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தமிழக உறவுப்பாலத்தின் உதவும் கரங்கள்!
(தோழர் வளவன் – வரதன் சின்னத்துரை, உரும்பிராய், 06/11/1960- 04/11/2026 ) மறைந்த செய்தியை மிகுந்த கனத்த இதயத்தோடு பகிர்ந்து கொள்கிறோம்)
தோழர் வளவன் (வரதன் சின்னத்துரை, உரும்பிராய், 06/11/1960- 04/11/2026 ) மறைந்த செய்தியை மிகுந்த கனத்த இதயத்தோடு பகிர்ந்து கொள்கிறோம். அன்பு, பண்பு, பாசம் நிறைந்த உள்ளத்தோடு அனைவரையும் நேசித்தவர் வளவன். தன்னை அறிந்தவர்கள், அறியாதவர்கள் எனப் பாகுபாடின்றி, யாருக்கு என்ன உதவி தேவைப்பட்டாலும் தனது சக்திக்கு மீறியும் உதவுவதற்குத் தயங்காத மனிதநேயப் பண்புடையவர். நீண்டகாலமாக எம்மோடு நெருக்கமான தோழமை உறவைக் கொண்டிருந்த அவர் எம்மைப் பிரிந்தது சொல்லொண்ணா வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது வாழ்க்கைப் பயணத்தையும், அரசியல் செயற்பாடுகளையும், தோழமையையும், தமிழ் மொழி மற்றும் தமிழ் தேசியத்தின் மீதான அவரது ஆழ்ந்த பற்றுதலையும் நினைவுகூர்வது இந்நேரத்தில் எமது கடமையாகும்.
1983 – ஈழப் போராட்டத்துடன் இணைந்த பயணம்:
1983ஆம் ஆண்டு சுவிட்சர்லாந்திலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த தோழர் வளவன், ஈழ மக்களின் விடுதலைப் போராட்டத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். அக்காலகட்டத்தில் ஈழம் நண்பர்கள் கழகம் (Eelam Friendship Organisation- EFOS) ஊடாக மதுரை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு கிராமப்புறப் பகுதிகளில் அரசியல் பிரச்சாரப் பணிகளில் ஈடுபட்டார். தமிழ்நாட்டு மக்களுடன் இயல்பாகவும் நெருக்கமாகவும் பழகி, ஈழத் தமிழர்களின் அரசியல் நிலைமை, தேசிய விடுதலைப் போராட்டம் மற்றும் மக்களின் உரிமைகள் தொடர்பாகப் பல்வேறு ஆதரவுத் தளங்களை உருவாக்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்காற்றினார்.
1986ஆம் ஆண்டு ஈரோசின் மாணவர் அமைப்பினால் (GUYS) நடத்தப்பட்ட ஆசிய மாணவர் மாநாடு (ASA) ஏற்பாடுகளுக்காக, தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புற மக்களிடமிருந்து பெருமளவிலான நிதியைத் திரட்டித் தந்த அவரது பங்களிப்பு மறக்க முடியாதது. மக்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் அவரது இயல்பும், நம்பிக்கையை உருவாக்கும் ஆற்றலும், அரசியல் செயற்பாடுகளில் அவர் கொண்டிருந்த அர்ப்பணிப்பும் அன்றைய காலகட்டத்தில் பலருக்கு முன்மாதிரியாக அமைந்தன.
1987 – யாழ்ப்பாணத்தில் முதல் சந்திப்பு
1987ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பகாலம் ஈழப் போராட்டத்தின் மிக முக்கியமான அரசியல் மற்றும் இராணுவச் சூழலாக அமைந்திருந்தது. அக்காலகட்டத்தில் ஈழப் புரட்சி அமைப்பின் முக்கிய செயற்பாட்டாளர்கள் பலரும் யாழ்ப்பாணக் களத்திற்குத் திரும்பியிருந்தனர்.
தோழர் வளவனை நாச்சிமார் கோயிலுக்கு அண்மையில் அமைந்திருந்த ஈரோஸ் (EROS) மாணவர் அமைப்பான ‘கைஸ்’ (GUYS) அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடல் ஒன்றில்தான் முதன்முதலாகச் சந்தித்தோம்.
அந்த முதல் சந்திப்பிலேயே அவரது தேசப்பற்றையும், தமிழ் மொழி மீதான ஆழ்ந்த ஆர்வத்தையும், ஈழ மக்களின் விடுதலைக்கான அர்ப்பணிப்பையும் உணர முடிந்தது. அவரது போராட்டப் பயணம் தனிப்பட்ட புகழையோ அங்கீகாரத்தையோ நோக்கியதல்ல; தாயகத்தின் விடுதலையையும் மக்களின் உரிமைகளையும் முன்னிறுத்தியதாகவே அமைந்திருந்தது.
1983ஆம் ஆண்டு சுவிட்சர்லாந்திலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த அவர், ஈழப் போராட்டத்தின் ஆரம்பகால அரசியல் மற்றும் பயிற்சிச் செயற்பாடுகளுடன் தன்னை முழுமையாக இணைத்துக் கொண்டிருந்தார். அரசியல் ரீதியாகத் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு ஆதரவுத் தளங்களை உருவாக்கியதுடன், அந்தத் தொடர்புகளின் ஊடாக ஈழப் போராட்டத்திற்குத் தேவையான பல்வேறு உதவிகளையும் செயற்பாடுகளையும் முன்னெடுத்திருந்தார்.
நாச்சிமார் கோயிலுக்கு அருகிலிருந்த கைஸ் அலுவலகத்தில் ஆரம்பித்த அந்த அரசியல் சந்திப்பு, பின்னர் நீண்டகாலத் தொடர்பாகவும், தோழமை நட்பாகவும், பரஸ்பர நம்பிக்கையுடனான உறவாகவும் வளர்ந்தது.
1987ஆம் ஆண்டு அக்டோபரில் இந்திய இராணுவத்தின் கொடூர நடவடிக்கைகளின் போது, உரும்பராயில் அவரது பெற்றோர் கொல்லப்பட்டனர். குடும்பத்தினரை இழந்த அந்தத் துயர அனுபவம் அவரை ஆழ்ந்த மனவேதனைக்கும் மனச்சோர்வுக்கும் உள்ளாக்கியது. வாழ்வின் மிகக் கொடுமையான இழப்புகளைச் சந்தித்த பின்னரும், தனது வாழ்க்கைப் பயணத்தைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்த அவர், 1990களில் மீண்டும் புலம்பெயர் நாட்டில் குடியேறி வாழத் தொடங்கினார்.
2009 – போருக்குப் பின்னரும் தொடர்ந்த தேசியப் பற்று:
2009ஆம் ஆண்டு ஈழப் போராட்டம் இராணுவ ரீதியாக முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட பின்னரும், தமிழ் தேசியத்தின் மீதான தனது ஆதரவையும் பற்றுதலையும் தோழர் வளவன் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வந்தார். ஆயுதப் போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்ட பின்னரும் தமிழ் மக்களின் தேசிய விடுதலைப் போராட்டம், அரசியல் உரிமைகள் மற்றும் தாயகத்தின் எதிர்காலம் தொடர்பான அவரது அக்கறை குறையவில்லை என்பதை அவருடனான உரையாடல்கள் மூலம் அறிந்துகொள்ள முடிந்தது.
ஈழப் புரட்சி அமைப்பின் அரசியல் மற்றும் செயற்பாட்டுத் தளங்களில் பல்வேறு கருத்து முரண்பாடுகள் தோன்றி, பலர் தமது அரசியல் அமைப்புகளிலிருந்தும் செயற்பாட்டுத் தளங்களிலிருந்தும் விலகியிருந்த காலகட்டத்திலும், தோழர் வளவன் தமிழ் தேசியத்தின் மீதான தனது பற்றுறுதியைத் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வந்தார்.
அரசியல் முரண்பாடுகளையும், கடந்தகால கருத்து வேறுபாடுகளையும் தாண்டி, தமிழ் மக்களின் உரிமைகள் மற்றும் தேசிய அடையாளம் தொடர்பான அவரது சிந்தனைகள் தொடர்ந்தும் நிலைத்திருந்தன. அவரது உரையாடல்களில் வெளிப்பட்ட அரசியல் அக்கறையும், தாயகத்தின் மீதான உணர்வும் இன்றும் என் நினைவுகளில் ஆழமாகப் பதிந்துள்ளன.
2015 – எனது எழுத்துப் பணிக்கு மீண்டும் ஊக்கமளித்த தோழர்
2015ஆம் ஆண்டு லண்டனிலிருந்து சிட்னியில் இருந்த எனக்கு தோழர் வளவன் அண்ணா தொலைபேசி அழைப்பொன்றை மேற்கொண்டார். அந்த அழைப்பில் அவர் என்னிடம் கேட்ட முதல் விடயம், “உன்னுடைய எழுத்துக்கள் அனைத்தும் இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்” என்பதாகும்.
குறிப்பாக, 1989ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த எனது முதல் கவிதை நூலான ‘அணையாத அறிவாலயம்’ ஒரு காலகட்டத்தின் இலக்கிய மற்றும் அரசியல் சாட்சியமாகப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது என்றும், எனது எழுத்துக்கள் அனைத்தும் இணையத்தில் ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
அன்றைய காலகட்டத்தில் வேலைப்பளு மற்றும் குடும்பப் பொறுப்புகள் காரணமாக எனது எழுத்துப் பணியில் சிறிது காலம் தொய்வு ஏற்பட்டிருந்தது என்பது உண்மை. வளவன் அண்ணாவின் அந்த வேண்டுகோளும், ஊக்கமும், எழுத்துக்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற அவரது வலியுறுத்தலும் என்னை மீண்டும் எழுதத் தூண்டின என்றுதான் கூற வேண்டும். எனது எழுத்துப் பயணத்தை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கச் செய்ததில் அவரது அந்தத் தொலைபேசி உரையாடல் முக்கியமான திருப்பமாக அமைந்தது.
தொடர்ந்து அவர் எனக்கு ஊக்கமும் ஆதரவும் வழங்கி வந்தார். தமிழ்நாட்டிலிருந்து பல்வேறு சஞ்சிகைகளையும் நூல்களையும், குறிப்பாக அரிய நூல்களைக்கூடத் தனது சொந்தச் செலவில் எனக்கு அனுப்பி வைத்தார். எந்தவிதப் பொருளாதார எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் எழுத்துப் பணியின் மீது கொண்ட அக்கறையால் அவற்றை அனுப்பி வைத்த அவரது பெருந்தன்மை அவரது உயர்ந்த மனிதநேயப் பண்புக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும்.
2019 – நோயிலும் தொடர்ந்த தமிழ் இலக்கியப் பங்களிப்பு
2019ஆம் ஆண்டு அவர் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த காலத்திலும், தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளிவந்த வையம், காக்கைச் சிறகினிலே போன்ற மாத இதழ்களின் வெளியீட்டிற்குக்கூட தனது பொருளாதார உதவிகளை வழங்கி வந்ததை நினைவு கூர்கிறேன்.
அந்த இதழ்களைப் பல்வேறு நாடுகளில் வாழும் தனது தொடர்புகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் அனுப்பி வைப்பதிலும் அவர் அக்கறை காட்டினார். உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும், தமிழ் இலக்கியம், எழுத்தாளர்கள், இதழியல் மற்றும் சிந்தனைப் பரவலுக்காக அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியத்தின் மீது அவர் கொண்டிருந்த பற்றுதல் வெறும் உணர்வாக மட்டும் இருக்கவில்லை. எழுத்தாளர்களுக்கு ஆதரவளிப்பது, இதழ்களை வாங்கிப் பரப்புவது, அரிய நூல்களைப் பாதுகாப்பது, புதிய எழுத்தாளர்களை ஊக்குவிப்பது போன்ற நடைமுறைச் செயல்களின் ஊடாகவே அவரது தமிழ் பற்றுதல் வெளிப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டில் இயங்கிய பல்வேறு தோழமை எழுத்தாளர்களையும் செயற்பாட்டாளர்களையும் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தவரும் அவரே. குறிப்பாகத் தோழர்கள் வைகறை, இளவேனில், இசைவாணன், சந்திரசேகரம் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டில் இயங்கிய பல தோழர்களுடன் எனக்கு அறிமுகத்தையும் தொடர்பையும் ஏற்படுத்தித் தந்த பெருமை வளவன் அண்ணாவையே சாரும்.
அவரது அறிமுகங்கள் வெறும் பெயர் அறிமுகங்களாக இருக்கவில்லை. தமிழ் இலக்கியம், அரசியல், சமூகச் சிந்தனை மற்றும் ஈழத் தமிழர்களின் விடுதலைப் போராட்டம் தொடர்பான பரந்த உரையாடல்களுக்கான பாலங்களாக அவை அமைந்தன.
தோழமையில் வெளிப்பட்ட மனிதநேயம்
தோழர் வளவனைப் பற்றி நினைவுகூரும்போது அவரது அரசியல் செயற்பாடுகள், தமிழ் தேசியத்தின் மீதான பற்றுதல், இலக்கிய அக்கறை ஆகியவற்றுக்கு அப்பால், அவரது தனிப்பட்ட மனிதநேயப் பண்புகளையும் குறிப்பிடாமல் இருக்க முடியாது.
யாருக்கு என்ன உதவி தேவைப்பட்டாலும், தன்னால் இயன்ற உதவியைச் செய்வதற்கு அவர் எப்போதும் முன்வந்தார். பல சந்தர்ப்பங்களில் தனது சொந்த இக்கட்டான நிலையிலும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். ஆனால், அந்த உதவிகளை ஒருபோதும் விளம்பரப்படுத்தியதில்லை. தன்னால் செய்யப்பட்ட உதவிகளைப் பெருமையாகப் பேசுவதும் அவரிடம் இருந்ததில்லை.
அவரது உதவிகள் பலரின் வாழ்க்கையில் அமைதியாகப் பயனளித்திருக்கலாம். அவற்றை அவர் வெளிப்படுத்தாததால், எத்தனை பேருக்கு அவர் உதவியிருக்கிறார் என்பதை முழுமையாக அறிந்துகொள்ள முடியாமல் போகலாம். ஆனால், அவரை நெருக்கமாக அறிந்தவர்களுக்கு அவரது உதவும் பண்பு, அன்பு, பாசம் மற்றும் தோழமை உணர்வு நன்கு தெரியும்.
ஈழப் போராட்டம் தொடர்பான பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகளையும் அரசியல் முரண்பாடுகளையும் கடந்து, தமிழ் தேசியத்தின் மீதான தனது பற்றுதலை அவர் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வந்தார். அவரது வாழ்வில் அரசியல் என்பது வெறும் கருத்தியல் சார்ந்த ஒன்றாக மட்டுமல்லாமல், மக்களுடன் இணைந்து வாழ்வதும், அவர்களுக்கு உதவுவதும், தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியத்தின் வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்பதும், தாயக மக்களின் உரிமைகள் குறித்து அக்கறை கொள்வதும் ஆக இருந்தது.
தோழர் வளவன் அண்ணாவின் வாழ்க்கை, அரசியல் அர்ப்பணிப்பு, தோழமை, தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியத்தின் மீதான பற்றுதல், பிறருக்கு உதவும் பெருந்தன்மை ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த வெளிப்பாடாக அமைந்திருந்தது.
அவரது மறைவு எமக்கு தனிப்பட்ட இழப்பு மட்டுமல்ல; அவருடன் பழகிய தோழர்கள், நண்பர்கள், எழுத்தாளர்கள், தமிழ் இலக்கிய ஆர்வலர்கள் மற்றும் அவரால் உதவி பெற்ற பலருக்கும் ஆழ்ந்த இழப்பாகும்.
தோழர் வளவன் அண்ணா, நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையும், நீங்கள் உருவாக்கிய தோழமை உறவுகளும், நீங்கள் வழங்கிய உதவிகளும், தமிழ் மொழி, இலக்கியம் மற்றும் தமிழ் தேசியத்தின் மீதான உங்கள் பற்றுதலும் என்றும் நினைவுகூரப்படும்.
தோழர் வளவன் சிறந்த மானுடன், பலர் உள்ளங்களில் நீண்டு வாழ்வார். இன்னுயிர் ஈந்த தோழர் வளவன் (வரதன் சின்னத்துரை) அவர்களுக்கு எமது புகழ் அஞ்சலிகள்.
ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா