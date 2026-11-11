இங்கிலாந்தின் இரண்டாவது தளத்திலிருந்தும் வெளியேறிய அமெரிக்க விமானங்கள்: ஈரான் அச்சுறுத்தல் காரணமா?

WhatsApp
Wednesday, November 11, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...

செய்திகள்

இவ்வாண்டு காலரா தொற்றினால் 3,000க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு: WHO எச்சரிக்கை
by இளவரசி
இங்கிலாந்தின் இரண்டாவது தளத்திலிருந்தும் வெளியேறிய அமெரிக்க விமானங்கள்: ஈரான் அச்சுறுத்தல்...
by இளவரசி
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டைட்டானிக் கப்பலின் பார்வையாளர் அனுமதிச் சீட்டு ஏலத்திற்கு...
by இளவரசி
இலண்டனில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ள ‘KINGS OF GAANA 2026’ –...
by இளவரசி
மாமனிதர் ரவிராஜின் 20ஆவது ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று!
by பூங்குன்றன்
நடிகர்கள் தனுஷ் – மம்முட்டி இணைந்து தோன்றும் ‘ஓம்’ பட...
by பூங்குன்றன்
இலங்கைக்கான முதலாவது பதக்கத்தை வென்ற லஹிரு அச்சின்த
by பூங்குன்றன்
இலங்கை வந்தடைந்தார் இந்தியத் திரைப்பட நடிகை பூஜா ஹெக்டே!
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை நிவேதா பேதுராஜ்ஜின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆஷா பட் அவர்களின் புகைப் படத்தொகுப்பு

நடிகை அம்ரிதா ஐயறின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்அமெரிக்கா இங்கிலாந்தின் இரண்டாவது தளத்திலிருந்தும் வெளியேறிய அமெரிக்க விமானங்கள்: ஈரான் அச்சுறுத்தல் காரணமா?

இங்கிலாந்தின் இரண்டாவது தளத்திலிருந்தும் வெளியேறிய அமெரிக்க விமானங்கள்: ஈரான் அச்சுறுத்தல் காரணமா?

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இங்கிலாந்தின் இரண்டாவது தளத்திலிருந்தும் வெளியேறிய அமெரிக்க விமானப்படை விமானங்கள்: ஈரான் அச்சுறுத்தல் காரணமா?

இங்கிலாந்தில் உள்ள இரண்டாவது விமானப்படை தளத்திலிருந்தும் குறைந்தது 10 அமெரிக்க வான்படை எரிபொருள் நிரப்பும் விமானங்கள் திங்கட்கிழமை வெளியேறியுள்ளன. சஃபோக் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆர்.ஏ.எஃப் மில்டன்ஹால் (RAF Mildenhall) தளத்திலிருந்து புறப்பட்ட இவ்விமானங்கள், ஐரோப்பாவிலுள்ள பிற அமெரிக்க தளங்களுக்கும் ஸ்கொட்லாந்தின் பிரெஸ்ட்விக் விமான நிலையத்திற்கும் சென்றடைந்ததை பிபிசி வெரிஃபை (BBC Verify) ஆய்வு செய்த விமான கண்காணிப்பு தரவுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.

ஈரானின் அச்சுறுத்தல் காரணமாகவே இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ‘வோல் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்’ செய்தி வெளியிட்டுள்ள போதிலும், பிபிசி அதனை சுயாதீனமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை. முன்னதாக, ஈரான் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் காரணமாக, க்ளூசெஸ்டர்ஷையரில் உள்ள ஆர்.ஏ.எஃப் ஃபேர்ஃபோர்ட் தளத்திலிருந்து அமெரிக்கா தனது குண்டுவீச்சு விமானங்களை மீளப்பெற்றிருந்த நிலையில், சில வார இடைவெளியில் இந்த வெளியேற்றம் பதிவாகியுள்ளது.

விமானங்களின் இந்த இடமாற்றம் குறித்து கருத்து வெளியிட்ட இங்கிலாந்துப் பாதுகாப்பு அமைச்சு, பிற நாடுகளின் செயற்பாடுகள் குறித்து தாங்கள் வழக்கமாக கருத்து தெரிவிப்பதில்லை எனவும், செயல்பாட்டுத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப விமானங்களும் ஏனைய சொத்துகளும் தொடர்ந்து நகர்த்தப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

‘பிளைட் ராடர் 24’ தரவுகளின்படி, அமெரிக்க வான்படையின் கே.சி-135 (KC-135) ரக விமானங்கள் திங்கட்கிழமை முழுவதும் மில்டன்ஹால் தளத்திலிருந்து வெளியேறியுள்ளன. அவற்றில் இரு விமானங்கள் ஜேர்மனி மற்றும் இத்தாலியிலுள்ள அமெரிக்க தளங்களை நோக்கிப் பறந்தன. ஒரு விமானம் மீண்டும் மில்டன்ஹாலுக்குத் திரும்பி பின்னர் ஜேர்மனியின் ஸ்பாங்டாலேம் தளத்தில் தரையிறங்கியதுடன், மற்றைய விமானம் இத்தாலியின் ஏவியானோ தளத்தை சுற்றி வட்டமடித்துவிட்டு, ஸ்பாங்டாலேம் தளத்தை சென்றடைந்தது. தொடர்ந்து மேலும் 8 விமானங்கள் புறப்பட்டுச் சென்றன.

அமெரிக்க விமானங்கள் ஐரோப்பிய தளங்களுக்கு நகர்த்தப்பட்ட போதிலும், இங்கிலாந்திலுள்ள விமானப்படை தளங்கள் பாதுகாப்பாகவே இருப்பதாக டவுனிங் ஸ்ட்ரீட் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. இங்கிலாந்திலும் உலகெங்கிலும் உள்ள தங்களது தளங்களின் பாதுகாப்புக்கே முதலிடம் வழங்கப்படுவதாகவும், பொலிஸார் மற்றும் நட்பு நாடுகளுடன் இணைந்து பாதுகாப்பு பணிகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாகவும் பிரதமரின் உத்தியோகபூர்வ பேச்சாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இலண்டனில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ள ‘KINGS OF GAANA 2026’ – நாளை முதல் நுழைவு சீட்டுகள் விநியோகம்

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இவ்வாண்டு காலரா தொற்றினால் 3,000க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு: WHO எச்சரிக்கை

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டைட்டானிக் கப்பலின் பார்வையாளர் அனுமதிச் சீட்டு ஏலத்திற்கு...

இலண்டனில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ள ‘KINGS OF GAANA 2026’ –...

மாமனிதர் ரவிராஜின் 20ஆவது ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று!

இலங்கைக்கான முதலாவது பதக்கத்தை வென்ற லஹிரு அச்சின்த

இலங்கை வந்தடைந்தார் இந்தியத் திரைப்பட நடிகை பூஜா ஹெக்டே!

பிரபலமானவை

மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
சீன் | திரைவிமர்சனம்
இன்றைய ராசிபலன் (நவம்பர் 6, 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு சவால்கள் காத்திருக்கிறதாம்!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 4 : இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (நவம்பர் 3, 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் கனவுகள்...
by இளவரசி
நவம்பர் 2026: தொழில் வாழ்க்கையில் உச்சத்தைத் தொடப்போகும் 5 ராசிகள் –...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 30, 2026): சவால்களும் சாதனைகளும் நிறைந்த நாள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக். 26, 2026): குடும்பத்தில் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள...
by இளவரசி

மகளிர்

நம் வாழ்க்கையை மாற்றிய ஆசிரியர்களை நினைவுகூரும் நாள்!
by இளவரசி
வீட்டில் நுளம்புகளின் தொல்லையா? இந்த செடிகளை வளர்த்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
கோடைக்காலத்தில் சருமத்தை பளிச்சென வைத்திருக்க பப்பாளி ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி
நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏன் நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே உள்ளனர்?
by இளவரசி
வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி

சமையல்

காரசாரமான பன்னீர் தேங்காய் மசாலா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சுவையான சிக்கன் ரசம் ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
அவித்த முட்டையில் இப்படி ஒரு ஆம்லெட் செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே உருளைக்கிழங்குடன் சிக்கன் குருமா!
by இளவரசி
கல்யாண வீட்டு பூரி மசாலா – ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே செய்து...
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளி ஆபரணம் அணிந்தால் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதா? இதன் பின்னணியில் உள்ள...
by இளவரசி
லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? இந்தத் தவறுகளைச் செய்யாதீங்க… பார்வைக்கே ஆபத்தாகிவிடும்!
by இளவரசி
பெண்களிடையே அதிகரிக்கும் மார்பகப் புற்றுநோய்! அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி
சிகரெட்டை விட்டாச்சா? உங்கள் நுரையீரலுக்காக இனி இதை செய்யுங்கள்!
by இளவரசி
தினமும் ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை… உடலுக்கு கிடைக்கும் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள்!
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர்கள் தனுஷ் – மம்முட்டி இணைந்து தோன்றும் ‘ஓம்’ பட பாடல் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
இலங்கை வந்தடைந்தார் இந்தியத் திரைப்பட நடிகை பூஜா ஹெக்டே!
by பூங்குன்றன்
சந்தானம் நடிக்கும் ‘லவ் பைட் – Love Byte ‘ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்...
by பூங்குன்றன்
சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் பங்கு பற்றி விருதுகளை வென்று வரும் ‘வன மடி’
by பூங்குன்றன்
மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
சீன் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சட்டமும் நீதியும் 2 | இணையத்தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
418 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரணபாலி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

மாமனிதர் ரவிராஜின் 20ஆவது ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று!

by பூங்குன்றன்
எழுத்துச் சுதந்திரத்தின் மீதான அரச அடக்குமுறை: நவீனன்
by பூங்குன்றன்
சுயதொழில் முயற்சி; பண்ணை அமைத்து சாதனைப் பயணம் தொடங்கிய பட்டதாரி
by பூங்குன்றன்
திருக்கோவில் கிரிக்கெட் போட்டி உணர்த்திய பாடம் என்ன? | அமலன் 
by பூங்குன்றன்
கிரிக்கெட் போட்டி ஒத்திவைப்பும் கனிம வளங்களைப் பெறுவதற்கான மூலோபாயமும் | அ. நிக்ஸன் 
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.