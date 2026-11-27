வேத ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த மாற்றங்கள் தொழில், பொருளாதாரம், குடும்பம், காதல் மற்றும் ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று, சில ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியும் நிதி ஆதாயங்களும் கிடைக்கக்கூடும். அதேவேளை, சிலர் செலவுகள் மற்றும் உறவுகள் தொடர்பான விடயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டியிருக்கும்.
இன்றைய தினம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களைப் பார்ப்போம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தொழில் ரீதியாகச் சாதகமான நாளாக அமையக்கூடும். வியாபாரத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு நீண்டகாலமாகத் தடைப்பட்டிருந்த லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதிப் பிரச்சினைகளால் முடங்கியிருந்த பணிகளை மீண்டும் தொடங்கி வெற்றிகரமாக முடிக்கலாம்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுமையும் நிலவக்கூடும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். இருப்பினும், உடல்நலப் பிரச்சினைகளை அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம். குறிப்பாக வயிறு தொடர்பான உபாதைகள் இருப்பவர்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இன்று காதல் மற்றும் உறவுகள் தொடர்பான விடயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது தவறான புரிதல்கள் ஏற்படக்கூடும்.
பொருளாதாரத்தைப் பொறுத்தவரை, வருமானத்தை விட செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் ஒவ்வொரு செயலையும் நிதானமாக மேற்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக வியாபாரிகள் பேசும் வார்த்தைகளில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிதி ரீதியாகச் சாதகமான நாளாக இருக்கலாம். கடந்த காலப் பிரச்சினைகளை மறந்து எதிர்கால இலக்குகளை நோக்கி முன்னேறுவது நல்ல பலன்களைத் தரக்கூடும்.
பெரிய செலவுகளை மேற்கொள்வதற்கு முன்பு வருமானம் மற்றும் சேமிப்பு குறித்து கவனமாகச் சிந்திக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவலாம். வீட்டை அழகுபடுத்துவது அல்லது வீட்டில் சில மாற்றங்களைச் செய்வது தொடர்பான திட்டங்களை முன்னெடுக்கலாம். இதற்கு குடும்பத்தினரின் ஆதரவும் கிடைக்கக்கூடும்.
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்கள் இன்று தங்களின் நிதி நிலைமை தொடர்பாகக் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதிகரித்து வரும் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன், பணப் பரிவர்த்தனைகளிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
கவனக்குறைவாகச் செயல்பட்டால் பண இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் சட்டம் தொடர்பான விவகாரங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தேவையற்ற பிரச்சினைகளில் சிக்காமல் இருப்பதற்கு முக்கிய முடிவுகளை நிதானமாக எடுப்பது நல்லது.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று குடும்ப உறவுகளில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக்கூடும். எனவே, மற்றவர்களிடம் பேசும்போதும் நடந்துகொள்ளும்போதும் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
பொருளாதார நிலை வழக்கத்தை விடச் சிறப்பாக இருக்கலாம். செலவுகளைச் சமாளிப்பதுடன், நாளின் பிற்பகுதியில் எதிர்பாராத பணவரவும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரிகளுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கக்கூடும். உடல்நலத்திலும் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம்.
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கக்கூடும். பணியிடத்திலும் வியாபாரத்திலும் கூடுதல் பொறுப்புகள் ஏற்படலாம். எனவே, அன்றைய பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு மேற்கொள்வது நல்லது.
நிதி ரீதியாகச் செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. வருமானத்தை விடச் செலவுகள் அதிகமாகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். எதிர்கால நிதி நெருக்கடிகளைத் தவிர்ப்பதற்கு சேமிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்கள் இன்று மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் இருக்கக்கூடும். நம்பிக்கைக்குரிய சக ஊழியர்களுடன் தங்களின் எண்ணங்களையும் திட்டங்களையும் பகிர்ந்துகொள்ள ஏற்ற நாளாக அமையலாம்.
இருப்பினும், சில விடயங்கள் மனதளவில் கவலையை ஏற்படுத்தக்கூடும். மாணவர்கள் கல்வியில் முழுக் கவனத்தையும் செலுத்துவது நல்லது. பயணங்களின் மூலம் புதிய அனுபவங்களையும் முக்கியமான தகவல்களையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்யுங்கள்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இன்று உற்சாகத்துடனும் சுறுசுறுப்புடனும் செயல்படுவார்கள். புதிய சொத்துகளை வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். இது குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கக்கூடும்.
பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வியாபாரத்தில் மேற்கொள்ளும் மாற்றங்கள் சாதகமான பலன்களைத் தரக்கூடும். புதிய தொழில் தொடங்குவது தொடர்பான முயற்சிகளும் வெற்றியடைய வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிதமான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும். வேலைகளில் கவனச்சிதறல் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். பெரிய முதலீடுகளை மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டால், அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து அனைத்து விடயங்களையும் ஆராய்வது அவசியம்.
பிள்ளைகள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்களின் முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. பொறுப்புகளைச் சரியாக நிறைவேற்றுவது நல்ல முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதகமான நாளாக அமையக்கூடும். நண்பர்களுடன் பயணம் மேற்கொள்வதற்கும் புதிய முதலீடுகள் குறித்து ஆராய்வதற்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.
வியாபாரத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும். இருப்பினும், புதிய நபர்களுடன் பழகும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தேவையற்ற விவாதங்கள் மற்றும் சர்ச்சைகளில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தி நிதானமாகச் செயல்படுவது அமைதியான நாளுக்கு வழிவகுக்கும்.
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வெற்றிகரமான நாளாக அமையக்கூடும். உங்களின் யோசனைகள் மற்றும் திட்டங்கள் நல்ல பலன்களைத் தர வாய்ப்புள்ளது. தொழில் மற்றும் வியாபார முயற்சிகள் மூலம் லாபம் கிடைக்கலாம்.
வீட்டிற்கு முக்கியமான விருந்தினர் வருகை தரக்கூடும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் இடம்பெறலாம். பூர்வீகச் சொத்துகள் தொடர்பான விடயங்களில் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்த பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணவும், உரிய உரிமைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளவும் சந்தர்ப்பம் அமையலாம்.
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடும். குடும்பத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் சூழல் உருவாகலாம். நீண்டகாலமாக நிலவி வந்த குடும்பப் பிரச்சினைகள் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகளைத் தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்பும் கிடைக்கலாம்.
பேச்சிலும் உணர்ச்சிகளிலும் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது அவசியம். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதற்கு ஏற்ற நாளாக அமையலாம். குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கக்கூடும். நிதி ரீதியாகவும் சாதகமான மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம்.
இன்றைய ராசிபலன் குறிப்பு
நவம்பர் 27ஆம் திகதி மேஷம், சிம்மம், விருச்சிகம் மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் காணப்படுவதாக ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இவை பொதுவான ராசிபலன்கள் மட்டுமே. தனிப்பட்ட ஜாதகம் மற்றும் கிரக நிலைகளைப் பொறுத்துப் பலன்கள் மாறுபடலாம்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.