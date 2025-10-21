WhatsApp
Tuesday, October 21, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
இராணுவ தளங்களை அச்சுறுத்தும் ட்ரோன்களை சுட்டு வீழ்த்த தயாராகும் இங்கிலாந்து!
இந்தோனேசியாவில் மரண தண்டனையை எதிர்நோக்கிருந்த இங்கிலாந்து பெண் விடுதலை!
ஜப்பான் வரலாற்றில் முதல் பெண் பிரதமர் தெரிவு!
லூவர் அருங்காட்சியகத்திலிருந்து பிரான்ஸ் அரச நகைகள் கொள்ளை; 7 நிமிடத்தில்...
2.6 மில்லியன் அகல் விளக்குகள் ஏற்றி அயோத்தியில் கின்னஸ் சாதனை!
மழை நேர மட்டன் கொத்துக்கறி 🌧️🍛
பசு சிலையின் பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம்
‘No Sugar Diet’ எடையைக் குறைக்க உதவுமா?
Home மருத்துவம் 'No Sugar Diet' எடையைக் குறைக்க உதவுமா?

‘No Sugar Diet’ எடையைக் குறைக்க உதவுமா?

2 minutes read
No Sugar Diet

இன்றைய காலத்தில் பலர் தங்களின் உடல் எடையைக் குறைத்து ஆரோக்கியமாகவும், அழகாகவும், ஃபிட்டாகவும் இருக்க விரும்புகின்றனர். அதற்காக பலவிதமான டயட்டுகளை பின்பற்றி வருகிறார்கள்.

ஆனால், எல்லா டயட்டுகளும் அனைவருக்கும் பொருந்தாது. சிலருக்கு சில வகையான டயட்டுகள் சிறந்த பலனை தரும், சிலருக்கு எந்த மாற்றமும் தெரியாது.

சமீபத்தில் பெரிதும் பேசப்படும் டயட்டுகளில் ஒன்று தான் “No Sugar Diet” (நோ சுகர் டயட்).

நோ சுகர் டயட் என்றால் என்ன?

பெயரிலேயே தெரிகிறது போல, நோ சுகர் டயட் என்பது சர்க்கரை உட்கொள்ளலை முழுமையாக அல்லது ஒரு அளவிற்கு குறைப்பது. அதாவது, காபி, டீ போன்ற பானங்களில் சேர்க்கும் சர்க்கரையையும், பிஸ்கட், கேக், பிரட் போன்ற இனிப்பு அல்லது செயற்கை சர்க்கரை உள்ள உணவுகளையும் தவிர்ப்பது.

எடை இழப்பின் அடிப்படை

எடை இழப்பு என்பது உடலில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள கொழுப்பை எரிப்பதன் மூலம் ஏற்படுகிறது. உடல் கலோரிகள் குறைவாக கிடைக்கும் போது, அதற்குப் பதிலாக சேமித்திருக்கும் கொழுப்பை எரித்து ஆற்றலாக மாற்றும். இதற்கு “கலோரி தட்டுப்பாடு” மிக முக்கியம்.

அதாவது, நாம் எடுத்துக் கொள்கிற கலோரிகள் அளவைக் குறைத்து, உடல் இயங்குவதற்குத் தேவையான அளவு மட்டுமே உணவு எடுத்துக் கொள்வது.

இன்சுலின் மற்றும் கொழுப்பு சேமிப்பு

உடலில் கொழுப்பு சேமிப்பதற்கு முக்கிய காரணமாகும் ஹார்மோன் ஒன்றாகும் இன்சுலின். இது அதிகமாக இருந்தால், பசி அதிகரிக்கும், கொழுப்பு எரிப்பு மந்தமாகும். எனவே, இன்சுலின் அளவை கட்டுப்படுத்துவது முக்கியம். இதற்காக மாவுச்சத்து (carbohydrates) குறைத்து, நார்ச்சத்து, புரோட்டீன், ஆரோக்கியமான கொழுப்புக்கள் போன்றவற்றை அதிகம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் உணவுக்கிடையிலான இடைவெளியை சரியாகப் பராமரிப்பதும் உதவியாகும்.

சர்க்கரை தவிர்ப்பது உண்மையில் பயனளிக்குமா?

பலர் 14 அல்லது 21 நாட்கள் சர்க்கரையை தவிர்த்து “நோ சுகர் டயட்” பின்பற்றுகின்றனர். ஆனால், இது உண்மையில் எடையைக் குறைக்கிறதா?
நாம் தினசரி சர்க்கரையை இரண்டு வழிகளில் உட்கொள்கிறோம் —

நேரடியாக: காபி, டீ போன்றவற்றில் சேர்த்து.

மறைமுகமாக: பிஸ்கட், கேக், பிரட் போன்ற உணவுகளில் உள்ள மறைமுக சர்க்கரையின் மூலம்.

இந்த மறைமுக சர்க்கரைதான் அதிக ஆபத்தானது. இது ஒரு நாளைக்கு சுமார் 40–50 கிராம் வரை சேர்ந்து, கூடுதல் கலோரிகளை தருகிறது மற்றும் இன்சுலின் அளவையும் பாதிக்கிறது.

மாறாக, காபி அல்லது டீயில் சேர்க்கும் சர்க்கரை அளவு தினமும் சராசரியாக 3–5 ஸ்பூன் மட்டுமே. எனவே வெறும் காபி, டீயில் உள்ள சர்க்கரையை தவிர்த்தால் மட்டும் பெரும் மாற்றம் ஏற்படாது.

ஆனால், இனிப்பு உணவுகளை முழுமையாகத் தவிர்த்தால், கலோரி அளவு குறையும், இன்சுலின் நிலை சீராகும், பசி உணர்வு குறையும், இதனால் உடல் எடையும் குறையும்.

சர்க்கரையைத் தவிர்ப்பது ஆரோக்கியமான முடிவு தான். ஆனால், வெறும் பானங்களில் உள்ள சர்க்கரையை மட்டும் நிறுத்துவது போதாது. பிஸ்கட், கேக், பிரட், இனிப்பு பானங்கள், செயற்கை சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட உணவுகள் அனைத்தையும் குறைத்தால்தான் “நோ சுகர் டயட்” உண்மையில் பலன் தரும்.

சர்க்கரையை முழுமையாக தவிர்ப்பதன் மூலம் உடல் எடை குறைவதோடு, சக்தி, மன அமைதி மற்றும் உடல் ஆரோக்கியம் கூட மேம்படும்.

சிறு மாற்றம், பெரிய பலன்!
இனிப்பு சுவையை விட்டு விடுங்கள், இனிமையான ஆரோக்கியத்தை அடையுங்கள்.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

