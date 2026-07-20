முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்

முருங்கை கீரை (Moringa Leaves) தமிழர் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் நூற்றாண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒரு முக்கியமான மூலிகை உணவாகும். “அதிசய மரம்” என்று அழைக்கப்படும் முருங்கை மரத்தின் இலைகள், உடலுக்கு தேவையான பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குவதோடு, ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் இயற்கை உணவாகவும் கருதப்படுகின்றன.
1. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவும்
முருங்கை கீரையில் வைட்டமின் A, வைட்டமின் C மற்றும் பல்வேறு ஆன்டிஆக்ஸிடென்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை உடலின் நோய் எதிர்ப்பு திறனை ஆதரிக்கவும், செல்களை ஆக்ஸிடேட்டிவ் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கவும் உதவக்கூடும்.
2. இரத்த சோகையைத் தடுக்க உதவக்கூடும்
இரும்புச் சத்து மற்றும் ஃபோலேட் போன்ற சத்துக்கள் இருப்பதால், சிவப்பு இரத்த அணுக்கள் உருவாகுவதற்கு முருங்கை கீரை துணைபுரியலாம். இதனால் இரத்த சோகை ஏற்படும் அபாயத்தை குறைக்க உதவியாக இருக்கலாம்.
3. எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது
கால்சியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் மக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் நிறைந்த முருங்கை கீரை, எலும்புகள் மற்றும் பற்களின் வலிமையைப் பராமரிக்க உதவக்கூடும். வளர்ந்து வரும் குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களின் உணவில் இதை அளவோடு சேர்ப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்.
4. செரிமானத்தை மேம்படுத்த உதவும்
முருங்கை கீரையில் உள்ள நார்ச்சத்து குடலின் இயல்பான செயல்பாட்டை ஆதரிக்கிறது. இது மலச்சிக்கலைக் குறைக்கவும், செரிமானத்தை சீராக வைத்திருக்கவும் உதவக்கூடும்.
5. இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவலாம்
சில ஆய்வுகள், முருங்கை கீரையில் உள்ள சில தாவரச் சேர்மங்கள் இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துவதில் உதவக்கூடும் எனக் கூறுகின்றன. இருப்பினும், நீரிழிவு நோயாளிகள் இதை மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாக அல்லாமல், மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் மட்டுமே உணவில் சேர்க்க வேண்டும்.
6. இதய ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கலாம்
முருங்கை கீரையில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடென்ட்கள் மற்றும் தாவர வேதிப்பொருட்கள் உடலில் ஏற்படும் அழற்சியைக் குறைக்கவும், இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கவும் உதவக்கூடும். மேலும், கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் இதன் பங்கு குறித்து ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
7. கண் பார்வையைப் பாதுகாக்க உதவும்
வைட்டமின் A மற்றும் பீட்டா கரோட்டீன் நிறைந்த முருங்கை கீரை, கண்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும், பார்வைத் திறனை ஆதரிக்கவும் உதவக்கூடும்.
8. சருமம் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது
முருங்கை கீரையில் உள்ள வைட்டமின் E, வைட்டமின் C மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடென்ட்கள் சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுவதுடன், முடி வளர்ச்சிக்கும் ஆதரவாக இருக்கக்கூடும்.
9. உடலின் அழற்சியைக் குறைக்க உதவக்கூடும்
பாரம்பரிய மருத்துவத்தில், மூட்டு வலி மற்றும் உடல் அழற்சி தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு முருங்கை கீரை பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது. இதில் உள்ள சில இயற்கைச் சேர்மங்கள் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
10. உடல் சக்தியை அதிகரிக்க உதவலாம்
புரதம், இரும்புச் சத்து, பொட்டாசியம் மற்றும் பல்வேறு தாதுக்கள் நிறைந்த முருங்கை கீரை, உடலின் சக்தியைப் பராமரிக்கவும், சோர்வைக் குறைக்கவும் உதவக்கூடும்.
முருங்கை கீரையை எப்படி உணவில் சேர்ப்பது?
முருங்கை கீரை பொரியல்
முருங்கை கீரை கூட்டு
முருங்கை கீரை சூப்
முருங்கை கீரை அடை
பருப்பு சேர்த்து முருங்கை கீரை மசியல்
கீரை சாறு அல்லது ஸ்மூத்தி (அளவோடு)
கவனிக்க வேண்டியவை
முருங்கை கீரை மிகவும் சத்தான உணவாக இருந்தாலும், அளவுக்கு அதிகமாக உட்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். கர்ப்பிணிப் பெண்கள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள் மற்றும் நீரிழிவு, இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்களுக்காக மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்பவர்கள், தினசரி அதிக அளவில் முருங்கை கீரையை உணவில் சேர்ப்பதற்கு முன் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.
முருங்கை கீரை தமிழர் பாரம்பரிய உணவு மற்றும் மருத்துவ மரபில் சிறப்பான இடம் பெற்ற இயற்கை ஊட்டச்சத்து நிறைந்த கீரையாகும். இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, எலும்பு ஆரோக்கியம், செரிமானம், இதய நலம் மற்றும் உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய பல ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகிறது. இருப்பினும், இது ஒரு ஆரோக்கியமான உணவின் ஒரு பகுதியாகவே கருதப்பட வேண்டும்; எந்த நோய்க்கும் தனிப்பட்ட மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தக் கூடாது.