இங்கிலாந்து ரயில்களில் சிசிடிவி கோளாறு: பாலியல் குற்றவாளிகள் தப்பிக்கும் அவலம்!

இங்கிலாந்து ரயில்வே வலையமைப்பில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் நிலவும் தீவிரமான தொழில்நுட்பச் சிக்கல்கள் மற்றும் பராமரிப்புக் குறைபாடுகளால், ரயில்களில் பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் நீதியின் பிடியிலிருந்து எளிதாகத் தப்பித்து வருவதாக பிபிசி ஊடகம் வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
தங்களை தாக்கியவர்களைக் கண்டுபிடிக்கப் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என்று பொலிஸார் கூறியதைக் கேட்டுப் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் பெரும் மனவேதனை அடைந்துள்ளனர்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இங்கிலாந்து ரயில்களில் பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல்கள் மற்றும் தாக்குதல்கள் தொடர்பான புகார்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் மேல் அதிகரித்துள்ளன.
பிபிசி மேற்கொண்ட தகவலறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் (FOI) கீழ் பெறப்பட்ட தகவல்களின்படி, சிசிடிவி ஆதாரங்கள் கோரப்பட்ட 560 வழக்குகளில், 250க்கும் மேற்பட்ட சம்பவங்கள் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது.
இதற்கு முக்கிய காரணங்களாக சிசிடிவி அமைப்பில் ஏற்பட்ட கோளாறுகள், தரம் குறைந்த காட்சிகள் அல்லது பழைய பதிவுகள் அழிக்கப்பட்டமை போன்றவை குறிப்பிடப்படுகின்றன.
இலண்டன் மெட்ரோ ரயிலில் பெண்ணொருவர் மூன்று ஆண்களால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானார். அவர் உடனடியாகப் புகார் அளித்த போதிலும், ரயில் பெட்டியிலும் அவர் இறங்கிய நிலையத்திலும் கேமராக்கள் வேலை செய்யாததால் குற்றவாளிகளை அடையாளம் காண முடியவில்லை. இது அவரை மனதளவில் பெரிதும் பாதித்துள்ளது.
ரயிலில் பாலியல் தாக்குதலுக்கு ஆளான அவருக்கு, சிசிடிவி காட்சிகள் கிடைக்காதது பெரும் ஏமாற்றத்தைத் தந்தது. இருப்பினும், பின்னர் அவரே ஒரு நிலையத்தில் குற்றவாளியை அடையாளம் காட்டியதால் ஒருவர் பிடிபட்டார்.
சட்ட ஓட்டைகள் மற்றும் நிர்வாகச் சிக்கல்கள் இங்கிலாந்து போக்குவரத்துப் பொலிஸாருக்கு (BTP) ரயில் நிலையங்களில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களைப் பராமரிப்பதில் எந்த அதிகாரமும் இல்லை.
மேலும், ரயில் நிறுவனங்கள் சிசிடிவி கேமராக்களை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று தற்போது எந்த சட்டப்பூர்வ கட்டாயமும் இல்லை. சில நிறுவனங்கள் வெறும் 48 மணிநேரத்திற்குள் சிசிடிவி பதிவுகளை அழித்துவிடுவதும் பிபிசி ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இலண்டனின் மூன்று முக்கிய மெட்ரோ பாதைகளில் பழைய ரயில்கள் இயக்கப்படுவதால் அவற்றில் சிசிடிவி வசதியே இல்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ரயில் நிறுவனங்கள் கட்டாயமாகச் செயல்படும் நிலையில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான ஆணையர் கிளேர் வாக்ஸ்மேன் வலியுறுத்தியுள்ளார். பொதுப் போக்குவரத்தில் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இதுவே ஒரே வழி என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதேவேளை, சிசிடிவி வசதிகளை மேம்படுத்த 17 மில்லியன் பவுண்டுகள் முதலீடு செய்வதாகவும், பொலிஸாருக்கான நிதியை அதிகரிப்பதாகவும் அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. ரயில் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு (Rail Delivery Group), பாலியல் குற்றங்களைத் தடுக்கவும் பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்பங்களை மேம்படுத்தவும் தொடர்ந்து முதலீடு செய்து வருவதாகக் கூறியுள்ளது.