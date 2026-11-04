இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 4 : இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு சோதனைகள் நிறைந்த நாளாக இருக்குமாம்!

வேத ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்துவதாக நம்பப்படுகிறது. அதன் அடிப்படையில், தொழில், நிதி, குடும்பம், ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட விடயங்களில் இன்று ஒவ்வொரு ராசிக்கும் எவ்வாறான பலன்கள் கிடைக்கப்போகின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியும் முன்னேற்றமும் நிறைந்த நாளாக அமையும். குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்களுடன் சுற்றுலா செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். நண்பர்கள் மூலம் நிதியுதவி கிடைப்பதால் வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகளும் லாபமும் ஏற்படலாம். நீண்டகாலமாக நீடித்து வந்த குடும்பப் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வந்து, வீட்டில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் திரும்பக்கூடும்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இன்று சில சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். திட்டமிட்ட பணிகளில் தடைகள் ஏற்படுவதுடன், வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத செலவுகளும் அதிகரிக்கலாம். இதனால் நிதிநிலை குறித்த கவலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதைத் தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பது நல்லது. வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியம், கல்வி தொடர்பான விடயங்களிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வெற்றியும் முன்னேற்றமும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததைவிட அதிக வருமானம் கிடைப்பதற்கான சூழல் உருவாகும். பெற்றோரின் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். இருப்பினும், எந்தவொரு முடிவையும் அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம்.
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக அமையலாம். குறிப்பாக, வியாபாரத்தில் சில பின்னடைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும். நண்பர்கள் சிலரின் நடவடிக்கைகள் ஏமாற்றமளிக்கக்கூடும் என்பதால் பேசும் வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. எந்தவொரு வேலையையும் அலட்சியமாகச் செய்யாமல் பொறுப்புடன் செயல்படுவது நல்லது. தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், குடும்ப விடயங்களைப் பொறுமையுடன் கையாளுங்கள்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு மன அமைதி கிடைக்கும். முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும்போது குடும்பத்தினரின் ஆதரவு கிடைப்பது உங்களுக்குப் பலமாக அமையும். நிதிநிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதுடன், பயணத் திட்டங்களும் வெற்றிகரமாக அமையலாம். இருப்பினும், உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். இன்று புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நம்பிக்கையும் முன்னேற்றமும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வேலை தொடர்பாக நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரலாம். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைப்பதால் பணிகளைச் சிறப்பாக முடிக்க முடியும். புதிய முன்னேற்ற வாய்ப்புகளும் தேடி வரலாம். இருப்பினும், உணர்ச்சிவசப்பட்டு அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்த்து, திட்டமிட்டு செயல்படுவது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் சாதகமான நாளாக அமையும். மேற்கொள்ளும் பணிகளில் முழுக் கவனம் செலுத்துவதுடன், அதற்கேற்ற நல்ல பலன்களையும் பெறுவீர்கள். உங்கள் சிந்தனைகளில் தெளிவு காணப்படுவதால் சவால்களை எளிதாக எதிர்கொள்ள முடியும். தனிப்பட்ட உறவுகளில் விட்டுக்கொடுத்து செயல்படுவது அவசியம். குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவிடுவது மனதிற்கு மகிழ்ச்சியையும் புத்துணர்ச்சியையும் அளிக்கும். அதேவேளை, ஆரோக்கியத்திலும் கவனம் செலுத்துங்கள்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கலாம். கவனச்சிதறல்கள் உங்கள் பணித்திறனைப் பாதிக்கக்கூடும் என்பதால் வேலையில் அதிக கவனம் செலுத்துங்கள். பெரிய முதலீடுகளை மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டால், அனைத்து விடயங்களையும் நன்கு ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பது அவசியம். பிள்ளைகள் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றக்கூடும். பணியிடத்தில் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு பாராட்டும் அங்கீகாரமும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்கள் இன்று மிகவும் கவனமாகச் செயல்பட வேண்டியிருக்கும். அவசரமாக எடுக்கும் முடிவுகள் தவறுகளுக்கு வழிவகுக்கலாம் என்பதால் ஒவ்வொரு விடயத்தையும் நிதானமாக ஆராய்ந்து முடிவெடுங்கள். குடும்பத்தில் ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகளைப் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் திட்டங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட எண்ணங்களை யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்வதில் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது.
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று திட்டமிட்ட காரியங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறக்கூடும். வீட்டிற்கு விருந்தினர்கள் வருவதால் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் சில வார்த்தைகள் மனதைப் பாதிக்கலாம். தொழில் தொடர்பாக நண்பர் ஒருவரின் ஆலோசனை கிடைக்கலாம். வதந்திகளைப் பரப்புவதையும் அவற்றை நம்புவதையும் தவிர்ப்பது நல்லது.
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்கள் இன்று தங்கள் பணிகளை முடிப்பதற்கு வழக்கத்தைவிட அதிக முயற்சி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். பழைய நண்பர் ஒருவர் வீட்டிற்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பப் பிரச்சினைகள் அதிகரிக்காமல் இருக்க அவற்றை ஆரம்பத்திலேயே கவனித்துத் தீர்வு காணுங்கள். மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட விடயங்களில் தேவையில்லாமல் தலையிடுவதைத் தவிர்க்கவும். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது நிதிநிலையைப் பாதுகாக்க உதவும்.
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்காததால் ஏமாற்றம் ஏற்படலாம். எனினும், பொறுமையை இழக்காமல் தொடர்ந்து முயற்சி செய்வது அவசியம். தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் தொழில் வாழ்க்கைக்கும் இடையே சமநிலையைப் பேணுங்கள். பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரிகள் புதிய முயற்சிகளில் அவசரப்படாமல் தற்போதைய பணிகளில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. பணியிடத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகரிக்கக்கூடும்.
இன்றைய ராசிபலன்: கவனமாக இருக்க வேண்டிய ராசிகள்
இன்றைய பலன்களின் அடிப்படையில் ரிஷபம், கடகம், தனுசு மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் சில சவால்களையும் ஏமாற்றங்களையும் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். எனவே, முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதிலும், நிதி விடயங்களைக் கையாள்வதிலும் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.