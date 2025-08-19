WhatsApp
Tuesday, August 19, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
6,000க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச மாணவர் விசாக்களை இரத்து செய்த அமெரிக்கா!
பழங்கள், காய்கறிகளை பயிரிட்டு கடைகளுக்கு விற்கும் தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்கள்!
அமெரிக்க – உக்ரேனிய ஜனாதிபதிகள் மீண்டும் சந்திப்பு; கவனத்தை ஈர்த்த...
இந்திய – சீன எல்லை தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை புதுடில்லியில் ஆரம்பமாகிறது!
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது…
குரு பகவானுக்கு விருப்பமான ராசிகள்!
நீரிழிவு நோயாளிகள் சீத்தாப்பழத்தை தவிர்க்க வேண்டுமா?
‘மஞ்சும்மல் பொய்ஸ்’ இயக்குநர் இயக்கத்தில் உருவாகும்’ பாலன் ‘
நீரிழிவு நோயாளிகள் சீத்தாப்பழத்தை தவிர்க்க வேண்டுமா?

written by இளவரசி
சீத்தாப்பழம் (Custard Apple) என்பது சுவையாகவும், ஊட்டச்சத்துக்களால் நிறைந்ததுமான ஒரு பழமாகும். இதில் வைட்டமின் சி, வைட்டமின் ஏ, பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், மற்றும் இரும்புச்சத்து போன்ற முக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்கள் அடங்கியுள்ளன. இவை உடல் பாதுகாப்பு சக்தியை (immune system) மேம்படுத்துவதில் பெரிதும் உதவுகின்றன.

நீரிழிவு நோயாளிகள் – முக்கிய கவனம்

சீத்தாப்பழம் இயற்கையான இனிப்புடன் கூடியது. இதில் உள்ள இயற்கை சர்க்கரைகளால் இரத்த சர்க்கரை (blood sugar) அளவு அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால், நீரிழிவு (diabetes) உள்ளவர்கள் இதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி ஏற்படுகிறது.

உண்மை என்ன?

முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால், சாப்பிடும் அளவு மற்றும் நேரத்தை சரியாகக் கவனிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.

சீத்தாப்பழம் வழங்கும் நன்மைகள்:

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி – வைட்டமின் சி மற்றும் ஏ.

இரத்த அழுத்த கட்டுப்பாடு – பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம்.

செரிமானம் மேம்பாடு – நார்ச்சத்து (dietary fiber) அதிகம்.

இரத்த சோகை தடுப்பு – இரும்புச் சத்து.

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நார்ச்சத்து முக்கியமானது, ஏனெனில் இது இரத்த சர்க்கரையை திடீரென உயர்வதிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

எப்போது, எப்படி சாப்பிடலாம்?

அளவு: சிறிய அளவிலான சீத்தாப்பழத்தை மட்டும் சாப்பிட வேண்டும்.

அதிரடி இல்லாமல்: தினமும் சாப்பிடக்கூடாது. வாரத்திற்கு 2-3 முறைகள் போதுமானது.

சாப்பிடும் நேரம்: வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவதைக் காட்டிலும் உணவுக்குப் பிறகு சாப்பிடுவது பாதுகாப்பானது.

இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கண்காணிக்கவும்: சீத்தாப்பழம் சாப்பிடும் முன் மற்றும் பின்னர் உங்கள் இரத்த சர்க்கரையை பரிசோதிக்க வேண்டும்.

மருத்துவரின் ஆலோசனை: உங்கள் உடல்நிலைக்கு ஏற்ப, மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறுவது மிக அவசியம்.

முக்கியமாக மனதில் கொள்ளவேண்டியது – சீத்தாப்பழம் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு முற்றிலும் தடைசெய்யப்பட வேண்டிய பழமல்ல. ஆனால், மிதமான அளவில், சரியான நேரத்தில், கண்காணிப்புடன், மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் சாப்பிடும்போது, இது ஒரு சுவையான மற்றும் நன்மை தரும் பழமாக இருக்கக்கூடும்.

“அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் விஷம்!”

(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

