முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்

WhatsApp
Monday, July 20, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

தலைமுறைகளை கடந்து தேசிய விருதுகளை தொடர்ந்து குவித்து வரும் சத்யஜோதி...
by பூங்குன்றன்
மாற்றுவீரர் டொரெஸ் மேலதிக நேரத்தில் புகுத்திய கோல் ஸ்பெய்னை உலக...
by பூங்குன்றன்
16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிபா உலகக் கிணத்தை ஸ்பெயின் வென்றது
by பூங்குன்றன்
சாதாரண மக்களின் அரசியலே வெற்றி பெறும் | பிரித்தானியாவின் புதிய...
by பூங்குன்றன்
புதிய அரசில் இலங்கையின் பொருளாதாரம் முன்னேற்றம் அடைகிறது | சீனத்...
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்தின் 59ஆவது பிரதமராக ஆண்டி பர்ன்ஹாம் நியமனம்: மன்னர் சார்லஸைச்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்தின் புதிய பிரதமராக Andy Burnham பொறுப்பேற்கிறார் – 4...
by இளவரசி
குழந்தைகளுடன் தலைமறைவாகியுள்ள இலங்கை வம்சாவளி இங்கிலாந்து தாய் ஒருவரை அமெரிக்காவும்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home மருத்துவம் முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்

முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்

written by இளவரசி 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்

முருங்கை கீரை (Moringa Leaves) தமிழர் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் நூற்றாண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒரு முக்கியமான மூலிகை உணவாகும். “அதிசய மரம்” என்று அழைக்கப்படும் முருங்கை மரத்தின் இலைகள், உடலுக்கு தேவையான பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குவதோடு, ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் இயற்கை உணவாகவும் கருதப்படுகின்றன.

1. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவும்

முருங்கை கீரையில் வைட்டமின் A, வைட்டமின் C மற்றும் பல்வேறு ஆன்டிஆக்ஸிடென்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை உடலின் நோய் எதிர்ப்பு திறனை ஆதரிக்கவும், செல்களை ஆக்ஸிடேட்டிவ் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கவும் உதவக்கூடும்.

2. இரத்த சோகையைத் தடுக்க உதவக்கூடும்

இரும்புச் சத்து மற்றும் ஃபோலேட் போன்ற சத்துக்கள் இருப்பதால், சிவப்பு இரத்த அணுக்கள் உருவாகுவதற்கு முருங்கை கீரை துணைபுரியலாம். இதனால் இரத்த சோகை ஏற்படும் அபாயத்தை குறைக்க உதவியாக இருக்கலாம்.

3. எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

கால்சியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் மக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் நிறைந்த முருங்கை கீரை, எலும்புகள் மற்றும் பற்களின் வலிமையைப் பராமரிக்க உதவக்கூடும். வளர்ந்து வரும் குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களின் உணவில் இதை அளவோடு சேர்ப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்.

4. செரிமானத்தை மேம்படுத்த உதவும்

முருங்கை கீரையில் உள்ள நார்ச்சத்து குடலின் இயல்பான செயல்பாட்டை ஆதரிக்கிறது. இது மலச்சிக்கலைக் குறைக்கவும், செரிமானத்தை சீராக வைத்திருக்கவும் உதவக்கூடும்.

5. இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவலாம்

சில ஆய்வுகள், முருங்கை கீரையில் உள்ள சில தாவரச் சேர்மங்கள் இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துவதில் உதவக்கூடும் எனக் கூறுகின்றன. இருப்பினும், நீரிழிவு நோயாளிகள் இதை மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாக அல்லாமல், மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் மட்டுமே உணவில் சேர்க்க வேண்டும்.

6. இதய ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கலாம்

முருங்கை கீரையில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடென்ட்கள் மற்றும் தாவர வேதிப்பொருட்கள் உடலில் ஏற்படும் அழற்சியைக் குறைக்கவும், இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கவும் உதவக்கூடும். மேலும், கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் இதன் பங்கு குறித்து ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

7. கண் பார்வையைப் பாதுகாக்க உதவும்

வைட்டமின் A மற்றும் பீட்டா கரோட்டீன் நிறைந்த முருங்கை கீரை, கண்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும், பார்வைத் திறனை ஆதரிக்கவும் உதவக்கூடும்.

8. சருமம் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

முருங்கை கீரையில் உள்ள வைட்டமின் E, வைட்டமின் C மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடென்ட்கள் சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுவதுடன், முடி வளர்ச்சிக்கும் ஆதரவாக இருக்கக்கூடும்.

9. உடலின் அழற்சியைக் குறைக்க உதவக்கூடும்

பாரம்பரிய மருத்துவத்தில், மூட்டு வலி மற்றும் உடல் அழற்சி தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு முருங்கை கீரை பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது. இதில் உள்ள சில இயற்கைச் சேர்மங்கள் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

10. உடல் சக்தியை அதிகரிக்க உதவலாம்

புரதம், இரும்புச் சத்து, பொட்டாசியம் மற்றும் பல்வேறு தாதுக்கள் நிறைந்த முருங்கை கீரை, உடலின் சக்தியைப் பராமரிக்கவும், சோர்வைக் குறைக்கவும் உதவக்கூடும்.

முருங்கை கீரையை எப்படி உணவில் சேர்ப்பது?

முருங்கை கீரை பொரியல்
முருங்கை கீரை கூட்டு
முருங்கை கீரை சூப்
முருங்கை கீரை அடை
பருப்பு சேர்த்து முருங்கை கீரை மசியல்
கீரை சாறு அல்லது ஸ்மூத்தி (அளவோடு)

கவனிக்க வேண்டியவை

முருங்கை கீரை மிகவும் சத்தான உணவாக இருந்தாலும், அளவுக்கு அதிகமாக உட்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். கர்ப்பிணிப் பெண்கள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள் மற்றும் நீரிழிவு, இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்களுக்காக மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்பவர்கள், தினசரி அதிக அளவில் முருங்கை கீரையை உணவில் சேர்ப்பதற்கு முன் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.

முருங்கை கீரை தமிழர் பாரம்பரிய உணவு மற்றும் மருத்துவ மரபில் சிறப்பான இடம் பெற்ற இயற்கை ஊட்டச்சத்து நிறைந்த கீரையாகும். இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, எலும்பு ஆரோக்கியம், செரிமானம், இதய நலம் மற்றும் உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய பல ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகிறது. இருப்பினும், இது ஒரு ஆரோக்கியமான உணவின் ஒரு பகுதியாகவே கருதப்பட வேண்டும்; எந்த நோய்க்கும் தனிப்பட்ட மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தக் கூடாது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

நாள்பட்ட நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவோம்!

பகல் நேர அதீத தூக்கம்: இது உடல்நலப் பாதிப்பா?

மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!

மனித ஆயுளை குறைக்கும் துரித உணவுகள்!

புகைப்பிடிக்காதவர்களிடம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புற்றுநோய்!

தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?

பிரபலமானவை

இன்றைய ராசிபலன் (20 ஜூலை 2026): இந்த 4 ராசிகளுக்கு இன்று அதிர்ஷ்ட மழை… புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்!
இன்றைய ராசிபலன் – 17 ஜூலை 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டப்போகிறதாம்!
அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் உச்ச தலைவர் கடும் எச்சரிக்கை: ‘மறக்க முடியாத பாடம் கற்பிப்போம்’
தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் – 15 ஜூலை 2026: இன்று இந்த 3...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 14 ஜூலை 2026: 4 ராசிகளுக்கு இன்று பதட்டமான...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (13 ஜூலை 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (12 ஜூலை 2026 – 18 ஜூலை 2026):...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 11 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

ஹோட்டல் ஸ்டைல் கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
நெல்லை ஸ்டைல் தேங்காய்ப்பால் கோழி குழம்பு
by இளவரசி
வெறும் தோசையை விட முட்டை தோசை ஏன் சிறந்தது?
by இளவரசி
காரசாரமான சிக்கன் மிளகு கிரேவி – எப்படி செய்வது?
by இளவரசி
ஓட்ஸ், முட்டையில் சத்தான காலை உணவு!
by இளவரசி

மருத்துவம்

பகல் நேர அதீத தூக்கம்: இது உடல்நலப் பாதிப்பா?
by இளவரசி
மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி
மனித ஆயுளை குறைக்கும் துரித உணவுகள்!
by இளவரசி
புகைப்பிடிக்காதவர்களிடம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புற்றுநோய்!
by இளவரசி
தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி

சினிமா

தலைமுறைகளை கடந்து தேசிய விருதுகளை தொடர்ந்து குவித்து வரும் சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம்

by பூங்குன்றன்
நடிகர் விஜய் நடிக்கும் ‘ஜன நாயகன்’ படத்தின் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் ‘அவிரா’!
by பூங்குன்றன்
அருள்வான் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘வாணவேடிக்கை’ படத்தின் தொடக்க விழா
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

அருள்வான் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

தமிழ் – முஸ்லிம் கட்சிகளின் புதிய கூட்டணியும் சர்வதேசப் பொறிமுறையும் | அ. நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
ஈழத்தமிழர் அரசியலமைப்பு நிர்ணய பொதுச்சபை யாருக்காக? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித், ஆயர் ஜஸ்ரின் – அரசியல் நோக்கும் பின்னணியும்! |...
by பூங்குன்றன்
இரு தலைமுறைகளின் மிகுதிறன் | ஜெர்மனியில் தந்தை மகனின் ஓவியக் கண்காட்சி
by பூங்குன்றன்
பாரதிராஜா – பாக்கியராஜ் கூட்டிணைப்பு ஓர் காவியம் | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.