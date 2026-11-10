இராணுவத்தில் பணியாற்றும் பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லைகளிலிருந்து கூடுதல் பாதுகாப்பு அவசியம்: வில்லியம் வலியுறுத்தல்

WhatsApp
Tuesday, November 10, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...

செய்திகள்

இராணுவத்தில் பணியாற்றும் பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லைகளிலிருந்து கூடுதல் பாதுகாப்பு அவசியம்:...
by இளவரசி
இங்கிலாந்து பாடசாலைகளில் மாணவர்களின் தொலைபேசிகளுக்கு முழுமையான தடை!
by இளவரசி
ஒரே நேரத்தில் 5 அரச பணிகளில் ஈடுபட்டு 3.5 இலட்சம்...
by இளவரசி
சந்தானம் நடிக்கும் ‘லவ் பைட் – Love Byte ‘...
by பூங்குன்றன்
சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் பங்கு பற்றி விருதுகளை வென்று வரும்...
by பூங்குன்றன்
சாவ் சம்பின்ஷிப்பில் பூட்டானுக்கு எதிரான போட்டியில் சுஜானின் தவறால் வெற்றியை...
by பூங்குன்றன்
மலையகத்தில் கடும் மழை ! வெள்ளத்தில் மூழ்கிய அட்டன் பிரதான...
by பூங்குன்றன்
பாரிய பொருளாதார நெருக்கடியை நோக்கி நகர்கிறது இலங்கை | ஜீ.எல்....
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை நிவேதா பேதுராஜ்ஜின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆஷா பட் அவர்களின் புகைப் படத்தொகுப்பு

நடிகை அம்ரிதா ஐயறின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் இராணுவத்தில் பணியாற்றும் பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லைகளிலிருந்து கூடுதல் பாதுகாப்பு அவசியம்: வில்லியம் வலியுறுத்தல்

இராணுவத்தில் பணியாற்றும் பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லைகளிலிருந்து கூடுதல் பாதுகாப்பு அவசியம்: வில்லியம் வலியுறுத்தல்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இராணுவத்தில் பணியாற்றும் பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லைகளிலிருந்து கூடுதல் பாதுகாப்பு அவசியம்: வில்லியம் வலியுறுத்தல்

இங்கிலாந்து இராணுவத்தில் பணியாற்றும் பெண்களுக்கு உரிய மரியாதை வழங்கப்படுவதையும், அவர்கள் பாலியல் தொல்லைகளில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுவதையும் உறுதி செய்ய மேலும் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என வேல்ஸ் இளவரசர் வில்லியம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இராணுவப் பிரிவுகளுக்குள் பெண்களுக்கு மரியாதையளிக்கும் மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு கலாசாரம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் எனவும், தற்போதைய சூழலில் அத்தகைய விழுமியங்கள் எப்போதும் முறையாகப் பின்பற்றப்படுவதில்லை எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

எதிர்காலத்தில் இங்கிலாந்து ஆயுதப்படைகளின் தலைவராகப் பொறுப்பேற்கவுள்ள இளவரசர் வில்லியம், கன்ட்ரி லைஃப் சஞ்சிகையின் கௌரவ ஆசிரியராகப் பணியாற்றி தயாரித்த விசேட கட்டுரைக்காக, பெண் சிப்பாய்களை நேரில் சந்தித்து இரகசியக் கலந்துரையாடல்களை நடத்தியுள்ளார். இந்த சந்திப்புகளின் போது பொருத்தமற்ற கருத்துகள், பொய்யான வதந்திகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான பாலியல் தொல்லைகளுக்கு பெண் சிப்பாய்கள் பலியாகும் சம்பவங்கள் குறித்து இளவரசருக்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தான் முன்பு அனுபவித்து மகிழ்ந்த வரவேற்பும், வெளிப்படைத்தன்மையும், தொழில்சார் ஒழுக்கமும் நிறைந்த ஒரு பணிச்சூழலாக இராணுவத்தை அனைவருக்கும் மாற்றியமைப்பதில் தமது பங்களிப்பை வழங்க விரும்புவதாக இளவரசர் வில்லியம் குறித்த கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்போது அத்தகைய தரநிலைகள் முழுமையாக எட்டப்படவில்லை என்றும், சீருடை அணிந்து பணியாற்றும் எவரும் பாதுகாப்பற்ற நிலையிலோ அல்லது உரிய மதிப்பளிக்கப்படாத சூழலிலோ இருப்பதை முன்னாள் இராணுவ அதிகாரி என்ற முறையில் தம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தரைப்படை, கடற்படை மற்றும் விமானப்படை ஆகியவற்றில் பணியாற்றும் பல்வேறு தரநிலைகளிலான பெண் சிப்பாய்களுடன் இளவரசர் நேரடியாக உண்மை கண்டறியும் சந்திப்புகளை நடத்தியதாக அரண்மனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இந்த விவகாரங்கள் தொடர்பில் பாதுகாப்பு அமைச்சினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஆய்வொன்றில், ஆயுதப்படைகளில் உள்ள 67 சதவீதமான பெண் சிப்பாய்கள் ஆண்டுதோறும் விரும்பத்தகாத பாலியல் ரீதியான நடத்தைக்கு முகங்கொடுப்பதாகவும், இதன் காரணமாக 30 சதவீதமானோர் படைகளிலிருந்து வெளியேற யோசித்துள்ளதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

மேலும், 2021ஆம் ஆண்டு வில்ட்ஷயரில் உள்ள லார்க்ஹில் முகாமில் தற்கொலை செய்துகொண்ட ரோயல் ஆர்ட்டிலரி சிப்பாயான ஜேஸ்லி பெக்கின் சம்பவமும் இந்தக் கட்டுரையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. தொடர்ச்சியான தேவையற்ற தொல்லைகளுக்கு உள்ளாகியிருந்த அவர், பாலியல் துஷ்பிரயோகம் தொடர்பில் முறைப்பாடு செய்திருந்த போதிலும் அந்த முறைப்பாட்டுப் பொறிமுறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறியமை விசாரணைகளில் தெரியவந்திருந்தது. இவற்றுடன், வட யோக்ஷயரில் அமைந்துள்ள இராணுவப் பயிற்சி கல்லூரியில் பெண் பயிலுநர்கள் பல மணிநேரம் நீடித்த பாலியல் வன்கொடுமைகள் மற்றும் தொல்லைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சம்பவங்களும் முன்னதாக வெளிச்சத்துக்கு வந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இங்கிலாந்து பாடசாலைகளில் மாணவர்களின் தொலைபேசிகளுக்கு முழுமையான தடை!

ஒரே நேரத்தில் 5 அரச பணிகளில் ஈடுபட்டு 3.5 இலட்சம்...

சாவ் சம்பின்ஷிப்பில் பூட்டானுக்கு எதிரான போட்டியில் சுஜானின் தவறால் வெற்றியை...

மலையகத்தில் கடும் மழை ! வெள்ளத்தில் மூழ்கிய அட்டன் பிரதான...

பாரிய பொருளாதார நெருக்கடியை நோக்கி நகர்கிறது இலங்கை | ஜீ.எல்....

ஐந்து பிக்குகளுக்கு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக அழைப்பாணை!

பிரபலமானவை

மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
சீன் | திரைவிமர்சனம்
இன்றைய ராசிபலன் (நவம்பர் 6, 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு சவால்கள் காத்திருக்கிறதாம்!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 4 : இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (நவம்பர் 3, 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் கனவுகள்...
by இளவரசி
நவம்பர் 2026: தொழில் வாழ்க்கையில் உச்சத்தைத் தொடப்போகும் 5 ராசிகள் –...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 30, 2026): சவால்களும் சாதனைகளும் நிறைந்த நாள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக். 26, 2026): குடும்பத்தில் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள...
by இளவரசி

மகளிர்

நம் வாழ்க்கையை மாற்றிய ஆசிரியர்களை நினைவுகூரும் நாள்!
by இளவரசி
வீட்டில் நுளம்புகளின் தொல்லையா? இந்த செடிகளை வளர்த்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
கோடைக்காலத்தில் சருமத்தை பளிச்சென வைத்திருக்க பப்பாளி ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி
நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏன் நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே உள்ளனர்?
by இளவரசி
வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி

சமையல்

காரசாரமான பன்னீர் தேங்காய் மசாலா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சுவையான சிக்கன் ரசம் ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
அவித்த முட்டையில் இப்படி ஒரு ஆம்லெட் செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே உருளைக்கிழங்குடன் சிக்கன் குருமா!
by இளவரசி
கல்யாண வீட்டு பூரி மசாலா – ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே செய்து...
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளி ஆபரணம் அணிந்தால் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதா? இதன் பின்னணியில் உள்ள...
by இளவரசி
லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? இந்தத் தவறுகளைச் செய்யாதீங்க… பார்வைக்கே ஆபத்தாகிவிடும்!
by இளவரசி
பெண்களிடையே அதிகரிக்கும் மார்பகப் புற்றுநோய்! அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி
சிகரெட்டை விட்டாச்சா? உங்கள் நுரையீரலுக்காக இனி இதை செய்யுங்கள்!
by இளவரசி
தினமும் ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை… உடலுக்கு கிடைக்கும் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள்!
by இளவரசி

சினிமா

சந்தானம் நடிக்கும் ‘லவ் பைட் – Love Byte ‘ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் பங்கு பற்றி விருதுகளை வென்று வரும் ‘வன மடி’
by பூங்குன்றன்
மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சீன் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சதீஷ் நடிக்கும் ‘பத்து நாள் ராஜா’ திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
சீன் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சட்டமும் நீதியும் 2 | இணையத்தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
418 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரணபாலி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

எழுத்துச் சுதந்திரத்தின் மீதான அரச அடக்குமுறை: நவீனன்

by பூங்குன்றன்
சுயதொழில் முயற்சி; பண்ணை அமைத்து சாதனைப் பயணம் தொடங்கிய பட்டதாரி
by பூங்குன்றன்
திருக்கோவில் கிரிக்கெட் போட்டி உணர்த்திய பாடம் என்ன? | அமலன் 
by பூங்குன்றன்
கிரிக்கெட் போட்டி ஒத்திவைப்பும் கனிம வளங்களைப் பெறுவதற்கான மூலோபாயமும் | அ. நிக்ஸன் 
by பூங்குன்றன்
கடல் திருப்பித் தந்த உடல்களும் விற்கப்படாத நீதிக்கான கேள்விகளும்: மட்டு. வலம்புரிப் படுகொலைகள்...
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.