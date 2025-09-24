WhatsApp
Wednesday, September 24, 2025
Home உலகம்இலண்டன் காணாமல் போன காதலி: நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் வாயை திறந்த காதலன்!

காணாமல் போன காதலி: நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் வாயை திறந்த காதலன்!

written by இளவரசி 2 minutes read
காணாமல் போன காதலி: நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் வாயை திறந்த காதலன்!

காணாமல் போன இங்கிலாந்து படகோட்டி சாம் ஹெஸ்லாபின் (Sarm Heslop) காதலரான ரியான் பேன் (Ryan Bane), அவர் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மறைந்ததிலிருந்து முதல் முறையாகப் பொதுவில் பேசியுள்ளார். தான் குற்றவாளி என்று கூறப்படும் “தவறான” கருத்துகளை அவர் மறுத்துள்ளார்.

49 வயதான ரியான் பேன், 2021ஆம் ஆண்டில் 41 வயதான சாம் ஹெஸ்லாப் அமெரிக்க விர்ஜின் தீவுகளில் உள்ள தனது ‘சைரன் சாங்’ (Siren Song) படகில் இருந்து காணாமல் போனதிலிருந்து, தான் ஒரு “தவறான சந்தேக உணர்வின்” கீழ் வைக்கப்பட்டதாகக் கூறி ஒரு திறந்த கடிதத்தை எழுதியுள்ளார்.

சாம் ஹெஸ்லாப் காணாமல் போனதிலிருந்து, முதன்முறையாக நேரடியாகப் பேசியுள்ள ரியான் பேன், தான் ஒரு வழக்கறிஞரை நியமித்தது, கேள்வி கேட்பதைத் தவிர்த்தது, மற்றும் தனது ‘சைரன் சாங்’ படகை தடயவியல் சோதனைக்கு உட்படுத்த பொலிஸாரை அனுமதிக்காதது ஆகிய தனது முடிவுகளை நியாயப்படுத்தியுள்ளார்.

“நான் என்னைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள விரும்பினேன், எனது உரிமைகளைப் பாதுகாக்க எனது வழக்கறிஞரின் சட்ட ஆலோசனையைப் பின்பற்றினேன்” என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

“எனது முடிவு விவேகமானதாகக் கருதப்படுவதற்குப் பதிலாக சந்தேகத்திற்குரியதாக வடிவமைக்கப்பட்டது” என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.

சாம் ஹெஸ்லாப், மார்ச் 7 அன்று, காணாமல் போவதற்கு முன்பு, செயின்ட் ஜான் பகுதியில் பேன் உடன் இரவு உணவு சாப்பிடச் சென்றது அறியப்படுகிறது. மறுநாள் அதிகாலை 2:30 மணிக்கு அவர் காணாமல் போனதாக பொலிஸாரிடம் ரியான் பேன் தகவல் தெரிவித்தார்.

சாம் ஹெஸ்லாப் காணாமல் போனதைத் தொடர்ந்து வந்த முக்கியமான நேரங்களில், ரியான் பேன் எடுத்த நடவடிக்கைகள் சந்தேகத்திற்குரியவை என்றும், அவர் ஏதேனும் பயங்கரமான காரியத்தைச் செய்திருக்கலாம் என்றும் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்தச் சூழ்நிலையில் தான், அண்மையில் ஒளிபரப்பப்பட்ட ஓர் ஆவணப்படம், சாம் காணாமல் போவதற்கு ஆறு மணி நேரத்திற்கு முன்பு, அந்த ஜோடி ஒன்றாக நடந்து செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகளைக் காட்டியது. இது சாம் ஹெஸ்லாப் உயிருடன் காணப்பட்ட கடைசி காட்சியாகும். இந்தக் காட்சி, அவர்கள் செயின்ட் ஜான் டாக்ஸை ஒட்டி நடந்து சென்று, ஒரு டிங்கியில் ஏறி, பின்னர் சைரன் சாங் படகுக்குத் திரும்பிச் செல்வதைக் காட்டுகிறது.

“சாம் மற்றும் நானும் காணாமல் போன இரவில் அன்பான, அக்கறையுள்ள ஜோடியாக இருந்தோம் என்பதை சிசிடிவி காட்டுகிறது. நாங்கள் கைகோர்த்து, பாசத்துடன், நிம்மதியாகக் காணப்படுகிறோம்” என்று பேன் எழுதியுள்ளார். மேலும், அந்தக் காட்சியில் அவர் அன்றைய தினம் அணிந்திருந்த உடை குறித்த தனது முந்தைய கணக்குகளை அது உறுதிப்படுத்தியதாகவும் அவர் கூறினார்.

சாம் ஹெஸ்லாப், தலையில் அடிபட்டு கடலில் விழுந்திருக்கலாம் அல்லது நீச்சலின் போது நீரில் மூழ்கியிருக்கலாம் என்று ரியான் பேனின் வழக்கறிஞர் பரிந்துரைத்துள்ளார்.

தனது குற்ற உணர்வு பற்றி ஊகிப்பவர்கள், குறிப்பாக புலனாய்வுப் பத்திரிகையாளர்கள், “முக்கியமான உண்மைகளைப் புறக்கணித்துள்ளனர், தவறான தகவல்களை முன்வைத்துள்ளனர் மற்றும் ஊடகங்களில் முன்னெடுக்கப்படும் கதைக்கு நேரடியாக முரண்படும் நீதிமன்றப் பதிவுகளைப் புறக்கணித்துள்ளனர்” என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

தேடல் முயற்சிகளில் தான் ஈடுபடவில்லை என்ற கூற்றுகளையும் அவர் மறுத்தார். “அது உண்மையல்ல… சண்டையின் அறிகுறிகள் எதையும் யாரும் கவனிக்கவில்லை, சண்டைக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை, மேலும் சண்டை நடந்ததற்கான எந்த அடையாளமும் என் உடலில் இல்லை – அதாவது கீறல்கள் அல்லது அடையாளங்கள் – எதையும் யாரும் கவனிக்கவில்லை,” என்று அவர் வாதிட்டார்.

இளவரசி

