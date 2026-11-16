வேத ஜோதிடத்தின்படி, அழகு, காதல், ஆடம்பரம், செல்வம் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றின் காரணியாக சுக்கிரன் கருதப்படுகிறார். ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ராசிகளின் அதிபதியான சுக்கிரன், தற்போது கன்னி ராசியில் தனது வக்ர இயக்கத்தை நிறைவு செய்து பயணித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், 2026 நவம்பர் 22 ஆம் திகதி சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசிக்குள் நுழையவுள்ளார். இதன் மூலம் பஞ்சமகாபுருஷ ராஜயோகங்களில் ஒன்றான மாளவ்ய ராஜயோகம் உருவாகவுள்ளது.
அதேவேளையில், புதனும் துலாம் ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் சுக்கிரன் மற்றும் புதன் இணைவின் மூலம் லட்சுமி நாராயண ராஜயோகமும் உருவாகும் என ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது.
இந்த கிரக அமைப்புகளின் தாக்கம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம். குறிப்பாக, சில ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள், பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி போன்ற சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும்.
அந்த வகையில், நவம்பர் 22 ஆம் திகதி உருவாகும் மாளவ்ய ராஜயோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறக்கூடிய 3 ராசிகள் குறித்து இப்போது பார்க்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசியின் ஏழாவது வீட்டில் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் மாளவ்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும்.
வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைப்பதுடன், நல்ல லாபத்தைத் தரக்கூடிய ஒப்பந்தங்களும் கிடைக்கலாம். தொழிலை விரிவுபடுத்த விரும்புபவர்களுக்கு இது சாதகமான காலமாக அமையலாம்.
பணிபுரிபவர்களுக்கு அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். நீண்ட காலமாக வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
மேலும், திருமண வாழ்க்கையில் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறைந்து, வாழ்க்கைத் துணையுடனான உறவு வலுப்பெறக்கூடும். இதனால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் அதிகரிக்கலாம்.
கன்னி
கன்னி ராசியின் இரண்டாவது வீட்டில் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மாளவ்ய ராஜயோகத்தின் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும்.
பணம் சம்பாதிப்பதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். நீண்ட காலமாக வசூலாகாமல் இருந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும் வாய்ப்பும் உள்ளது. சிலர் புதிய தொழிலைத் தொடங்குவதற்கான முயற்சிகளில் வெற்றி பெறலாம்.
நீண்ட காலமாகத் திட்டமிட்டு வந்த இலக்குகளை அடைவதற்கான சூழல் உருவாகக்கூடும். பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதுடன், குடும்பத்தின் தேவைகளையும் சிறப்பாக நிறைவேற்ற முடியும்.
இருப்பினும், இந்தக் காலத்தில் தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் பணத்தைச் சிக்கனமாகச் செலவிடுவது அவசியம். வருமானம் அதிகரிக்கும் அதேவேளையில் சேமிப்பிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
துலாம்
துலாம் ராசியின் முதல் வீட்டில் சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் மாளவ்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான காலமாக அமையக்கூடும்.
தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதுடன், சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரலாம். தனிப்பட்ட திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு நல்ல லாபம் ஈட்டுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகலாம்.
புதிய வருமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கக்கூடும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும் வாய்ப்புள்ளது. பணிபுரிபவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
ஒட்டுமொத்தமாக, பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் தொழில் வளர்ச்சியையும் எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்பவர்களுக்கு இந்தக் காலம் சாதகமாக அமையலாம்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.