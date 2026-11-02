இரு முறை ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்ற தடகள வீராங்கனை சியாரா மேகீன் தனது 34ஆவது வயதில் காலமானார்

WhatsApp
Monday, November 2, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...

செய்திகள்

அவன் யார்ங்குற ஆர்வம்தான் ‘ஜான் டோ’ – இயக்குநர் மதுமிதா...
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணனுக்கு iPhone பரிசளித்த சிவகார்த்திகேயன்
by பூங்குன்றன்
இந்தியாவுடனான கடைசி ரி20 இல் நியூஸிலாந்து 7 விக்கெட்களால் அபார...
by பூங்குன்றன்
இரு முறை ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்ற தடகள வீராங்கனை சியாரா மேகீன்...
by பூங்குன்றன்
மயிலத்தமடு – மாதவனை பண்ணையாளர்களுக்கு நீதி கோரி மட்டக்களப்பில் மாபெரும்...
by பூங்குன்றன்
முல்லைத்தீவு கேப்பாபிலவில் நில மீட்புப் போராட்டக் கொட்டகை தீயிட்டு எரிப்பு!
by பூங்குன்றன்
கார்த்திகை மாதமது | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
ஜெர்மனியில் வெடித்த கலவரம்: கடைகள் சூறையாடப்பட்டன; 100 பொலிஸார் காயம்;...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை நிவேதா பேதுராஜ்ஜின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆஷா பட் அவர்களின் புகைப் படத்தொகுப்பு

நடிகை அம்ரிதா ஐயறின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home செய்திகள் இரு முறை ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்ற தடகள வீராங்கனை சியாரா மேகீன் தனது 34ஆவது வயதில் காலமானார்

இரு முறை ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்ற தடகள வீராங்கனை சியாரா மேகீன் தனது 34ஆவது வயதில் காலமானார்

written by பூங்குன்றன் 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

அயர்லாந்து சார்பில் இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கேற்ற பிரபல நடுத்தர தூர ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனை சியாரா மேகீன், தனது 34ஆவது வயதில் புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்துள்ளார்.

வடக்கு அயர்லாந்தின் போர்டஃபெர்ரி பகுதியைச் சேர்ந்த சியாரா மேகீன், கடந்த 2025 மே மாதம்  குடல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6.30 மணியளவில் குடும்பத்தினர் மற்றும் அன்புக்குரியவர்கள் சூழ்ந்திருக்க அவர் உயிரிழந்ததாக அவரது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த அறிக்கையில், அன்பான மகள், சகோதரி, மனைவி, தோழி மற்றும் பலருக்கு முன்னுதாரணமாக விளங்கிய அவர் அனைவராலும் ஆழமாக நினைவுகூரப்படுவார் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அயர்லாந்து சார்பில் 2016ஆம் ஆண்டு ரியோ மற்றும் 2020ஆம் ஆண்டு டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கேற்ற அவர், குதிகால் தசைநார் காயம் காரணமாக 2024ஆம் ஆண்டு பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இருந்து விலக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

எனினும், 2024ஆம் ஆண்டு இத்தாலியின் ரோம் நகரில் நடைபெற்ற ஐரோப்பிய தடகள சம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 1500 மீற்றர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தங்கப் பதக்கம் வென்று தனது தொழில்முறை வாழ்க்கையின் முதலாவது உயர்ந்த சம்பியன் பட்டத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார்.

இதற்கு முன்னதாக, 2022ஆம் ஆண்டு பேர்மிங்ஹாமில் நடைபெற்ற பொதுநலவாய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் 1500 மீற்றர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் வென்றிருந்தார்.

இளம் வயதிலிருந்தே தடகள விளையாட்டில் திறமையை வெளிப்படுத்திய மேகீன், 2010ஆம் ஆண்டு உலக இளையோர் தடகள சம்பியன்ஷிப் மற்றும் 2011ஆம் ஆண்டு ஐரோப்பிய இளையோர் சம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் 1500 மீற்றர் ஓட்டத்தில் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றார்.

2010ஆம் ஆண்டு பொதுநலவாய விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் 18 வயதில் 1500 மீற்றர் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியிருந்தார்.

எனினும், ஆரம்பகாலத்தில் ஏற்பட்ட கடுமையான கணுக்கால் காயம் காரணமாக 2012 லண்டன் ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பை அவர் இழந்தார். 2013ஆம் ஆண்டு சத்திரசிகிச்சைக்குப் பின்னர் மீண்டும் போட்டிகளில் களமிறங்கிய அவர், 2014 ஜூலை மாதம் அயர்லாந்தின் 1500 மீற்றர் தேசிய சம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.

2016ஆம் ஆண்டு ஆம்ஸ்டர்டாமில் நடைபெற்ற ஐரோப்பிய தடகள சம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 1500 மீற்றர் ஓட்டத்தில் வெண்கலப் பதக்கத்தைப் பெற்றார். அதே ஆண்டு ரியோ ஒலிம்பிக்கில் அரையிறுதிவரை முன்னேறியிருந்தாலும் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற முடியவில்லை.

2019ஆம் ஆண்டு ஐரோப்பிய உள்ளரங்க தடகள சம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற அவர், 2020ஆம் ஆண்டு மொனாக்கோ டயமண்ட் லீக் போட்டியில் 1000 மீற்றர் ஓட்டத்தை 2 நிமிடங்கள் 31.06 செக்கன்களில் நிறைவுசெய்து, சோனியா ஓ’சல்லிவனின் 27 ஆண்டுகால அயர்லாந்து சாதனையை முறியடித்தார்.

2021ஆம் ஆண்டு டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் கால்தசை காயம் காரணமாக பயிற்சிகள் பாதிக்கப்பட்டதுடன், ஆரம்பச் சுற்றிலேயே வெளியேறினார்.

2022ஆம் ஆண்டு முன்னாள் பிரித்தானிய ஒலிம்பிக் வீராங்கனை ஹெலன் கிளித்தரோவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சிறப்பான போட்டியை வெளிப்படுத்திய அவர், ஐரோப்பிய மற்றும் பொதுநலவாய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் 1500 மீற்றர் ஓட்டத்தில் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றார்.

அதே ஆண்டு பிரஸ்ஸல்ஸில் நடைபெற்ற டயமண்ட் லீக் போட்டியில் உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகளைப் பின்னுக்குத் தள்ளி 1500 மீற்றர் ஓட்டத்தில் வெற்றிபெற்றார். 3 நிமிடங்கள் 56.63 செக்கன்களில் போட்டியை நிறைவுசெய்த அவர், சோனியா ஓ’சல்லிவனின் அயர்லாந்து சாதனையையும் முறியடித்து, நான்கு நிமிடங்களுக்குள் ஓட்டத்தை நிறைவுசெய்தார்.

2023ஆம் ஆண்டு புடாபெஸ்டில் நடைபெற்ற உலக தடகள சம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 1500 மீற்றர் இறுதிப் போட்டியில் நான்காவது இடத்தைப் பெற்றார். அதே ஆண்டு அயர்லாந்தின் மைல் ஓட்ட சாதனையையும் முறியடித்ததுடன், பிபிசி வடக்கு அயர்லாந்தின் ஆண்டின் சிறந்த விளையாட்டு ஆளுமையாகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டார்.

2024ஆம் ஆண்டு ரோம் ஐரோப்பிய சம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 1500 மீற்றர் இறுதிப் போட்டியை 4 நிமிடங்கள் 04.66 செக்கன்களில் நிறைவுசெய்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றது அவரது விளையாட்டு வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய சாதனையாக அமைந்தது.

பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்கும் எதிர்பார்ப்புடன் இருந்த அவர், போட்டிக்கு முன்னதாக ஏற்பட்ட குதிகால் தசைநார் காயம் காரணமாக விலகினார்.

கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு புற்றுநோய் பாதிப்பு உறுதிசெய்யப்பட்ட பின்னரும், அன்றாட வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து தேடிக்கொண்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார். தனது விளையாட்டு வாழ்க்கை குறித்து கருத்துத் தெரிவித்த அவர், பலருக்குக் கிடைக்காத வாய்ப்புகள் தனக்குக் கிடைத்தமைக்காக நன்றியுடையவராக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

கடந்த ஒக்டோபர் மாதம் தனது நீண்டகால காதலரான தோமஸ் மோரனை பெல்பாஸ்டில் நடைபெற்ற எளிமையான சிவில் திருமண நிகழ்வில் அவர் கரம்பிடித்திருந்தார்.

சியாரா மேகீனின் மறைவுக்கு அயர்லாந்து தடகள சம்மேளனம் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளது. துணிவு, அன்பு மற்றும் அளப்பரிய மனவலிமை கொண்ட வீராங்கனையாக அவர் என்றும் நினைவுகூரப்படுவார் என அந்த அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

அவன் யார்ங்குற ஆர்வம்தான் ‘ஜான் டோ’ – இயக்குநர் மதுமிதா...

இந்தியாவுடனான கடைசி ரி20 இல் நியூஸிலாந்து 7 விக்கெட்களால் அபார...

மயிலத்தமடு – மாதவனை பண்ணையாளர்களுக்கு நீதி கோரி மட்டக்களப்பில் மாபெரும்...

முல்லைத்தீவு கேப்பாபிலவில் நில மீட்புப் போராட்டக் கொட்டகை தீயிட்டு எரிப்பு!

கார்த்திகை மாதமது | நதுநசி

ஜெர்மனியில் வெடித்த கலவரம்: கடைகள் சூறையாடப்பட்டன; 100 பொலிஸார் காயம்;...

பிரபலமானவை

சுயதொழில் முயற்சி; பண்ணை அமைத்து சாதனைப் பயணம் தொடங்கிய பட்டதாரி
முதலமைச்சர் விஜய் டைட்டில் கார்டால் அதிர்ந்த திரையரங்கம்!
நவம்பர் 2026: தொழில் வாழ்க்கையில் உச்சத்தைத் தொடப்போகும் 5 ராசிகள் – உங்கள் ராசி இதில் இருக்கிறதா?
நடிகர் மணிகண்டன் செல்வராஜ் நடிக்கும் ‘பொலிஸ் ஸ்டோரி ‘ படத்தின் மோசன் போஸ்டர் வெளியீடு

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் (ஒக். 26, 2026): குடும்பத்தில் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 25–31, 2026): பண விஷயத்தில் மிகவும் கவனமாக...
by இளவரசி
ஒக்டோபர் 23, 2026 ராசிபலன்: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு டபுள்...
by இளவரசி
ஒக்டோபர் 22 ராசிபலன்: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்குமாம்!
by இளவரசி
ஒக்டோபர் 21, 2026 ராசிபலன்: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர்...
by இளவரசி

மகளிர்

நம் வாழ்க்கையை மாற்றிய ஆசிரியர்களை நினைவுகூரும் நாள்!
by இளவரசி
வீட்டில் நுளம்புகளின் தொல்லையா? இந்த செடிகளை வளர்த்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
கோடைக்காலத்தில் சருமத்தை பளிச்சென வைத்திருக்க பப்பாளி ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி
நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏன் நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே உள்ளனர்?
by இளவரசி
வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி

சமையல்

காரசாரமான பன்னீர் தேங்காய் மசாலா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சுவையான சிக்கன் ரசம் ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
அவித்த முட்டையில் இப்படி ஒரு ஆம்லெட் செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே உருளைக்கிழங்குடன் சிக்கன் குருமா!
by இளவரசி
கல்யாண வீட்டு பூரி மசாலா – ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே செய்து...
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளி ஆபரணம் அணிந்தால் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதா? இதன் பின்னணியில் உள்ள...
by இளவரசி
லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? இந்தத் தவறுகளைச் செய்யாதீங்க… பார்வைக்கே ஆபத்தாகிவிடும்!
by இளவரசி
பெண்களிடையே அதிகரிக்கும் மார்பகப் புற்றுநோய்! அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி
சிகரெட்டை விட்டாச்சா? உங்கள் நுரையீரலுக்காக இனி இதை செய்யுங்கள்!
by இளவரசி
தினமும் ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை… உடலுக்கு கிடைக்கும் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள்!
by இளவரசி

சினிமா

இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணனுக்கு iPhone பரிசளித்த சிவகார்த்திகேயன்

by பூங்குன்றன்
ஜீவா நடிக்கும் ‘தகப்பன்’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெறும் விஜய் சேதுபதியின் ‘ட்ரெயின்’ பட டீசர்
by பூங்குன்றன்
முதலமைச்சர் விஜய் டைட்டில் கார்டால் அதிர்ந்த திரையரங்கம்!
by பூங்குன்றன்
நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிக்கும் ‘ஏ ஓ டி’ திரைப்படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

சட்டமும் நீதியும் 2 | இணையத்தொடர் விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
418 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரணபாலி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கிட்டி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டோரத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சுயதொழில் முயற்சி; பண்ணை அமைத்து சாதனைப் பயணம் தொடங்கிய பட்டதாரி

by பூங்குன்றன்
திருக்கோவில் கிரிக்கெட் போட்டி உணர்த்திய பாடம் என்ன? | அமலன் 
by பூங்குன்றன்
கிரிக்கெட் போட்டி ஒத்திவைப்பும் கனிம வளங்களைப் பெறுவதற்கான மூலோபாயமும் | அ. நிக்ஸன் 
by பூங்குன்றன்
கடல் திருப்பித் தந்த உடல்களும் விற்கப்படாத நீதிக்கான கேள்விகளும்: மட்டு. வலம்புரிப் படுகொலைகள்...
by பூங்குன்றன்
பிரான்ஸ் அரசின் அதிஉயர் விருதை நிராகரித்த திருத்தந்தை | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.