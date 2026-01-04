சுவையும் மணமும் நிறைந்த காலிஃப்ளவர் கிரேவி!

அன்றாட சமையலில் சப்பாதிக்கு ஒரே மாதிரியான கிரேவி செய்து சலிப்பாக இருக்கிறதா? அப்போ இந்த காலிஃப்ளவர் கிரேவியை ஒருமுறை செய்து பாருங்கள். ஹோட்டல் ஸ்டைல் சுவையுடன், வீட்டிலேயே எளிதாக தயாரிக்கக்கூடிய இந்த கிரேவி, குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்.
தேவையான பொருட்கள்:
* காலிஃப்ளவர் – 1
வதக்கி அரைப்பதற்கு…
* எண்ணெய் – 1 டேபிள் ஸ்பூன்
* வெங்காயம் – 2 (நறுக்கியது)
* தக்காளி – 2 (நறுக்கியது)
* பூண்டு – 4 பல்
* இஞ்சி – 1/2 இன்ச்
* முந்திரி – 10
* தண்ணீர் – தேவையான அளவு
தாளிப்பதற்கு…
* எண்ணெய் – 3 டேபிள் ஸ்பூன்
* பட்டை – 1/2 இன்ச்
* கிராம்பு – 3
* ஏலக்காய் – 2
* பிரியாணி இலை – 1
* வெங்காயம் – பாதி (பொடியாக நறுக்கியது)
* மஞ்சள் தூள் – 1/4 டீஸ்பூன்
* மிளகாய் தூள் – 1 1/2 டீஸ்பூன்
* மல்லித் தூள் – 2 டீஸ்பூன்
* கரம் மசாலா – 1 டீஸ்பூன்
* தண்ணீர் – 2 கப்
* உப்பு – சுவைக்கேற்ப
* கொத்தமல்லி – சிறிது
செய்முறை
முதலில் காலிஃப்ளவரை சிறு பூக்களாக பிரித்து நன்றாக கழுவிக் கொள்ள வேண்டும். லேசான உப்பு சேர்த்து கொதிக்கும் தண்ணீரில் 5 நிமிடம் போட்டு எடுத்து வைத்தால் அதன் வாசனையும் கசப்பும் போய்விடும். பின்னர் ஒரு கடாயில் சிறிது எண்ணெய் ஊற்றி, அந்த காலிஃப்ளவரை லேசாக வறுத்து எடுத்துக்கொண்டால் கிரேவியில் சேர்க்கும்போது நன்றாக இருக்கும்.
அதே கடாயில் மீண்டும் எண்ணெய் ஊற்றி, சீரகம், பட்டை, கிராம்பு சேர்த்து வாசனை வரும்வரை வதக்குங்கள். பின்னர் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்க வேண்டும். அதற்கு பின் இஞ்சி–பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்குவது முக்கியம்.
இப்போது தக்காளி பியூரியை சேர்த்து உப்பு, மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், மல்லித் தூள், கரம் மசாலா தூள் ஆகியவற்றை சேர்த்து எண்ணெய் பிரியும் வரை நன்றாக கிளறுங்கள். இந்த கட்டத்தில்தான் கிரேவியின் உண்மையான சுவை உருவாகும்.
அதன்பின் வறுத்து வைத்த காலிஃப்ளவரை சேர்த்து, தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி மிதமான தீயில் கொதிக்க விடுங்கள். கடைசியாக சிறிது பால் அல்லது ஃப்ரெஷ் கிரீம் சேர்த்தால் கிரேவி இன்னும் ரிச்சாகவும் மென்மையாகவும் இருக்கும். மேலே கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கினால் மணம் தூக்கும்.
சூடான சப்பாதி, ரொட்டி அல்லது பரோட்டாவுடன் இந்த காலிஃப்ளவர் கிரேவி சேர்த்தால், வீட்டில் அனைவரும் மீண்டும் மீண்டும் கேட்பது நிச்சயம். சிம்பிள் பொருட்களால் செய்யக்கூடிய இந்த ரெசிபி, உங்கள் தினசரி சமையலை இன்னும் ஸ்பெஷலாக்கும்.