முடக்கத்தான் கீரை பாரம்பரியமாக உணவில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கீரை வகையாகும். இந்தக் கீரையை வைத்து சுவையான தோசை தயாரிக்கலாம் என்பது பலருக்குத் தெரியாது. வழக்கமான தோசையைவிட வித்தியாசமான சுவையுடன், சத்தான உணவாகவும் இதைச் செய்து சாப்பிடலாம்.
குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரும்பிச் சாப்பிடும் வகையில் முடக்கத்தான் கீரை தோசையை வீட்டிலேயே எளிதாகத் தயாரிக்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்
– இட்லி அரிசி – 1 கப்
– பச்சரிசி – ½ கப்
– உளுந்து – ¼ கப்
– வெந்தயம் – ½ தேக்கரண்டி
– முடக்கத்தான் கீரை – 1 கப்
– பச்சை மிளகாய் – 2
– சீரகம் – ½ தேக்கரண்டி
– இஞ்சி – சிறிய துண்டு
– உப்பு – தேவையான அளவு
– எண்ணெய் – தேவையான அளவு
செய்முறை
1. மாவு தயாரித்தல்
இட்லி அரிசி, பச்சரிசி, உளுந்து மற்றும் வெந்தயத்தை ஒன்றாகக் கழுவி 4 மணி நேரம் ஊறவைக்கவும். பின்னர் தேவையான தண்ணீர் சேர்த்து மிருதுவாக அரைத்துக்கொள்ளவும். இந்த மாவை 6 முதல் 8 மணி நேரம் புளிக்கவிடவும்.
2. முடக்கத்தான் கீரையைத் தயாரித்தல்
முடக்கத்தான் கீரையை நன்றாகச் சுத்தம் செய்து, இலைகளை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கொள்ளவும். பின்னர் தண்ணீரில் நன்றாகக் கழுவி வடிகட்டவும்.
3. கீரை விழுது தயாரித்தல்
ஒரு வாணலியில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி முடக்கத்தான் கீரை, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி மற்றும் சீரகம் சேர்த்து லேசாக வதக்கவும். ஆறியதும் சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து மிருதுவாக அரைத்துக்கொள்ளவும்.
4. மாவுடன் கலத்தல்
அரைத்த கீரை விழுதை ஏற்கெனவே புளித்த தோசை மாவுடன் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தோசை மாவுப் பதத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ளவும்.
5. தோசை சுடுதல்
தோசைக்கல்லைச் சூடாக்கி சிறிதளவு எண்ணெய் தடவவும். பின்னர் ஒரு கரண்டி மாவை ஊற்றி மெல்லியதாக வட்டமாகப் பரப்பவும். சுற்றிலும் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி இருபுறமும் நன்றாக வேகவைத்து எடுக்கவும்.
சுவையான முடக்கத்தான் கீரை தோசை தயார்!
சுவையை அதிகரிக்கும் குறிப்புகள்
– இளம் முடக்கத்தான் கீரையைத் தேர்ந்தெடுத்தால் தோசையின் சுவை நன்றாக இருக்கும்.
– கீரையை அதிக நேரம் வதக்க வேண்டாம்.
– காரம் விரும்புபவர்கள் பச்சை மிளகாயின் அளவை அதிகரிக்கலாம்.
– தோசை மொறுமொறுப்பாக வேண்டுமெனில் மாவைச் சற்று மெல்லியதாக ஊற்றவும்.
எதனுடன் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம்?
முடக்கத்தான் கீரை தோசையை தேங்காய் சட்னி, தக்காளி சட்னி அல்லது காரச் சட்னியுடன் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம்.
முடக்கத்தான் கீரையின் ஊட்டச்சத்துகளையும் தோசையின் சுவையையும் ஒருசேரப் பெற இந்த எளிய உணவை உங்கள் காலை அல்லது இரவு உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
குறிப்பு: முடக்கத்தான் கீரை பாரம்பரியமாக மூட்டு வலி போன்ற பிரச்சினைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், இந்தத் தோசை மூட்டு நோய்களைக் குணப்படுத்தும் என்பதற்கு உறுதியான மருத்துவ ஆதாரம் இல்லை. இதைச் சத்தான உணவின் ஒரு பகுதியாக மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.