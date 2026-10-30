இஸ்ரேல் தேர்தல்: அரபு கட்சிகளின் வெற்றிக்கு வாக்கு மோசடியே காரணம் என நெதன்யாகு குற்றச்சாட்டு

இஸ்ரேல் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அரபு கட்சிகள் பெற்றுள்ள குறிப்பிடத்தக்க வெற்றிகளுக்கு வாக்குப்பதிவில் இடம்பெற்ற முறைகேடுகளே காரணம் என அந்நாட்டு பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
இக்குற்றச்சாட்டை முற்றாக நிராகரித்துள்ள அரபு அரசியல் தலைவர்கள், நெதன்யாகு திட்டமிட்டு மக்கள் மத்தியில் வெறுப்புணர்வைத் தூண்டும் வகையில் செயற்படுவதாகக் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற பொதுத்தேர்தலில் அரபு வாக்காளர்கள் பெருமளவில் கலந்துகொண்டு, தமது வாக்குகளைப் பதிவு செய்தனர். அரபு மக்களின் இந்த தீவிர பங்கேற்பானது, நெதன்யாகுவுக்கோ அல்லது அவரது பிரதான யூத அரசியல் எதிர்த்தரப்பினருக்கோ ஆட்சியமைப்பதற்குத் தேவையான தெளிவான பெரும்பான்மையை இலகுவாகப் பெற்றுக்கொள்வதில் கடும் இழுபறியைத் தோற்றுவித்துள்ளது.
இந்நிலையிலேயே நெதன்யாகுவும் அவரது தீவிர வலதுசாரி கூட்டணிக் கட்சிகளும் அரபு பிரதிநிதிகள் மற்றும் மக்களுக்கு எதிரான கடுமையான கருத்துகளை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
தேர்தல் முறைகேடுகள் தொடர்பில் கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாடுகள் குறித்து விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரேலிய தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இருப்பினும், ஒட்டுமொத்த தேர்தல் நடவடிக்கைகளிலும் திட்டமிட்ட வகையிலோ அல்லது முறையான அடிப்படையிலோ எவ்வித பாரதூரமான மோசடிகளும் இடம்பெறவில்லை என தேர்தல் திணைக்கள அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
இதேவேளை, அரபு கட்சிகள் மீது தீவிர குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பதன் ஊடாக, தனது பிரதான அரசியல் போட்டியாளரான காடி ஐசென்கோட் அரபு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் சிறுபான்மை அரசாங்கமொன்றை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை முழுமையாக முறியடிப்பதற்கே நெதன்யாகு முனைகின்றார் என அரசியல் ஆய்வாளர்களும் விமர்சகர்களும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.