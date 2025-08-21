முன்னாள் பாதிரியார் 17 முறைகேடான தாக்குதல்களில் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டார்!

இங்கிலாந்தில் முன்னாள் பாதிரியார் ஒருவர், 09 பெண்கள் மீது 17 முறைகேடான தாக்குதல்களில் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அவர் தலைமையிலான “வழிபாட்டு முறை போன்ற” தேவாலயக் குழுவின் உறுப்பினர்களை துஷ்பிரயோகம் செய்ததாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
68 வயதான கிறிஸ் பிரைன், 1980கள் மற்றும் 90களில் ஷெஃபீல்டை தளமாகக் கொண்ட ஒரு செல்வாக்கு மிக்க சுவிசேஷ இயக்கமான நைன் ஓ’க்ளாக் சர்வீஸ் (NOS) இன் தலைவராக இருந்தார்.
செஷயரில் உள்ள வில்ம்ஸ்லோவைச் சேர்ந்த பிரைன், இன்னர் லண்டன் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில் நடந்த விசாரணையைத் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டார்.
மேலும், 15 முறைகேடான தாக்குதல் குற்றச்சாட்டுகளில் அவர் குற்றவாளி அல்ல என்று கண்டறியப்பட்டது.
அதே நேரத்தில் ஜூரிகள் மேலும் நான்கு முறைகேடான தாக்குதல் குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் ஒரு கற்பழிப்பு குற்றச்சாட்டு குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கருப்பு சூட் மற்றும் கருப்பு சட்டை அணிந்திருந்த பிரைன், ஜூரி ஃபோர்மேன் தீர்ப்புகளை வழங்கும்போது எந்த உணர்ச்சியையும் காட்டவில்லை.