சிக்கனின் கழுத்து, இதயம், தோல் சாப்பிட்டால் நல்லதா? கெட்டதா?

சிக்கன் சாப்பிடும் போது பெரும்பாலானவர்கள் மார்பு, தொடை போன்ற பகுதிகளையே விரும்புவார்கள். ஆனால் சிலர் சிக்கனின் கழுத்து, இதயம், தோல் போன்ற பகுதிகளையும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். “இவை சாப்பிட்டால் நல்லதா? கெட்டதா?” என்ற கேள்வி பலருக்கும் இருக்கும். ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பார்க்கலாம்.
🐔 சிக்கன் கழுத்து
நன்மைகள்:
புரதம் (Protein) மற்றும் சில முக்கிய தாதுக்கள் உள்ளன
எலும்புச் சாறு (bone broth) செய்வதற்கு பயன்படும்
சுவை அதிகம், சூப் மற்றும் கிரேவி தயாரிக்க உதவும்
கவனிக்க வேண்டியது:
கொழுப்பு (Fat) மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் அதிகம்
அடிக்கடி சாப்பிட்டால் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு பாதிப்பு
முழுமையாக சமைக்காமல் சாப்பிட்டால் தொற்று அபாயம்
❤️ சிக்கன் இதயம்
நன்மைகள்:
உயர்ந்த புரதச்சத்து
வைட்டமின் B12, இரும்புச்சத்து (Iron), ஜிங்க் அதிகம்
இரத்த உற்பத்தி மற்றும் தசை வளர்ச்சிக்கு உதவும்
கவனிக்க வேண்டியது:
கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகம்
உயர் ரத்த அழுத்தம், இதய நோயுள்ளவர்கள் அளவோடு சாப்பிட வேண்டும்
வாரத்திற்கு 1–2 முறை போதுமானது
🟡 சிக்கன் தோல்
நன்மைகள்:
சுவை அதிகம், உணவுக்கு மென்மையும் ரசமும் தரும்
சிறிதளவு ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் (healthy fats) உள்ளன
ஆபத்துகள்:
கலோரியும், செறிந்த கொழுப்பும் அதிகம்
உடல் எடை அதிகரிக்க வாய்ப்பு
கொலஸ்ட்ரால் உயரலாம்
எண்ணெயில் வறுத்தால் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு
⚠️ யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்?
உயர் கொலஸ்ட்ரால் உள்ளவர்கள்
இதய நோயாளிகள்
உடல் எடை குறைக்க முயற்சிப்பவர்கள்
நீரிழிவு, ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள்
✅ எப்படி சாப்பிட்டால் பாதுகாப்பு?
வாரத்தில் சில நாட்கள் மட்டும், அளவோடு
வறுத்தல் தவிர்த்து, வேகவைத்தல் / சூப் / கிரேவி
சுத்தமாக கழுவி, நன்றாக வெந்த பிறகே சாப்பிட வேண்டும்
சமநிலையான உணவில் ஒரு பகுதியாக மட்டும் சேர்க்கவும்
🔍 சிக்கனின் கழுத்து, இதயம், தோல் — மூன்றுமே முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டியவை அல்ல. ஆனால் அளவோடு, சரியான முறையில் சமைத்து சாப்பிட்டால் மட்டுமே நன்மை. சுவைக்காக அதிகமாக எடுத்துக் கொண்டால், அது ஆரோக்கியத்திற்கு எதிராக மாறிவிடும்.
நினைவில் வையுங்கள்:
👉 அளவு + முறையான சமையல் = ஆரோக்கியம்