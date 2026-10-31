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Home உலகம்இலங்கை கோழி திருட்டுத் தகராறில் இடம்பெற்ற கொலை; இருவருக்கு மரண தண்டனை

கோழி திருட்டுத் தகராறில் இடம்பெற்ற கொலை; இருவருக்கு மரண தண்டனை

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
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கோழி திருடப்பட்டதாக எழுந்த தகராறில் நபரொருவரைக் குத்திக் கொலை செய்த குற்றத்திற்காக இரண்டு நபர்களுக்குத் தங்கல்ல நீதிமன்றத்தினால் விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளதுடன், சந்தேகநபர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவையும் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

ராஜபுரகே சுகத் வீரரத்ன மற்றும் ராஜமுனிகே நிஹால் சமிந்த என்றழைக்கப்படும் ‘மகத்தயா’ ஆகிய இருவருக்கே இவ்வாறு விஜயமுனிகே குணவர்தன என்பவரைக் கொலை செய்த குற்றத்திற்காக மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.

நீதிபதிகளான ஜனக் டி சில்வா, மேனகா விஜேசுந்தர மற்றும் சம்பத் பி. அபேகூன் ஆகியோர் அடங்கிய மூவரடங்கிய நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் குழாம் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை 30 ஆம் திகதி இந்தத் தீர்ப்பை வழங்கியது.

கிராமவாசி ஒருவரின் கோழியை குறித்த நபர் திருடினார் என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் அன்றைய தினம் பகல் வேளையில் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து, அன்றைய தினம் மாலை அவர் தனது வீட்டிற்கு அருகில் வைத்துத் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளார்.

சம்பவத்தை நேரில் கண்ட உயிரிழந்தவரின் தந்தை சாட்சியமளிக்கையில், இரண்டாவது குற்றவாளி தனது மகனைப் பிடித்துக் கொள்ள, முதலாவது குற்றவாளி அவரைக் கத்தியால் குத்தியதாகத் தெரிவித்துள்ளார். இத்தாக்குதலில் 11 கத்திக்குத்துக் காயங்களுக்கு உள்ளான நபர், சம்பவ இடத்திற்கு அருகிலேயே உயிரிழந்தார்.

சாட்சியமளித்த பிரதான சாட்சியாளரின் வாக்குமூலத்தில் முரண்பாடுகள் காணப்படுவதாகவும், பிரதிவாதிகளின் தற்காப்பு வாதங்களை நீதிமன்றம் சரியாக மதிப்பீடு செய்யத் தவறிவிட்டதாகவும் தெரிவித்து தண்டனைக்கு எதிராக இரு குற்றவாளிகளும் மேல்முறையீடு செய்திருந்தனர்.

எவ்வாறாயினும், தந்தையின் சாட்சியம் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது என்றும், அது ஏனைய சாட்சியங்கள் மற்றும் மருத்துவச் சான்றுகளினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

தீர்ப்பை வாசித்த நீதியரசர் மேனகா விஜேசுந்தர, குறுக்கு விசாரணையின் போது பிரதான சாட்சி உறுதியாகப் பதிலளித்துள்ளதுடன், சம்பவத்தை மிகைப்படுத்தித் தெரிவிக்கவில்லை என்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், காயங்கள் தொடர்பான மருத்துவச் சான்றுகள் முறைப்பாட்டுத் தரப்பின் வாதத்தை உறுதிப்படுத்துவதாகவும் நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.

முறைப்பாட்டுத் தரப்பின் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து நியாயமான சந்தேகத்தை ஏற்படுத்த பிரதிவாதித் தரப்பு தவறிவிட்டதாக முடிவு செய்த நீதிமன்றம், மேல்முறையீட்டைத் தள்ளுபடி செய்ததுடன், தங்கல்ல நீதிமன்றம் மற்றும் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புகளை உறுதிசெய்தது.

இத்தீர்ப்புடன் நீதியரசர்களான ஜனக் டி சில்வா மற்றும் சம்பத் பி. அபேகூன் ஆகியோரும் உடன்பட்டனர்.

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பூங்குன்றன்

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