Friday, September 12, 2025
உதவி இறப்பு மசோதா பிரபுக்கள் சபையில் விவாதிக்கப்படுகிறது!

உதவி இறப்பு மசோதா பிரபுக்கள் சபையில் விவாதிக்கப்படுகிறது!

written by இளவரசி
உதவி இறப்பு மசோதா பிரபுக்கள் சபையில் விவாதிக்கப்படுகிறது!

இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில், குணப்படுத்த முடியாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், உதவியுடன் மரணமடைய அனுமதிக்கும் ‘அசிஸ்டெட் டையிங்’ மசோதா (Assisted Dying Bill), தற்போது பிரபுக்கள் சபையில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த மசோதாவிற்குப் பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. எதிர்ப்பாளர்கள், மசோதா “பெரும் குறைபாடுகளைக்” கொண்டிருப்பதாகவும், போதுமான அளவு ஆய்வு செய்யப்படவில்லை என்றும், நடைமுறையில் எவ்வாறு செயல்படும் என்பது குறித்து தெளிவற்ற அம்சங்களைக் கொண்டிருப்பதாகவும் கூறுகின்றனர்.

Baroness Luciana Berger போன்ற எதிர்ப்பாளர்கள், மசோதா அரசுக்கு “பரந்த, குறிப்பிடப்படாத மற்றும் நியாயப்படுத்தப்படாத அதிகாரங்களை” வழங்குவதாகவும் கவலை தெரிவித்தனர்.

இருப்பினும், ஆதரவாளர்கள், நாடாளுமன்றம் இந்த மசோதாவை ஆதரித்திருப்பதால், அதன் முடிவை மதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றனர்.

Lord Falconer போன்றோர், நாடாளுமன்றத்தில் இந்த மசோதா “மிகவும் முழுமையாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று தெரிவித்தனர்.

மசோதாவின்படி, ஆறு மாதங்களுக்கும் குறைவான ஆயுட்காலம் கொண்ட குணப்படுத்த முடியாத நோயாளிகள், உதவியுடன் மரணமடைய விண்ணப்பிக்கலாம்.

இதற்கு இரண்டு மருத்துவர்கள் மற்றும் ஒரு குழுவின் (சமூக சேவகர், மூத்த சட்ட நிபுணர் மற்றும் மனநல மருத்துவர்) ஒப்புதல் தேவைப்படும்.

இந்த மசோதா தொடர்பான ஆரம்ப விவாதம் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும்.

முக்கியமான வாக்குப்பதிவுகள் மற்றும் திருத்தங்கள் (உதாரணமாக, மக்கள் கட்டாயப்படுத்தப்படுவதற்கான அச்சங்கள் அல்லது மனநலத் திறனைத் தீர்மானிப்பது போன்றவை) பின்னர் இலையுதிர்காலத்தில் முன்மொழியப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த மசோதா நிறைவேறும் என்று அதன் ஆதரவாளர்கள் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர். ஏனெனில், நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால், மசோதா அனைத்து நாடாளுமன்றத் தடைகளையும் கடக்க போதுமான கால அவகாசம் கிடைக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

