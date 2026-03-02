WhatsApp
Monday, March 2, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
லெபனானில் இஸ்ரேலின் வான்வெளித் தாக்குதல் தீவிரம்: 31 பேர் உயிரிழப்பு
அமெரிக்காவுடன் எந்தவித பேச்சுவார்த்தையும் இல்லை: ஈரான் உறுதி
ஹிஸ்புல்லா கிளர்ச்சிக் குழுவை குறிவைத்து இஸ்ரேல் தாக்குதல் – லெபனானில்...
ஈரானுக்கு ஆதரவான போராட்டங்களில் பாகிஸ்தானில் வெடித்த வன்முறை – 23...
அமெரிக்கப் படைகள் இங்கிலாந்து இராணுவத் தளங்களை பயன்படுத்தலாம் – பிரதமர்...
நடிகர் விமல் நடிக்கும் ‘வடம்’ படத்தின் இசை வெளியீடு
வெற்றியுடனும் ஏமாற்றத்துடனும் பாகிஸ்தான் நாடு திரும்புகிறது!
விஜய் தேவரகொண்டா – ராஷ்மிகா மந்தானா இணைந்து நடிக்கும் ‘ரணபாலி’...
ஹிஸ்புல்லா கிளர்ச்சிக் குழுவை குறிவைத்து இஸ்ரேல் தாக்குதல் – லெபனானில் மக்கள் இடம்பெயர்வு

ஹிஸ்புல்லா கிளர்ச்சிக் குழுவை குறிவைத்து இஸ்ரேல் தாக்குதல் – லெபனானில் பெரும் பதற்றம் மக்கள் இடம்பெயர்வு

லெபனானில் இயங்கும் ஹிஸ்புல்லா கிளர்ச்சிக் குழுவின் தளங்களை குறிவைத்து பல இடங்களில் தாக்குதல்களை நடத்தியதாக இஸ்ரேல் இராணுவம் அறிவித்துள்ளது. இஸ்ரேல் மீது ஹிஸ்புல்லா மேற்கொண்ட தாக்குதல்களுக்கு பதிலடியாகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக இஸ்ரேல் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த தாக்குதல்களின் பின்னணியில், லெபனான் தலைநகர் பெய்ரூட்டில் வெடிப்புச் சத்தங்கள் கேட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஈரான் மீது இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் நடத்திய தாக்குதலுக்கு பழிவாங்கும் வகையில், இஸ்ரேல் மீது ஹிஸ்புல்லா ஏவுகணைத் தாக்குதலை மேற்கொண்டதாக அறிவித்துள்ளது.

குறிப்பாக, ஈரான் உச்ச தலைவர் ஆயத்துல்லா அலி கமேனியின் மரணத்துக்குப் பழிவாங்கும் நோக்கில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், ஹிஸ்புல்லாவின் நடவடிக்கை பொறுப்பற்றது என்றும், இது லெபனானை கடும் அபாய நிலைக்கு தள்ளும் செயல் என்றும் லெபனான் பிரதமர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இதற்கிடையில், இஸ்ரேல் லெபனானின் தென்பகுதிகளில் தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்தியதை அடுத்து, அங்கு வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பு தேடி தங்களது வீடுகளை விட்டு வெளியேறி வருகின்றனர். நகரங்களும் கிராமங்களும் சேர்த்து சுமார் 50 பகுதிகளில் இருந்து உடனடியாக இடம்பெயருமாறு இஸ்ரேல் இராணுவம் எச்சரித்துள்ளது.

இதனால் வீதிகளில் கடும் நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், சிலர் தங்களது அடிப்படைப் பொருட்கள் மற்றும் படுக்கைகள் உள்ளிட்டவற்றை எடுத்துக்கொண்டு இடம்பெயர்ந்து வருவதாகவும் AFP செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

