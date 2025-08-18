ரஷ்யா மீது மேலும் பல பொருளாதார தடைகளை நாங்கள் விதிப்போம் : இங்கிலாந்து பிரதமர்

“உக்ரைன் மீதான கொடூரத் தாக்குதலை புதின் நிறுத்தும் வரை, ரஷ்யா மீது மேலும் பல பொருளாதார தடைகளை நாங்கள் விதிப்போம். அவை ரஷ்ய பொருளாதாரத்துக்கும், அதன் மக்களுக்கும் ஏற்கெனவே தண்டனையாக அமைந்துள்ளன” என இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் தெரிவித்தார்.
கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நீட்டித்துவரும் உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மன் உள்ளிட்ட பல நாடுகள் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அலாஸ்காவில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்பும், ரஷ்ய ஜனாதிபதி புதினும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஆனால், அதில் எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை.
அத்துடன், டிரம்புடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உக்ரைன் ஜனாதிபதி ஜெலன்ஸ்கி, அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகைக்கு இன்று திங்கட்கிழமை (18) செல்கிறார்.
இந்நிலையில், ‘விருப்ப கூட்டணி’ என்ற பெயரில் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி இம்மானுவல் மேக்ரானும், ஜெர்மன் ஜனாதிபதி பிரைட்ரிச் மெர்சும் வீடியோ அழைப்பில் பேசினர். அதில், இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மரும் கலந்துகொண்டார்.
அப்போது, கெய்ர் ஸ்டார்மர் கூறியதாவது, “அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் மேற்கொண்ட முயற்சிகள், உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் சட்டவிரோத போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதில் முன் எப்போதையும் விட நம்மை நெருக்கமாக ஒன்று சேர்த்துள்ளன.
“கொலைகள் நடப்பதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் அவரது தேடலை நாம் பாராட்ட வேண்டும். அதில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. அடுத்தகட்டமாக உக்ரைன் ஜனாதிபதி ஜெலன்ஸ்கியை இணைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட வேண்டும். அவர் இல்லாமல் உக்ரைன் பிரச்சினைக்கான அமைதி தீர்வை முடிவு செய்ய முடியாது.
“உக்ரைனுக்கு வலுவான பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் அளிக்கும் அமெரிக்காவின் வெளிப்படைத் தன்மையை ஐரோப்பாவுடன் இணைந்து வரவேற்கிறேன். ரஷ்ய ஜனாதிபதி புதினை தடுப்பது முக்கியம்.
“உக்ரைன் மீதான கொடூரத் தாக்குதலை புதின் நிறுத்தும் வரை, ரஷ்யா மீது மேலும் பல பொருளாதார தடைகளை நாங்கள் விதிப்போம். அவை ரஷ்ய பொருளாதாரத்துக்கும், அதன் மக்களுக்கும் ஏற்கெனவே தண்டனையாக அமைந்துள்ளன” எனத் தெரிவித்தார்.