்து சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி மூடி வைத்து வேகவிடவும்.
நண்டு வெந்ததும் தேங்காய் பால் சேர்த்து மிதமான தீயில் கொதிக்க விடவும்.
இறுதியாக கருவாப்பிலை மற்றும் சிறிதளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்து அடுப்பை அணைக்கவும்.
இந்த நண்டு கறி சூடான சாதத்துடன் சாப்பிட்டால் அற்புதமாக இருக்கும். யாழ்ப்பாணத்தில் இது பொதுவாக பிட்டு, இடியப்பம் அல்லது தோசையுடன் கூட பரிமாறப்படுகிறது. காரம், மசாலா மற்றும் நண்டின் இயற்கை சுவை ஒன்றாக கலந்து, ஒரு முறை சாப்பிட்டால் மறக்க முடியாத அனுபவத்தை தருவதே யாழ்ப்பாண சுவை நண்டு கறியின் சிறப்பு.