குளிர்காலத்தில் ஆரஞ் பழம் சாப்பிட்டலாமா?

🍊 குளிர்காலத்தில் ஆரஞ்சின் முக்கியத்துவம்
குளிர்காலம் தொடங்கியதும் சந்தையில் பல சுவையான மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த பழங்கள் கிடைக்கத் தொடங்குகின்றன. அவற்றில் ஆரஞ்சு மிக முக்கியமான ஒன்று. இது வைட்டமின் சி நிறைந்த, ஜூசியான மற்றும் சுவையான பழமாகும். ஆரஞ்சு உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து, குளிர்கால நோய்களுக்கு எதிராக உடலை வலுப்படுத்துகிறது.
💪 ஆரஞ்சு சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்
ஆரஞ்சில் உள்ள வைட்டமின் சி உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது.
இது வைரஸ் தொற்றுகள், சளி மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற பிரச்சினைகளிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது.
ஆரஞ்சு பழத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் (antioxidants) செல்களுக்கு சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கின்றன.
🌸 சரும ஆரோக்கியத்திற்கு ஆரஞ்சின் பயன்
குளிர்காலத்தில் சருமம் வறண்டு, உயிரற்றதாக மாறுவது சாதாரணம். ஆனால் ஆரஞ்சு இதை சரி செய்யும் இயற்கை மருந்தாக செயல்படுகிறது.
ஆரஞ்சில் உள்ள வைட்டமின் சி சரும ஈரப்பதத்தை பராமரிக்கிறது.
இது கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்து சுருக்கங்களைத் தடுக்கிறது.
ஆரஞ்சு சாறு அல்லது பழத்தை உட்கொள்வது சருமத்திற்கு இயற்கையான பளபளப்பை தருகிறது.
🍽️ செரிமானத்திற்கு உதவும் நார்ச்சத்து
ஆரஞ்சு நார்ச்சத்து நிறைந்தது. இது செரிமான அமைப்பை வலுப்படுத்தி, குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் மலச்சிக்கல் மற்றும் வாயு பிரச்சினைகளை குறைக்க உதவுகிறது.
தினசரி உணவில் ஆரஞ்சு சேர்ப்பது வயிற்று சுத்தத்தையும் சீரான செரிமானத்தையும் ஊக்குவிக்கிறது.
🤧 ஆரஞ்சு சாப்பிட்டால் சளி வரும் என்கிற நம்பிக்கை – உண்மையா?
பலர் குளிர்காலத்தில் ஆரஞ்சு சாப்பிட்டால் சளி பிடிக்கும் என நம்புகின்றனர். ஆனால் உணவியல் நிபுணர்கள் இதை முழுமையாக தவறான கருத்து என்கிறார்கள்.
ஆரஞ்சு சுத்தமாகவும் மிக குளிர்ச்சியாக இல்லாவிட்டால் அது உடலுக்கு எந்த தீங்கும் விளைவிக்காது.
மாறாக, அது சளி மற்றும் தொற்றுகளுக்கு எதிராக போராடும் சக்தியை உடலுக்கு வழங்குகிறது.
ஆனால், ஏற்கனவே தொண்டை வலி அல்லது டான்சில்ஸ் இருந்தால் அந்த நேரத்தில் ஆரஞ்சைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
🕐 ஆரஞ்சு சாப்பிட சிறந்த நேரம்
காலை அல்லது மதியம் ஆரஞ்சு சாப்பிடுவது சிறந்தது.
வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட வேண்டாம்.
ஒரு நாளில் 1 அல்லது 2 ஆரஞ்சுகள் போதுமானது.
முழு பழத்தைச் சாப்பிடுவது, சாற்றை விட நார்ச்சத்தின் முழு நன்மைகளை அளிக்கும்.
குளிர்காலத்தில் ஆரஞ்சு சாப்பிடுவது சளி வர வைப்பதில்லை, மாறாக உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உயர்த்தி, சருமத்தையும் செரிமானத்தையும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. 🍊💪