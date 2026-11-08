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Home உலகம் புதிய அரசாங்கத்தை அமைக்க காடி ஐசன்கோட்டுக்கு அழைப்பு! இஸ்ரேலின் அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வு?

புதிய அரசாங்கத்தை அமைக்க காடி ஐசன்கோட்டுக்கு அழைப்பு! இஸ்ரேலின் அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வு?

written by இளவரசி 1 minutes read
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இஸ்ரேலில் புதிய அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான பொறுப்பை யஷார் கட்சியின் தலைவர் காடி ஐசன்கோட்டுக்கு வழங்க அந்நாட்டு ஜனாதிபதி ஐசக் ஹெர்சோக் தீர்மானித்துள்ளார். பாராளுமன்றத்தில் உள்ள பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் முன்னெடுக்கப்பட்ட விரிவான ஆலோசனைகளைத் தொடர்ந்தே இந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரேல் ஜனாதிபதி அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள உத்தியோகபூர்வ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பு, ஐசன்கோட்டுக்கும் தற்போதைய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுக்கும் சனிக்கிழமை இரவு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மொத்தம் 120 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட இஸ்ரேல் பாராளுமன்றமான நெசெட்டில், புதிய அரசாங்கத்தை அமைப்பது தொடர்பான ஆலோசனைகள் நவம்பர் 4ஆம் திகதி முதல் ஜனாதிபதி ஹெர்சோக் தலைமையில் முன்னெடுக்கப்பட்டன. இந்த ஆலோசனைகளின்போது காடி ஐசன்கோட்டுக்கு 67 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், தற்போதைய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுக்கு 46 உறுப்பினர்களின் ஆதரவே கிடைத்துள்ளது. இதன்மூலம் பாராளுமன்றத்தில் ஐசன்கோட்டுக்குக் கிடைத்த பெரும்பான்மை ஆதரவு, புதிய அரசாங்கத்தை அமைக்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றுக்கொடுப்பதில் தீர்மானமிக்க காரணியாக அமைந்துள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகளின் உறுப்பினர்களுடன் இணைந்து, இஸ்ரேலின் இரண்டு அரபு அரசியல் கூட்டணிகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 19 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஐசன்கோட்டுக்கு ஆதரவு வழங்கியுள்ளதாக ஜனாதிபதி செயலகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இஸ்ரேலிய அரசியலில் பல்வேறு கட்சிகள் இணைந்து கூட்டணி அரசாங்கங்களை அமைப்பது வழமையான நடைமுறையாக உள்ள போதிலும், ஜனாதிபதியிடம் ஆதரவை வெளிப்படுத்துவதும் அரசாங்கத்தில் இணைந்து அமைச்சுப் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்துகொள்வதும் முற்றிலும் மாறுபட்ட விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன. இதனால் ஐசன்கோட் ஏனைய அரசியல் கட்சிகளுடன் தீவிர கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இஸ்ரேலின் அரசியலமைப்பு விதிகளுக்கு அமைவாக, புதிய அரசாங்கத்தை அமைக்கும் பொறுப்பைப் பெறும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு ஆரம்பகட்டமாக 28 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கப்படும் என்பதுடன், தேவைப்படும் பட்சத்தில் ஜனாதிபதியால் மேலும் 14 நாட்கள் அவகாசம் நீடிக்கப்படலாம். இந்தக் காலப்பகுதிக்குள் பல்வேறு அரசியல் தரப்புகளுடன் இணக்கப்பாட்டை ஏற்படுத்தி, பாராளுமன்றத்தின் நம்பிக்கையைப் பெறக்கூடிய உறுதியான கூட்டணியை ஐசன்கோட் அமைக்க வேண்டும். குறித்த கால எல்லைக்குள் அவரால் அரசாங்கத்தை அமைக்க முடியாத நிலை உருவானால், சட்ட நடைமுறைகளின்படி மற்றொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் அல்லது புதிய தேர்தல் ஒன்றுக்கான களநிலை தோன்றும்.

புதிய அரசாங்கம் உத்தியோகபூர்வமாகப் பதவியேற்கும் வரையில் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தற்போதைய அரசாங்கத்தின் இடைக்காலப் பிரதமராகத் தொடர்ந்து நீடிப்பார். இக்காலப்பகுதியில் அவரது நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் சில சட்ட வரம்புகள் நடைமுறையில் இருக்கும். புதிய அரசாங்கத்தை அமைக்கும் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பது காடி ஐசன்கோட் உடனடியாகப் பிரதமராகப் பதவியேற்றுவிட்டதாகக் கருதப்பட முடியாது என்பதுடன், பாராளுமன்றத்தின் பெரும்பான்மை நம்பிக்கையைப் பெற்ற பின்னரே புதிய நிர்வாகம் முழுமையாகச் செயற்படத் தொடங்கும்.

எதிர்வரும் வாரங்களில் இடம்பெறவுள்ள கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தைகளின் முடிவுகளே இஸ்ரேலின் அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வுகளைத் தீர்மானிக்கவுள்ளன.

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இளவரசி

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